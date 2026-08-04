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बिहार में घुस रहे थे 2 बांग्लादेशी नागरिक, SSB जवानों ने अररिया में पकड़ा

भारत-नेपाल सीमा पर बिना पासपोर्ट-वीजा के 2 बांग्लादेशी नागरिक को अररिया में SSB की टीम ने पकड़ा है. रिपोर्ट-राजेश कुमार बहरदार

Bangladeshi arrested in Araria
दो बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 4, 2026 at 10:40 AM IST

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अररिया: भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने नेपाल के रास्ते बिना वैध दस्तावेज के भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे दो बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. दोनों को आवश्यक पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सोनमणी गोदाम थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

नेपाल की ओर से कर रहे थे घुसपैठ: जानकारी के अनुसार, एसएसबी की बी कंपनी की आमगाछी डूबाटोला सीमा चौकी के जवान नियमित गश्त पर थे. इसी दौरान सोनमणी गोदाम क्षेत्र में नेपाल की ओर से भारतीय सीमा में लगभग 20 मीटर अंदर दो संदिग्ध व्यक्तियों को आते देखा गया. जवानों ने तत्काल दोनों को रोककर पूछताछ की.

दोनों के पास से नहीं मिले वैध पासपोर्ट या वीजा: पूछताछ में दोनों ने अपनी पहचान बांग्लादेश के चांदपुर जिले के बिटारा, कचुआ निवासी जाहिद हुसैन जिहाद (22 वर्ष), पिता जामेद हुसैन मुल्ला और रहमत अली (43 वर्ष), पिता अब्दुल बरेक के रूप में बताई. जांच के दौरान उनके पास भारत में प्रवेश के लिए कोई वैध पासपोर्ट या वीजा नहीं मिले.

सिलीगुड़ी कॉरिडोर से थी लौटने की तैयारी: प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे नेपाल की राजधानी काठमांडू से भारत में दाखिल हुए थे और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर होते हुए असम-बांग्लादेश सीमा के रास्ते अपने देश लौटने की योजना बना रहे थे.

क्या कहते हैं अधिकारी?: अररिया के एसडीपीओ सुशील कुमार ने दोनों बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि विस्तृत पूछताछ जारी है तथा मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. यह कार्रवाई 56वीं बटालियन की आमगाछी बीओपी (बीओपी) के जवानों ने की.

"दो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है, फिलहाल उनसे विस्तृत पूछताछ जारी है. मामले के सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है."- सुशील कुमार, एसडीपीओ, अररिया

दोनों को हिरासत में लिया गया: जानकारी के मुताबिक, दोनों युवक अररिया के नेपाल बॉर्डर स्थित डूबा टोला मार्ग से भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे थे. सीमा पर निगरानी कर रहे एसएसबी जवानों ने उन्हें रोककर पूछताछ की. जांच के दौरान उनके पास भारत में प्रवेश के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया.

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