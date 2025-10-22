ETV Bharat / bharat

सृष्टि फर्टिलिटी मामले में अब तक 25 लोग गिरफ्तार, ED जेल में आरोपियों से कर रही पूछताछ

सृष्टि फर्टिलिटी मामले में एसआईटी ने अब तक कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया है. केस की जांच जारी है.

Srishti Fertility case
सृष्टि फर्टिलिटी मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 1:30 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: सृष्टि फर्टिलिटी मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने हाथ में ले ली है. इस मामले में, ईडी अदालत की अनुमति से आरोपी डॉक्टर नम्रता, कल्याणी, नंदिनी, संतोषी और जयंतकृष्ण से पूछताछ कर रही है.

खबर के मुताबिक, आरोपी इस समय हैदराबाद की चंचलगुडा जेल में हैं, इसलिए अदालत ने ईडी को उन सभी से वहीं पूछताछ करने की अनुमति दे दी है. जांच दल इस महीने की 28 तारीख तक आरोपियों से पूछताछ करेगा. इस मामले में एसआईटी ने अब तक कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया है.

सृष्टि फर्टिलिटी मामले में शुरुआत में हैदराबाद के गोपालपुरम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. बाद में, मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया. इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इसमें शामिल हुआ. अधिकारियों को पता चला कि सभी आरोपियों ने भारी संपत्ति अर्जित की है. जांच अधिकारियों ने इसकी तलाशी भी ली है.

तलाशी के दौरान, ईडी को पता चला कि आरोपियों के पास भारी संपत्ति है. निरीक्षण के दौरान, महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए. हालांकि, अदालत ने आरोपियों से पूछताछ की अनुमति दे दी और ईडी ने मंगलवार को उन्हें नोटिस जारी किया. आरोपियों से आज से इस महीने की 28 तारीख तक जेल में पूछताछ की जाएगी.

क्या है पूरा मामला?
खबर के मुताबिक, विजयवाड़ा की डॉक्टर अत्तालुरी नम्रता उर्फ ​​पचीपाला नम्रता ने कई जगहों पर यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर शुरू की थी. खबर के मुताबिक, वे सरोगेसी के लिए उनसे संपर्क करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से 20 से 40 लाख रुपये लेती थीं. सिकंदराबाद के सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर में मेडिकल जांच के बाद दंपतियों को विशाखापत्तनम भेज दिया जाता था.

इस दौरान सरोगेसी के लिए पति-पत्नी से अंडे और शुक्राणु इकट्ठा किया जाता था. कुछ महिलाओं को यह कहकर हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते थे कि उनके अंडे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और इसके लिए अतिरिक्त पैसे लिए जाते थे.

अस्पताल की महिला कर्मचारी गर्भवती महिलाओं को सरोगेसी मदर के तौर पर पेश करती थीं और पीड़ितों को धोखा देती थीं. कुछ महीनों बाद कहा जाता था कि, बच्चे सरोगेसी के तहत एक महिला के गर्भ में पल रहे हैं. वे लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए नकली स्कैनिंग रिपोर्ट भेजती थीं कि बच्चा स्वस्थ रूप से विकसित हो रहे हैं.

दूसरी तरफ देश भर के एजेंटों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की तलाश होती थी. उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जानने के बाद, अजन्मे बच्चे की कीमत तय किया जाता था. आरोप है कि, डॉ. नम्रता, जिन्होंने एजेंटों से डॉक्टरों को मोटे कमीशन का लालच देकर इसे एक सिंडिकेट में बदल दिया.

खबरों की माने तो डॉ. नम्रता ने इस सिंडिकेट को चलाने के लिए देश भर में बच्चे बेचने वाले गिरोहों और एजेंटों से संपर्क किया. यहां ​​गर्भवती महिलाओं द्वारा बच्चे को जन्म देने के बाद खेल शुरू होता था. लड़के के जन्म पर एजेंटों को 4.5 लाख रुपये और लड़की के जन्म पर 3.5 लाख रुपये भेजा जाता था.

बच्चा बेचने वाले माता-पिता को 80 से 90 हजार रुपये दिए जाते थे. बाकी पैसे एजेंट आपस में बांट लेते थे. दंपती, चाहे वे किसी भी इलाके के हों, बच्चों को विशाखापत्तनम के क्लिनिक को सौंप देते थे. वे माता-पिता को यह विश्वास दिलाने के लिए फर्जी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देते थे कि यह उनका अपना बच्चा है.

इस रैकेट का खुलासा 27 जुलाई को हुआ जब राजस्थान के एक दंपती ने गोपालपुरम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इस केस में डॉ. नम्रता के खिलाफ आठ मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने मामले में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में नम्रता, उनके बेटे एसएस जयंतकृष्णा, चार डॉक्टर, एजेंट और बच्चों को बेचने वाले माता-पिता शामिल हैं.

