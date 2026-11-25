कश्मीर में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में इस मौसम का सबसे कम तापमान -1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज
गर्मियों की राजधानी में न्यूनतम तापमान पिछली रात के माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस से और गिर गया.
Published : November 25, 2026 at 11:59 AM IST
श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई, जहां तापमान माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे पूरे कश्मीर में ठंड का असर और बढ़ गया.
मौसम विभाग के अनुसार गर्मियों की राजधानी में न्यूनतम तापमान पिछली रात के माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस से गिर गया, जो लगातार दूसरे दिन मौसम का सबसे कम तापमान रहा. पहलगाम घाटी की सबसे ठंडी जगहों में से एक रहा, हालांकि तापमान में थोड़ा सुधार हुआ. इस टूरिस्ट जगह पर कम से कम तापमान माइनस 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि एक दिन पहले यह माइनस 4.6 डिग्री सेल्सियस था.
कुपवाड़ा में रात का टेम्परेचर और भी ज्यादा गिरा, जहाँ रात का टेम्परेचर माइनस 1 डिग्री सेल्सियस से गिरकर माइनस 2 डिग्री सेल्सियस हो गया. काजीगुंड में भी और गिरावट दर्ज की गई, जहाँ पिछली रात के टेम्परेचर के माइनस 2 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले पारा माइनस 2.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया.
कोकेरनाग में थोड़ा सुधार हुआ और न्यूनतम तापमान माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 0.2 डिग्री सेल्सियस हो गया. गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान जीरो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह 0.2 डिग्री सेल्सियस था. जम्मू क्षेत्र में रात का तापमान तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रहा और ज़्यादातर स्टेशनों पर थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई.
जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भद्रवाह में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई, जहां पारा पिछली रात के 2.8 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 3.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया. मौसम विभाग ने 30 नवंबर तक जम्मू और कश्मीर में ज़्यादातर मौसम सूखा रहने का अनुमान लगाया है. इस दौरान कोई खास बारिश या बर्फबारी की उम्मीद नहीं है.