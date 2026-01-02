ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में 100 साल की बुजुर्ग को कंधा देने को नहीं मिले लोग, SSB के जवानों ने किया अंतिम संस्कार, जानें कारण

पहाड़ के गांवों में अंतिम संस्कार के लिए नहीं हैं लोग ( Photo courtesy - Local villagers )

बुजुर्ग महिला को कंधा देने को नहीं थे लोग: उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र लगातार पलायन के कारण खाली हो रहे हैं. सरकार के द्वारा भले ही पलायन आयोग बनाकर करोड़ों की योजना शुरू की गई है, लेकिन इसके इतर गांवों में हालात कुछ और ही हैं. अब तो गांव में किसी के बीमार को अस्पताल पहुंचाने या फिर मौत पर कंधा देने के लिए भी नहीं मिल रहे हैं. पिथौरागढ़ जिले में एक गांव में एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद कंधा देने और अंत्येष्टि करने के लिए ग्रामीण नहीं होने पर एसएसबी से मदद लेकर अंत्येष्टि की गई.

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में जीवन बहुत कठिन है तो मौत के बाद भी लोगों को कंधा देने के लिए कोई नहीं है. पलायन ने पहाड़ के गांव खाली कर दिए हैं. इसका ताजा उदाहरण सीमांत जिले पिथौरागढ़ में देखने को मिला है. यहां करीब 100 साल की एक बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया था. लेकिन गांव में सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं और पुरुष होने के कारण उसे कंधा देने वाला कोई युवा नहीं था जो उसे घाट ले जा सके. ऐसे में एसएसबी के जवान सामने आए.

गांव में लोग नहीं होने पर एसएसबी के जवानों ने किया बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार (Photo courtesy - Local villagers)

एसएसबी के जवानों ने कराया अंतिम संस्कार: सीमांत पिथौरागढ़ जिले के नेपाल सीमा से सटे तड़ीगांव में एक बुजुर्ग महिला को श्मशान घाट पहुंचाने के लिए पर्याप्त लोग नहीं मिले. ऐसे में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने यह फर्ज निभाया. जवानों ने न सिर्फ अर्थी को कंधा दिया बल्कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां भी लाये और अंत्येष्टि भी कराई.

झूपा देवी की अर्थी के लिए लकड़ी ले जाते एसएसबी के जवान (Photo courtesy - Local villagers)

पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 25 किमी दूर है तड़ीगांव: नेपाल सीमा के पास स्थित तड़ीगांव की रहने वाली करीब 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला झूपा देवी का बुधवार 31 दिसंबर 2025 को निधन हो गया था. शव को अंत्येष्टि के लिए गांव से करीब ढाई किमी दूर काली नदी के तट तक ले जाना था. लेकिन गांव में अंतिम यात्रा के लिए सक्षम ग्रामीण नहीं थे. गांव के पूर्व प्रधान भूपेंद्र चंद ने बताया कि-

शव यात्रा के लिए गांव में चार-पांच लोग थे, वे भी वृद्ध थे. ऐसे में नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों से मदद मांगी गई. इस पर एसएसबी के चार जवान और दो अधिकारी मदद के लिए पहुंचे. जवानों की सहायता से शव को काली नदी के तट पर लाया गया. यहां 65 वर्षीय रमेश चंद ने मां की चिता को मुखाग्नि दी.

-भूपेंद्र चंद, पूर्व प्रधान-

पलायन की मार से कराह रहा पहाड़: तड़ीगांव में पलायन का प्रमुख कारण सड़क निर्माण में देरी और वन्य जीवों की दहशत है. 2019 में पंचायत की बनवाई कच्ची सड़क अब तक पक्की नहीं हुई है. जंगली सुअर खेती को नष्ट कर रहे हैं. साथ ही गुलदार और भालू की दहशत भी बनी रहती है. गांव में 20 साल पहले 37 परिवार थे. अभी सिर्फ 13 परिवार हैं. इनमें भी बुजुर्ग और बच्चे ही हैं. यदि समय रहते सरकार के द्वारा गांवों के पलायन रोकने के लिए ठोस उपाय नहीं किये गए, तो इसी तरह की घटना अन्य गांवों में भविष्य में देखी जा सकती है.