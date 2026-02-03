उत्तराखंड: पिथौरागढ़ में भारत-नेपाल बॉर्डर से यात्रा करने वालों की बनेगी फेस आईडी, SSB ने बताया कारण
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से रोजाना सैकड़ों लोग बॉर्डर क्रॉस कर नेपाल और भारत आते जाते हैं
Published : February 3, 2026 at 10:11 AM IST
पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भारत-नेपाल के बीच आवागमन करने वाले लोगों का डेटा अब डिजिटल रूप में रिकार्ड रहेगा. एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) ने झूलाघाट अंतरराष्ट्रीय झूलापुल पर बार्डर एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है. इसमें हर नागरिक की फेस आईडी तैयार की जा रही है. इससे बार-बार आवागमन करने वाले दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही आसान होगी.
नेपाल सीमा पर बनेगी फेस आईडी: भारत के सीमांत पिथौरागढ़ जिले की लगभग 275 किलोमीटर लंबी सीमा नेपाल से लगी हुई है. दोनों देशों का सीमांकन करने वाली काली नदी पर 12 अंतरराष्ट्रीय पुल बने हैं. इनमें से झूलाघाट और धारचूला के झूला पुलों से दोनों देशों के बीच सबसे अधिक आवागमन होता है. भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसबी पर है. झूलापुलों पर एसएसबी तैनात रहती है.
एसएसबी बना रही है फेस आईडी: नेपाल से जरूरी वस्तुओं की खरीदारी के लिए वहां के लोग भारतीय बाजारों में आते हैं. इसके अलावा मजदूर और व्यापारी भी आवाजाही करते हैं. स्कूली छात्र और स्थानीय नागरिक भी रोज झूलापुलों से आवागमन करते हैं. सीमा पर प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध तरीके से व्यापार के अलावा मानव तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी की आशंका रहती है. पूर्व में अवैध तरीके से व्यापार करने वाले लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. सशस्त्र सीमा बल नागरिकों की आईडी चेक करने के साथ ही सामान की भी जांच करती है. इसके बाद ही आवाजाही की अनुमति दी जाती है. नेपाल से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जाती है.
फेस आईडी से आसान होगा बॉर्डर से आवागमन: एसएसबी कमांडेंट आशीष कुमार ने बताया कि कि-
झूलाघाट और धारचूला में स्थित अंतरराष्ट्रीय झूला पुल पर आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एक माह के ट्रायल पर बार्डर एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है. इसमें आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का डाटा कम्प्यूटर में फीड किया जा रहा है. इसके लिए कैमरे से फेस आईडी बनाई जा रही है. जिसके बाद वह व्यक्ति जब दोबारा आएगा तो कैमरे पर अपना फेस दिखाकर आसानी से आवाजाही कर सकेगा. इस सिस्टम के बाद यदि संबंधित व्यक्ति बार्डर से कभी भी आवागमन करता है तो उसका पूरा डाटा तुरंत निकल आएगा. इससे एसएसबी और आवागमन करने वाले नागरिकों का समय बचेगा.
-आशीष कुमार, कमांडेंट, एसएसबी-
एक महीने बाद व्यापारियों से लिया जाएगा फीड बैक: कमांडेंट आशीष कुमार के बताया कि इस कार्य में अभी समय लग रहा है. उन्होंने बताया कि एक माह बाद व्यापारियों से इस सिस्टम के बारे में फीडबैक लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जिस समय पुल पर अधिक भीड़भाड़ रहेगी, तो रजिस्टर पर मैनुअली एंट्री कराई जाएगी, ताकि लोगों को लंबा इंतजार न करना पड़े.
व्यवस्थित और सुरक्षित होगा भारत-नेपाल आना जाना: कमांडेंट आशीष कुमार ने बताया कि इस साफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य भारत-नेपाल सीमा पर स्थापित सभी प्रमुख ट्रेड एवं ट्रांजिट रूटों से आवागमन करने वाले नागरिकों के प्रवेश एवं निकास से संबंधित विवरण को डिजिटल माध्यम से सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी रूप से दर्ज करना है. यह पहल न केवल सीमा प्रबंधन को आधुनिक बनाएगी, बल्कि भारत-नेपाल के बीच पारंपरिक व्यापार एवं आवागमन को भी अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करेगी.
थर्ड कंट्री के लोग बीजा से कर सकते हैं आवागमन: सीमांत पिथौरागढ़ जिले में स्थित अंतरराष्ट्रीय झूला पुलों से अभी तक भारत-नेपाल के अलावा किसी भी देश के नागरिकों को आवागमन की अनुमति नहीं है. केवल चंपावत जिले के बनबसा पुल से ही बीजा दिखाकर थर्ड कंट्री के लोग आ जा सकते हैं. BEMS (Border Entry Management System) शुरू होने के बाद किसी भी तीसरे देश का व्यक्ति यदि आवाजाही का प्रयास करता है तो तुरंत पकड़ा जाएगा.
BEMS प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं
- सीमा से आवागमन करने वाले नागरिकों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से रखना
- मैनुअल प्रक्रिया पर निर्भरता को कम कर समय की बचत एवं कार्यकुशलता में वृद्धि
- डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आधुनिक तकनीकी मानकों का उपयोग
- सीमा प्रबंधन, निगरानी एवं विश्लेषण को अधिक प्रभावी बनाना
- भविष्य में अन्य प्रमुख ट्रेड एवं ट्रांजिट रूटों पर लागू किए जाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना
व्यापार मंडल की मांग: झूलाघाट नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष योगेश भट्ट और महामंत्री प्रमोद कुमार भट्ट ने एसएसबी के अधिकारियों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि-
फेस आईडी बनाने की प्रक्रिया में अधिक समय लगने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है. हमने इसके लिए अतिरिक्त काउंटर एवं जवान लगाने की मांग उठाई है.
-योगेश भट्ट, अध्यक्ष, नगर उद्योग व्यापार मंडल, झूलाघाट-
