बिहार में खपाने के लिए सिक्किम से शराब की तस्करी, दार्जिलिंग में SSB ने दबोचा
SSB ने दो अलग-अलग अभियानों में भारत-नेपाल सीमा पर अवैध शराब और लगभग 10 किलो चांदी के दाने के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया.
Published : January 30, 2026 at 7:50 PM IST
दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल): सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सशस्त्र सीमा बल (SSB) को दो अलग-अलग अभियानों में बड़ी सफलता मिली है. शुक्रवार रात भारत-नेपाल सीमा पर स्थित पानीटंकी इलाके में की गई इन दो कार्रवाइयों में भारी मात्रा में अवैध शराब और लगभग 10 किलो चांदी के दाने बरामद किए गए. मामले में एक युवक और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है.
एसएसबी सूत्रों के अनुसार, एक गुप्त सूचना के आधार पर, उनकी 41वीं बटालियन की 'सी' कंपनी ने पानीटंकी और नक्सलबाड़ी आबकारी विभाग के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया. नक्सलबाड़ी के रथखोला ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर संदिग्ध वाहन को रोका गया. तलाशी के दौरान, वाहन से कुल 258 बोतल अवैध शराब बरामद की गई. पूछताछ में बताया कि सिक्किम से बिहार शराब ले जा रहा था.
वाहन के चालक, बिहार निवासी 21 वर्षीय विशाल कुमार सहनी ने स्वीकार किया कि वह शराब की तस्करी कर रहा था. इसके लिए कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका. बाद में उसे वाहन, शराब और एक मोबाइल फोन के साथ हिरासत में ले लिया गया. नक्सलबाड़ी आबकारी विभाग को सौंप दिया गया.
पानीटंकी सीमा क्षेत्र में एक अन्य विशेष अभियान में, एसएसबी ने लगभग 10 किलोग्राम चांदी के दाने बरामद किए. सिलीगुड़ी डिवीजन के डीआरआई (DRI) से मिली सटीक जानकारी के आधार पर पानीटंकी पुराने पुल पर तलाशी अभियान चलाया गया. इस कार्रवाई के दौरान एक संदिग्ध महिला के बैग से ये चांदी के दाने बरामद किए गए.
एसएसबी सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार महिला नेपाल के झापा जिले की रहनेवाली है. पूछताछ के दौरान महिला ने कबूल किया कि बागडोगरा में एक अज्ञात भारतीय नागरिक ने उसे यह चांदी नेपाल पहुंचाने के लिए दी थी, जिसके बदले उसे 4,000 नेपाली रुपये मिलने वाले थे. बरामद चांदी की अनुमानित बाजार कीमत 36 लाख 53 हजार रुपये है. महिला को बरामद चांदी और मोबाइल फोन के साथ राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), सिलीगुड़ी को सौंप दिया गया.
नाम न छापने की शर्त पर एक एसएसबी अधिकारी ने कहा कि सीमा पर कड़ी सुरक्षा बनाए रखी गई है. इस तरह की तस्करी को रोकने के लिए एसएसबी हमेशा सतर्क रहती है. गुरुवार को भी एसएसबी ने सीमावर्ती इलाके में एक ऑपरेशन में 22.5 लाख रुपये बरामद किए थे. एसएसबी ने उस ऑपरेशन में मेघालय के तीन निवासियों को भी गिरफ्तार किया था.
