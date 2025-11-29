बिहार में SSB जवान ने गोली मारकर की आत्महत्या
सीतामढ़ी में एक एसएसबी जवान गोली मारकर आत्महत्या कर ली. मामले की छानबीन की जा रही है. पढ़ें खबर
Published : November 29, 2025 at 3:00 PM IST
सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में दुखद घटना हुई है. एसएसबी कैंप में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब गोली की गूंज सुनाई पड़ी. भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएबी जवान ने खुदकुशी कर ली. दरअसल जवान ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली.
पश्चिम बंगाल का रहने वाला था मृतक : भारत नेपाल सीमा के सोनबरसा की यह घटना है. मृतक की शिनाख्त नयन बराल के रूप में हुई है. नयन पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला के हाबड़ा का रहने वाला है. उसके पिता का नाम नित्यानंद बराल है जबकि गांव गोहालबाटी है.
ड्यूटी से लौटकर की आत्महत्या : मिली जानकारी के अनुसार, नयन बराल लरकवा चेक पोस्ट से ड्यूटी कर सुबह 7 बजे बैरक लौटा था. इसी दौरान उसने खुद को गोली मार ली. आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. सूत्रों का कहना है कि वह पारिवारिक विवाद से परेशान चल रहा था. इसी कारण यह खौफनाक कदम उठाया.
मामले की हो रही है जांच : इधर घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस व एसएसबी कमांडेंट मौके पर पहुंचे. मामले की छानबीन की जा रही है. मृतक के परिवार वालों को घटना की सूचना दे दी गई है. यहां यह बताना भी जरूरी है कि आए दिन कहीं ना कहीं जवान आत्महत्या कर लेते हैं.
''प्रथम दृष्टया में आत्महत्या का मामला लग रहा है. मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही मामले का उद्वेदन किया जाएगा. परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.''- आशीष आनंद, सदर डीएसपी 2
नोट: जीवन अनमोल है और अगर आप किसी प्रकार का मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं तो तुरंग काउंसलिंग का सहारा लें. अक्सर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को हल्के में लिया जाता है. लोग चिकित्सीय सलाह लेने से हिचकते हैं. इससे स्थिति गंभीर हो जाती है, जिससे नकारात्मक विचार बढ़ते हैं और आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम उठाने की सोच मन में पैदा हो सकती है. अगर आपके मन में भी ऐसी नकारात्मक भावनाएं आ रही हैं, तो अपने परिवार या करीबी दोस्तों से बात करने की कोशिश करें. अगर इसके बावजूद राहत न मिले, तो बिना देर किए इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें.
डिप्रेशन/चिंता/तनाव/घबराहट का ईलाज तुरंत करायें। सोचें नहीं कॉल करें टेली मानस टॉल फ्री नं॰ 14416@mangalpandeybjp@BiharHealthDept@IPRDBihar— State Health Society Bihar (@SHSBihar) December 6, 2024
@mohfwindia pic.twitter.com/0IAPXI0ODA
- स्नेहा फाउंडेशन हेल्पलाइन नंबर- 04424640050 (24x7 उपलब्ध)
- जीवन आस्था हेल्पलाइन- 18002333330
- टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर- 1800914416
- iCall, TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज- 9152987821
- ईमेल- icall@tiss.edu
- फेसबुक- iCALL Psychosocial Helpline
- एक्स- @iCALLhelpline
- NIMH हेल्पलाइन : 988
ये भी पढ़ें :-
ITBP जवान ने गोली से खुद को उड़ाया, चुनावी ड्यूटी में आया था बिहार
बिहार में ITBP जवान ने पिता को गोलियों से भूना, फिर खुद को उड़ाया
नालंदा में CRPF जवान ने की खुदकुशी, 10 महीने पहले हुई थी शादी, राजगीर CRPF कैम्प में था तैनात
बक्सर में कैंप में झूलता मिला BMP जवान का शव, कमरे से आ रही थी बदबू, सिपाही ने देखा तो रह गया हक्का-बक्का