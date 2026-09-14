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कांकेर में एसएसबी जवान ने दी जान, सर्विस रायफल से मारी खुद को गोली

मृतक जवान आनंद प्रकाश तिवारी एसएसबी की 28वीं बटालियन में तैनात थे और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे. सुशील सलाम की रिपोर्ट.

SSB JAWAN DIES BY SUICIDE
सर्विस रायफल से मारी खुद को गोली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 14, 2026 at 2:03 PM IST

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कांकेर: अंतागढ़ थाना इलाके में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का कुहचे कैंप है. नक्सलियों के खात्मे के लिए इस कैंप की स्थापना की गई थी. नक्सलवाद की समाप्ति के बाद भी यहां पर जवानों की तैनाती है. सोमवार को कुहचे कैंप के एक जवान आनंद प्रकाश तिवारी ने अपनी सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली. कैंप की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक जवान आनंद प्रकाश तिवारी की एसएसबी की 28वीं बटालियन में तैनाती थी. मृतक जवान हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था. आनंद प्रकाश तिवारी का परिवार उत्तर प्रदेश में रहता है.

कांकेर में एसएसबी जवान ने दी जान

बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे जवान ने कैंप परिसर में अपनी सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली. गोली चलने की आवाज के बाद कैंप में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और SSB के अधिकारी मौके पर पहुंचे. फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि जवान ने ये घातक कदम क्यों उठाया. जांच के लिए मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है. घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही ही. मृतक जवान के फोन की भी जांच की जाएगी, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि हाल फिलहाल जवान ने किससे-किससे बात की थी. इस दुखद घटना की जानकारी जवान के परिवार वालों को भी दे दी गई है. संभव है पुलिस परिवार वालों से भी बात कर ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि जवान आनंद प्रकाश तिवारी क्यों तनाव में थे.

कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने की घटना की पुष्टि

कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने कहा, ''जवान के घातक कदम उठाने की सूचना हमें एसएसबी कैंप से मिली है. बताया जा रहा है कि जवान आनंद प्रकाश तिवारी ने अपनी ही सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली है. अंतागढ़ थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.''

साल 2025 में जवानों की आत्महत्या के मामले

  • 9 सितंबर 2025: सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने दी जान
  • 22 अगस्त 2025: सुकमा के मिनपा कैंप में जवान ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या
  • 30 जुलाई 2025: बीजापुर में CRPF जवान ने दी जान
  • 13 जुलाई 2025: रायपुर सीआरपीएफ बटालियन कैंप में जवान ने की आत्महत्या

साल 2024 में जवानों की आत्महत्या के मामले

  • 9 नवंबर 2024: कोंडागांव में बस्तर फाइटर के जवान का शव उसके घर पर मिला
  • 25 अक्टूबर 2024: भैरमगढ़ में सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल ने दी जान
  • 19 अक्टूबर 2024: छत्तीसगढ़ कोल माइंस में जवान ने की आत्महत्या
  • 20 सितंबर 2024: धमतरी में सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या
  • 3 सितंबर 204: कांकेर में एसएसबी जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली
  • 28 अगस्त 2024: भिलाई में एसएसबी जवान ने गोली मार की आत्महत्या
  • 26 अगस्त 2024: दंतेवाड़ा के बारसूर कैंप में सीआरपीएफ जवान ने की आत्महत्या
  • 8 जून 2024: कांकेर में बीएसएफ जवान ने जान दी
  • 26 अप्रैल 2024: गरियाबंद में जवान ने की आत्महत्या

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