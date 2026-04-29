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देहरादून 'लेट नाइट बार रेस्टोरेंट' मामले में IG और SSP आज देंगे जवाब, आईजी ने रखा अपना पक्ष

देहरादून में बार-रेस्टोरेंट बंद करने का ये है समय: बता दें कि सरकार की ओर से देहरादून में शनिवार और रविवार को बार-रेस्टोरेंट बंद करने का समय रात 12 बजे तय है. बाकी 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक यह समय रात 11 बजे है.

एडीजी ने आई और एसएसपी ने मांगा है जवाब: वहीं इस मामले में अब एडीजी ने देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल और आईजी दोनों से जवाब तलब करते हुए इस मामले से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए कहा है.

एसपी सिटी ने दी सफाई: वहीं सोमवार देर रात एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने मामले में अपनी सफाई दी. उन्होंने मीडिया में चल रही खबरों को भ्रामक बताया है. उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि आईजी और उनका आमना-सामना हुआ. हालांकि कई थानों के प्रभारी वहां मौजूद थे जहां आईजी डिनर करने गए थे.

आईजी बार-रेस्टोरेंट विवाद: बताया जा रहा है कि जिस समय बार-रेस्टोरेंट में आईजी परिवार सहित भोजन कर रहे थे, उस दौरान नीचे 6 थानों की पुलिस मौजूद थी. 12 बजते ही आईजी बाहर निकले तो भारी पुलिस बल देखकर उन्होंने पूछा कि आखिर एक ही प्रतिष्ठान पर इतनी फोर्स क्यों लगाई गई है.

देहरादून: राजपुर रोड स्थित एक बार-रेस्टोरेंट में शनिवार रात को हुई घटना के बाद पुलिस विभाग में भी अंदरूनी खींचतान दिखाई दे रही है. एक तरफ एसपी सिटी का कहना है कि उस रात उनका आईजी से आमना-सामना नहीं हुआ, उनका नाम इस प्रकरण में गलत जोड़ा गया है. दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में दखल देते हुए एसएसपी और आईजी दोनों से जवाब तलब किया है.

शनिवार रात 12 बजे तय सीमा के तहत वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए थे. उन्होंने समय सीमा का उल्लंघन नहीं किया. इसी दौरान प्रतिष्ठान की लाइटें भी बंद कर दी गई और नीचे उतरने पर अलग-अलग थानों की पुलिस मौजूद मिली थी. पुलिस बल को देखकर आईजी गढ़वाल ने पूछा कि जब शहर में अन्य क्षेत्रों में भी सुरक्षा जरूरत है, तब एक बार पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल क्यों तैनात किया गया है. साथ ही आईजी गढ़वाल ने कहा कि इस दौरान किसी अन्य क्षेत्र में अपराधिक घटना होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा.

-राजीव स्वरूप, आईजी, गढ़वाल-

एसपी सिटी ने घटनास्थल पर मौजूदगी से किया इनकार: वहीं इस घटना में सोशल मीडिया की खबरों में एसपी सिटी प्रमोद कुमार को जोड़ा जा रहा था. लेकिन एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि-

जिस वक्त बार-रेस्टोरेंट में पुलिस पहुंची, उस समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे. एसपी सिटी के अनुसार वह अलग-अलग टीम बनाकर शनिवार रात चेकिंग कर रहे थे. जब ये घटना हुई तब वो कुठाल गेट क्षेत्र में जांच के लिए गए थे. उन्होंने कहा है कि इस घटना में उनका नाम गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है.

-प्रमोद कुमार, एसपी सिटी, देहरादून-

मंगलवार रात खत्म हो चुकी जवाब देने की डेडलाइन: अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन द्वारा आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोबाल से 24 घंटे में जवाब मांगने की डेडलाइन मंगलवार रात समाप्त हो गई है. अब सबकी नजरें दोनों शीर्ष पुलिस अफसरों के जबाव पर टिकी हैं.

विशेष सत्र के कारण आज शाम को सौंपेंगे रिपोर्ट: पुलिस सूत्रों से पता चला है कि इस मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय स्तर से जांच की जा रही है. अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट तलब करने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, लेकिन विधानसभा के विशेष सत्र में व्यस्त रहने के कारण अभी आख्या उपलब्ध नहीं की जा सकी, जोकि आज हर हाल में मुख्यालय को सौंपनी होगी.

क्यों खड़ा हुआ विवाद? दरअसल पिछले दिनों देहरादून में आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई थी. कहीं छात्रों का उपद्रव सामने आ रहा था तो कहीं अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. 30 मार्च की सुबह देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र स्थित जोहड़ी गांव में मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या हो गई थी. इन सारी घटनाओं में देर रात तक खुले रहने वाले होटल, रेस्टोरेंट और बार में नशा करके उपद्रव करने की बात सामने आई थी. इसके बाद सीएम धामी के आदेश पर क्लब, बार और रेस्टोरेंट की खोले रखने की समय सीमा निर्धारित की गई.

इसी क्रम में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देहरादून पुलिस ऑपरेशन प्रहार चला रही है. इसके साथ ही वीकेंड पर होने वाली आपराधिक घटनाओं को रोकने और देर तक खुलने वाले क्लब, बार, होटल और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई के लिए 'नाइट स्ट्राइक' नाम से अभियान चलाया जा रहा है. वीकेंड पर शनिवार रात जब देहरादून पुलिस 'नाइट स्ट्राइक' अभियान पर थी तो देर तक खुले बार-रेस्टोरेंट को देखकर वहां रुकी थी और तभी आईजी वाली ये घटना सामने आई.

एनएसयूआई ने की कार्रवाई की मांग: इस मामले को लेकर मंगलवार को एनएसयूआई ने देहरादून में प्रदर्शन भी किया. प्रदर्शनकारी पुलिस महानिरीक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे. एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हिमांशु ने कहा कि, यह घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है. जहां एक ओर देहरादून पुलिस 'ऑपरेशन प्रहार' चलाकर क्राइम कंट्रोल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आईजी स्वयं बार क्लब में नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं.

छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष का कहना है कि, पहले भी पुलिस के यह उच्चाधिकारी विवादों में रहे हैं. छात्रों ने पुलिस के इस आलाधिकारी की संपत्तियों की भी जांच की मांग उठाई है. एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई कि संबंधित आईजी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराई जाए. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो वो राज्य भर में व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा.

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