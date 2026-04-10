जवानों का जज्बा: गुंजी में -19° टेंपरेचर में बॉर्डर की सुरक्षा कर रही SSB, बर्फ पिघलाकर पी रहे हैं पानी
पिथौरागढ़ जिले के गुंजी में अप्रैल में जनवरी जैसी ठंड का अहसास हो रहा है, जहां देखो वहां बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 10, 2026 at 10:55 AM IST
पिथौरागढ़: अप्रैल का महीना चल रहा है. देश के मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ रही है. दिल्ली-लखनऊ का तापमान जहां 30 डिग्री सेल्सियस पार कर चुके है तो देहरादून में भी टेंपरेचर 25 से ऊपर है. ठीक इसी समय उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो रही है. सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के गुंजी में बर्फबारी का आलम ये है कि पानी के स्रोत भी जम गए हैं. पेयजल पाइप लाइन में पानी जम गया है. ऐसे में स्थानीय निासियों और सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात एसएसबी के जवानों को बर्फ पिघलाकर पानी पीना पड़ रहा है.
गुंजी में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किल: अप्रैल माह में हुई भारी बर्फबारी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित माइग्रेशन वाले गांवों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. धारचूला के गुंजी गांव में लोग प्यास बुझाने से लेकर निर्माण कार्य तक बर्फ पिघलाकर कर रहे हैं. सीमा सुरक्षा पर तैनात SSB (Sashastra Seema Bal) जवान माइनस 15 से माइनस 19 डिग्री सेल्सियस तापमान में भारत-नेपाल सीमा पर गश्त कर रहे हैं.
एसएसबी जवान बर्फ पिघलाकर पी रहे पानी: इस साल मौसम का मिजाज बदला हुआ है. तीन दिन तक उच्च हिमालयी क्षेत्र में जबरदस्त हिमपात हुआ है. इससे तापमान में काफी गिरावट आई है. दिन से शीत हवाएं चल रही हैं. ऐसे में माइग्रेशन वाले गांवों के लोगों के साथ ही सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. सीमांत गुंजी गांव के लिए बनी पानी की योजना में आपूर्ति बंद पड़ी है. ऐसे में जो परिवार वहां पर रह रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पानी पीने से लेकर अन्य कार्यों के लिए लोग बर्फ एकत्र कर पिघला रहे हैं. यहां तक कि लोगों को निर्माण कार्य करने के लिए भी बर्फ पिघलानी पड़ रही है.
स्थानीय निवासी भी हैं परेशान: स्थानीय निवासी नरेंद्र सिंह गुंज्याल ने बताया कि-
काफी दिक्कतें हो रही हैं. लिफ्ट पेयजल योजना खराब पड़ी है. कालापानी से गुंजी तक बनी 10 किमी लंबी योजना में भी पानी नहीं आ रहा है. स्यंकल्पा से बनी योजना भी बंद है. ऐसे में काली नदी से पानी ढो रहे हैं. खराब मौसम में बर्फ पिघलाकर काम चल रहा है.
-नरेंद्र सिंह गुंज्याल, स्थानीय निवासी-
-19 डिग्री टेंपरेचर में एसएसबी के जवान कर रहे पेट्रोलिंग: एसएसबी की 11वीं वाहिनी के जवान सीमा पर लगातार गश्त कर रहे हैं. बर्फबारी के बीच भी हाड़ कंपा देने वाली ठंड में जवान सीमा सुरक्षा में मुश्तैद हैं. गुंजी में तैनात अल्फा कंपनी के इंचार्ज असिस्टेंट कमांडेंट महेश कुमार और कालापानी इंचार्ज इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में जवानों ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग की. एसएसबी के जवान एक ओर बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे हैं तो दूसरी ओर -19 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड में सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं.
अप्रैल में जनवरी जैसी सर्दी का अहसास: पिथौरागढ़ जिले में इस सप्ताह लगातार हो रही बारिश के कारण अप्रैल में भी जनवरी महीने की तरह शीतलहर चल रही है. लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और आग का सहारा ले रहे हैं. दोबारा ठंड आने से पूरे जिले में शीतलहर चल रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है.
समुद्र तल से गुंजी की ऊंचाई: पिथौरागढ़ जिले की समुद्र तल से ऊंचाई 5,338 फीट (1,645 मीटर) है. जिले में स्थित गुंजी की समुद्र तल से ऊंचाई पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से ठीक दोगुनी यानी 10,000 फीट (3,200 मीटर) है.
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