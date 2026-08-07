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स्कॉर्पियो से 100 वॉकी-टॉकी बरामद, भारत-नेपाल सीमा पर सुपौल में SSB की बड़ी कार्रवाई

सुपौल: बिहार के सुपौल में भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने जिले के नियोर सीमा चौकी के पास 100 हाई-फ्रीक्वेंसी वायरलेस वॉकी-टॉकी बरामद किए है. वायरलेस की इतनी बड़ी खेप मिलने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों को अलर्ट किया गया है.

सुपौल में स्कॉर्पियो से 100 वॉकी-टॉकी बरामद : एसएसबी अधिकारियों ने बताया कि, ''बिहार के सुपौल जिले के सीमावर्ती क्षेत्र नियोर सीमा आउट पोस्ट (बीओपी) पर एसएसबी की 45वीं वाहिनी ने नियमित जांच के दौरान यह कार्रवाई की.''

नियोर सीमा चौकी पर पकड़ी गई : अधिकारी ने बताया कि, ''इस दौरान टीम ने नेपाल की ओर जा रही एक स्कॉर्पियो, जिसका गाड़ी नंबर AS-01-AV-7949 को रोका और उसकी तलाशी ली. टीम को तलाशी के दौरान गाड़ी में दो कार्टन मिले, जिसकी जांच करने पर टीम को 50 वॉकी-टॉकी और 50 टू-वे पोर्टेबल रेडियो, संचार उपकरण मिले.''

दिल्ली का बिक्री बिल मिला : एसएसबी ने स्कॉर्पियो ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. व्यक्ति की पहचान देवानंद मिश्रा, निवासी मोहनपुर, जिला सप्तरी नेपाल के रूप में हुई है. एसएसबी के अधिकारियों ने बताया कि, ''गाड़ी से वायरलेस बिक्री का बिल और एक स्लिप भी मिला है, जिसपर पता माहेश्वरी ट्रेडर्स, चांदनी चौक, नई दिल्ली लिखा है.''

कुरियर के जरिए कुनौली पहुंचा था सामान : पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ''यह पार्स वो नेपाल के कुनौली, महावीर इलेक्ट्रानिक्स डिलीवर करने जा रहा था. उसे इस कार्टन को नेपाल पहुंचाने के लिए एक हजार रुपये मिलना था.''