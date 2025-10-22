ETV Bharat / bharat

सृष्टि फर्टिलिटी मामले में अब तक 25 लोग गिरफ्तार, ED जेल में आरोपियों से कर रही पूछताछ

सृष्टि फर्टिलिटी मामला ( ETV Bharat )

हैदराबाद: सृष्टि फर्टिलिटी मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने हाथ में ले ली है. इस मामले में, ईडी अदालत की अनुमति से आरोपी डॉक्टर नम्रता, कल्याणी, नंदिनी, संतोषी और जयंतकृष्ण से पूछताछ कर रही है. खबर के मुताबिक, आरोपी इस समय हैदराबाद की चंचलगुडा जेल में हैं, इसलिए अदालत ने ईडी को उन सभी से वहीं पूछताछ करने की अनुमति दे दी है. जांच दल इस महीने की 28 तारीख तक आरोपियों से पूछताछ करेगा. इस मामले में एसआईटी ने अब तक कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया है. सृष्टि फर्टिलिटी मामले में शुरुआत में हैदराबाद के गोपालपुरम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. बाद में, मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया. इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इसमें शामिल हुआ. अधिकारियों को पता चला कि सभी आरोपियों ने भारी संपत्ति अर्जित की है. जांच अधिकारियों ने इसकी तलाशी भी ली है. तलाशी के दौरान, ईडी को पता चला कि आरोपियों के पास भारी संपत्ति है. निरीक्षण के दौरान, महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए. हालांकि, अदालत ने आरोपियों से पूछताछ की अनुमति दे दी और ईडी ने मंगलवार को उन्हें नोटिस जारी किया. आरोपियों से आज से इस महीने की 28 तारीख तक जेल में पूछताछ की जाएगी. क्या है पूरा मामला?

खबर के मुताबिक, विजयवाड़ा की डॉक्टर अत्तालुरी नम्रता उर्फ ​​पचीपाला नम्रता ने कई जगहों पर यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर शुरू की थी. खबर के मुताबिक, वे सरोगेसी के लिए उनसे संपर्क करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से 20 से 40 लाख रुपये लेती थीं. सिकंदराबाद के सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर में मेडिकल जांच के बाद दंपतियों को विशाखापत्तनम भेज दिया जाता था. इस दौरान सरोगेसी के लिए पति-पत्नी से अंडे और शुक्राणु इकट्ठा किया जाता था. कुछ महिलाओं को यह कहकर हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते थे कि उनके अंडे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और इसके लिए अतिरिक्त पैसे लिए जाते थे.