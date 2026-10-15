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काउंटिंग का वीडियो फुटेज नहीं मिलने पर चुनाव आयोग पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, ये कहा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक के श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र में 2023 में हुई मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग का पता न चलने पर चुनाव आयोग से नाराजगी जताई. इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की बेंच ने की.

चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि असली गिनती का फुटेज नहीं मिल रहा है. बेंच ने इस बात से नाखुशी जताई. बेंच को चुनाव आयोग की यह बात मानना ​​मुश्किल लगा कि वह अपने कराए गए चुनाव के रिकॉर्ड नहीं ढूंढ सका. बेंच ने पूछा, 'चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि उसने रिकॉर्ड खो दिए हैं?'