ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: सुरंग के अंदर SSB काफिले की गाड़ियां टकराईं, तीन जवान घायल

रामबन में T2 केला मोड़ सुरंग के अंदर SSB के काफिले की तीन गाड़ियां टकराईं. ( ETV Bharat )

रामबन (जम्मू-कश्मीर): रामबन जिले में T2 केला मोड़ सुरंग के अंदर सशस्त्र सीमा बल (SSB) के काफिले की तीन गाड़ियां शनिवार को टकरा गईं, जिससे बल के तीन जवान घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब SSB की 37वीं बटालियन का काफिला श्रीनगर से जम्मू जा रहा था. टनल के अंदर काफिले की तीन गाड़ियां टकरा गईं, जिससे SSB के तीन जवान घायल हो गए. अधिकारियों के मुताबिक, काफिले में आगे चल रही गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके बाद उसके पीछे चल रही दो गाड़ियां समय पर नहीं रुक पाईं, जिससे तीनों गाड़ियों में टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि बारिश का मौसम और सड़क पर फिसलन की वजह से ड्राइवरों के लिए गाड़ियों को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया. हादसे के तुरंत बाद, घायल जवानों को घटनास्थल से निकालकर जिला अस्पताल रामबन ले जाया गया, जहां उन्हें तुरंत मेडिकल मदद दी गई.