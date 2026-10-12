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भारत-नेपाल बॉर्डर से चाइनीज अखरोट की तस्करी, अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार

चाइनीज अखरोट की तस्करी ( फोटो- SSB )

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में तस्करी के खिलाफ एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसके तहत नेपाल से अवैध रूप से लाए जा रहे चीनी अखरोट के 75 बोरे बरामद किए हैं. एसएसबी की गश्ती टीम को देखते ही तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए. वहीं, एसएसबी ने अखरोट से लदे वाहन को कब्जे में ले लिया है. साथ ही बरामद माल और वाहन को आगे की कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है.

भारत-नेपाल बॉर्डर से चाइनीज अखरोट की तस्करी: जानकारी के मुताबिक, रविवार की तड़के सीमा पर तैनान एसएसबी को एक सूचना मिली थी कि नेपाल से भारत में अवैध रूप से सामान तस्करी कर लाई जा रही है. सूचना मिलते ही एसएसबी के कंपनी कमांडर निरीक्षक मोहर सिंह ने एक विशेष नाका गश्ती दल का गठन कर तत्काल मौके पर भेजा. गश्ती दल मुखबिर के बताए गए इलाके में पहुंचा, जहां एक मारुति ऑल्टो कार संख्या UP 26 F 3570 तेज गति से आती दिखाई दी.