श्रीनगर में पारा शून्य से नीचे तो पहलगाम में तापमान माइनस 3.8 डिग्री सेल्सियस

श्रीनगर: कश्मीर में शीतलहर ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली. इसी के साथ श्रीनगर में इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां तापमान शून्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार घाटी में कई जगहों पर तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला गया है क्योंकि आसमान साफ ​​रहने से रात में गर्मी कम हो गई है. जैसे-जैसे नवंबर का महीना गहराता जा रहा है, रात की ठंडक और भी बढ़ती जा रही है.

दक्षिण कश्मीर का पहलगाम सबसे ठंडा स्थान रहा, जहाँ पारा शून्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया, जो मौसमी औसत से भारी गिरावट दर्शाता है. कश्मीर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में तापमान शून्य से 2.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. विश्व प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में भी न्यूनतम तापमान शून्य से 1.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.