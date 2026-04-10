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जवानों का जज्बा: गुंजी में -19° टेंपरेचर में बॉर्डर की सुरक्षा कर रही SSB, बर्फ पिघलाकर पी रहे हैं पानी

पिथौरागढ़: अप्रैल का महीना चल रहा है. देश के मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ रही है. दिल्ली-लखनऊ का तापमान जहां 30 डिग्री सेल्सियस पार कर चुके है तो देहरादून में भी टेंपरेचर 25 से ऊपर है. ठीक इसी समय उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो रही है. सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के गुंजी में बर्फबारी का आलम ये है कि पानी के स्रोत भी जम गए हैं. पेयजल पाइप लाइन में पानी जम गया है. ऐसे में स्थानीय निासियों और सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात एसएसबी के जवानों को बर्फ पिघलाकर पानी पीना पड़ रहा है.

गुंजी में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किल: अप्रैल माह में हुई भारी बर्फबारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित माइग्रेशन वाले गांवों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. धारचूला के गुंजी गांव में लोग प्यास बुझाने से लेकर निर्माण कार्य तक बर्फ पिघलाकर कर रहे हैं. सीमा सुरक्षा पर तैनात SSB (Sashastra Seema Bal) जवान माइनस 15 से माइनस 19 डिग्री सेल्सियस तापमान में भारत-नेपाल सीमा पर गश्त कर रहे हैं.

बर्फबारी ने गुंजी में जीवन बनाया मुश्किल (Video Courtesy: SSB)

एसएसबी जवान बर्फ पिघलाकर पी रहे पानी: इस साल मौसम का मिजाज बदला हुआ है. तीन दिन तक उच्च हिमालयी क्षेत्र में जबरदस्त हिमपात हुआ है. इससे तापमान में काफी गिरावट आई है. दिन से शीत हवाएं चल रही हैं. ऐसे में माइग्रेशन वाले गांवों के लोगों के साथ ही सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. सीमांत गुंजी गांव के लिए बनी पानी की योजना में आपूर्ति बंद पड़ी है. ऐसे में जो परिवार वहां पर रह रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पानी पीने से लेकर अन्य कार्यों के लिए लोग बर्फ एकत्र कर पिघला रहे हैं. यहां तक कि लोगों को निर्माण कार्य करने के लिए भी बर्फ पिघलानी पड़ रही है.