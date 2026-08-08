ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: सुरंग के अंदर SSB काफिले की गाड़ियां टकराईं, तीन जवान घायल

SSB का काफिला श्रीनगर से जम्मू जा रहा था. इस दौरान सुंरग में काफिले की तीन गाड़ियां टकरा गईं. नवाज रौन्याल की रिपोर्ट.

SSB convoy vehicles collided inside Tunnel in Ramban Jammu-Kashmir, three personnel injured
रामबन में T2 केला मोड़ सुरंग के अंदर SSB के काफिले की तीन गाड़ियां टकराईं. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 9:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामबन (जम्मू-कश्मीर): रामबन जिले में T2 केला मोड़ सुरंग के अंदर सशस्त्र सीमा बल (SSB) के काफिले की तीन गाड़ियां शनिवार को टकरा गईं, जिससे बल के तीन जवान घायल हो गए.

अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब SSB की 37वीं बटालियन का काफिला श्रीनगर से जम्मू जा रहा था. टनल के अंदर काफिले की तीन गाड़ियां टकरा गईं, जिससे SSB के तीन जवान घायल हो गए.

अधिकारियों के मुताबिक, काफिले में आगे चल रही गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके बाद उसके पीछे चल रही दो गाड़ियां समय पर नहीं रुक पाईं, जिससे तीनों गाड़ियों में टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि बारिश का मौसम और सड़क पर फिसलन की वजह से ड्राइवरों के लिए गाड़ियों को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया.

हादसे के तुरंत बाद, घायल जवानों को घटनास्थल से निकालकर जिला अस्पताल रामबन ले जाया गया, जहां उन्हें तुरंत मेडिकल मदद दी गई.

पुलिस ने घायलों की पहचान असम के जमनी कुमार, जम्मू के पंकज कुमार और राजस्थान के बाबू लाल के रूप में की है. उनकी हालत स्थिर और खतरे से बाहर बताई गई है.

रामबन जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सुदर्शन सिंह कटोच ने पुष्टि की कि घायल हुए SSB के तीन जवानों को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया था. उन्होंने कहा कि फर्स्ट एड और जांच के बाद तीनों को स्पेशल इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) जम्मू रेफर कर दिया गया.

इस हादसे की वजह से टनल में यातायात कुछ देर के लिए बाधित हो गया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं. ट्रैफिक पुलिस और दूसरी एजेंसियां ​​मौके पर पहुंचीं और क्षतिग्रस्त गाड़ियों को सड़क से हटाया, जिसके बाद ट्रैफिक बहाल हो गया.

यह भी पढ़ें- PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ श्रीनगर में केस दर्ज, पुलिस अधिकारी पर हमला करने का आरोप

TAGGED:

RAMBAN ACCIDENT
SSB CONVOY ACCIDENT
SSB PERSONNEL INJURED
VEHICLES COLLIDED IN RAMBAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.