भारत-नेपाल बॉर्डर से चाइनीज अखरोट की तस्करी, अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार
खटीमा में भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के खिलाफ सशस्त्र सीमा बल की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में चाइनीज अखरोट की खेप बरामद
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 12, 2026 at 6:33 PM IST
खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में तस्करी के खिलाफ एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसके तहत नेपाल से अवैध रूप से लाए जा रहे चीनी अखरोट के 75 बोरे बरामद किए हैं. एसएसबी की गश्ती टीम को देखते ही तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए. वहीं, एसएसबी ने अखरोट से लदे वाहन को कब्जे में ले लिया है. साथ ही बरामद माल और वाहन को आगे की कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है.
भारत-नेपाल बॉर्डर से चाइनीज अखरोट की तस्करी: जानकारी के मुताबिक, रविवार की तड़के सीमा पर तैनान एसएसबी को एक सूचना मिली थी कि नेपाल से भारत में अवैध रूप से सामान तस्करी कर लाई जा रही है. सूचना मिलते ही एसएसबी के कंपनी कमांडर निरीक्षक मोहर सिंह ने एक विशेष नाका गश्ती दल का गठन कर तत्काल मौके पर भेजा. गश्ती दल मुखबिर के बताए गए इलाके में पहुंचा, जहां एक मारुति ऑल्टो कार संख्या UP 26 F 3570 तेज गति से आती दिखाई दी.
अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार: एसएसबी के जवानों ने कार का पीछा किया. चालक को एसएसबी जवानों की ओर से वाहन का पीछा करने का आभास हुआ, तो वो वाहन को अशोक फार्म (लीची बाग) के पास खड़ा कर मौके से फरार हो गया. एसएसबी टीम ने वाहन और उसके आसपास के क्षेत्र की गहन तलाशी ली. तलाशी लेने पर चीनी अखरोट के 75 बोरे (750 क्विंटल) बरामद किए.
सीमा शुल्क कार्यालय को सौंपा गया चीनी अखरोट और वाहन: इनमें से कुछ वाहन के अंदर लादे गए थे और अन्य पास के एक खेत में फेंके गए थे. एसएसबी के जवानों ने बरामद वाहन और प्रतिबंधित वस्तुओं को कब्जे में ले लिया. एसएसबी कंपनी कमांडर निरीक्षक मोहर सिंह ने बताया कि बरामद चीनी अखरोट व वाहन को आगे की कार्रवाई के लिए खटीमा स्थित सीमा शुल्क कार्यालय को सौंप दिया गया है.
ये भी पढ़ें-