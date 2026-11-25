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कश्मीर में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में इस मौसम का सबसे कम तापमान -1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज

जम्मू- कश्मीर के श्रीनगर में बुधवार की एक ठंडी सुबह, बर्फ से ढकी एक गाड़ी और एक आदमी उसके पास से गुजरता हुआ. ( PTI )

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई, जहां तापमान माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे पूरे कश्मीर में ठंड का असर और बढ़ गया.

मौसम विभाग के अनुसार गर्मियों की राजधानी में न्यूनतम तापमान पिछली रात के माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस से गिर गया, जो लगातार दूसरे दिन मौसम का सबसे कम तापमान रहा. पहलगाम घाटी की सबसे ठंडी जगहों में से एक रहा, हालांकि तापमान में थोड़ा सुधार हुआ. इस टूरिस्ट जगह पर कम से कम तापमान माइनस 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि एक दिन पहले यह माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस था.