उत्तराखंड: पिथौरागढ़ में भारत-नेपाल बॉर्डर से यात्रा करने वालों की बनेगी फेस आईडी, SSB ने बताया कारण

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भारत-नेपाल के बीच आवागमन करने वाले लोगों का डेटा अब डिजिटल रूप में रिकार्ड रहेगा. एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) ने झूलाघाट अंतरराष्ट्रीय झूलापुल पर बार्डर एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है. इसमें हर नागरिक की फेस आईडी तैयार की जा रही है. इससे बार-बार आवागमन करने वाले दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही आसान होगी.

नेपाल सीमा पर बनेगी फेस आईडी: भारत के सीमांत पिथौरागढ़ जिले की लगभग 275 किलोमीटर लंबी सीमा नेपाल से लगी हुई है. दोनों देशों का सीमांकन करने वाली काली नदी पर 12 अंतरराष्ट्रीय पुल बने हैं. इनमें से झूलाघाट और धारचूला के झूला पुलों से दोनों देशों के बीच सबसे अधिक आवागमन होता है. भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसबी पर है. झूलापुलों पर एसएसबी तैनात रहती है.

एसएसबी बना रही है फेस आईडी: नेपाल से जरूरी वस्तुओं की खरीदारी के लिए वहां के लोग भारतीय बाजारों में आते हैं. इसके अलावा मजदूर और व्यापारी भी आवाजाही करते हैं. स्कूली छात्र और स्थानीय नागरिक भी रोज झूलापुलों से आवागमन करते हैं. सीमा पर प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध तरीके से व्यापार के अलावा मानव तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी की आशंका रहती है. पूर्व में अवैध तरीके से व्यापार करने वाले लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. सशस्त्र सीमा बल नागरिकों की आईडी चेक करने के साथ ही सामान की भी जांच करती है. इसके बाद ही आवाजाही की अनुमति दी जाती है. नेपाल से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जाती है.

