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श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्कर की 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क

जम्मू कश्मीर में ड्रग तस्कर की 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत ड्रग तस्करी के खिलाफ अपनी तेज कार्रवाई जारी रखते हुए, श्रीनगर पुलिस ने एक बदनाम ड्रग तस्कर की लगभग 1.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है.

आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की धारा 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए, रैनावारी पुलिस स्टेशन ने आरोपी बिलाल अहमद पाटू, सैदकदल, श्रीनगर की 11 मरला जमीन के साथ एक मंजिला रिहायशी घर कुर्क किया. आरोपी NDPS एक्ट की धारा 8/20-29 के तहत शामिल है."

उक्त संपत्ति की पहचान ड्रग तस्करी से कमाए गए पैसे से गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई संपत्ति के रूप में की गई है. यह कार्रवाई ड्रग तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने और इलाके में नशीले पदार्थों के खतरे को रोकने के लिए श्रीनगर पुलिस के पक्के इरादे को दिखाती है. नागरिकों से अपील है कि वे ड्रग तस्करी से जुड़ी जानकारी शेयर करके पुलिस की कोशिशों में मदद करते रहें.

इससे पहले, श्रीनगर पुलिस ने चल रहे नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान के तहत ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की और नारकोटिक्स तस्करों की 3.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां जब्त कीं.

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, संगम पुलिस स्टेशन ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के सेक्शन 68-F के तहत कार्रवाई करते हुए, NDPS एक्ट के सेक्शन 8/20 और 29 के तहत बुक किए गए आरोपियों से जुड़ी दो अचल संपत्तियों को जब्त किया.