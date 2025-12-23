ETV Bharat / bharat

'कम से कम सजा काफी होगी', श्रीनगर POCSO कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के दोषी को सुनाई 12 साल कारावास की सजा

श्रीनगर में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साढ़े पांच साल के लड़के के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी को सजा सुनाई है.

Srinagar POCSO Court Sentences Convict to 12 Years Rigorous Imprisonment
श्रीनगर POCSO कोर्ट ने दोषी को 12 साल कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक तस्वीर IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 5:29 PM IST

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में POCSO मामलों के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साढ़े पांच साल के लड़के के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी एक शख्स को 12 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए कम से कम कानूनी सजा देना न्याय का मकसद पूरा करेगा.

श्रीनगर में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) एक्ट मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की पीठासीन अधिकारी, उमी कुलसुम ने पुलिस स्टेशन हरवान में दर्ज FIR नंबर 45/2018 से जुड़े मामले में सजा की अवधि सुनाते हुए कहा कि भारत में क्रिमिनल लॉ कभी भी पूरी तरह से सजा देने वाला नहीं रहा है."

पीड़ित की उम्र लगभग पांच साल
कोर्ट ने कहा, "घटना के समय पीड़ित की उम्र लगभग पांच साल थी. ट्रायल के दौरान पीड़ित ने कहा कि उसे घटना याद नहीं है. जानकारी गलत और बतमीजी जैसे आम शब्दों में थी, वह भी बिना किसी ग्राफिक या डिटेल में बताए."

मामले में दोषी, नजीर अहमद दोयी श्रीनगर के हरवान का रहने वाला है. उसको POCSO एक्ट के सेक्शन 5(m), 5(n) के साथ सेक्शन 6 और रणबीर पीनल कोड (RPC) के सेक्शन 377 के तहत गंभीर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने का दोषी पाया गया.

'क्रिमिनल जस्टिस के बड़े मकसद पर भी ध्यान से सोचा'
दोषी को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि उसने प्रॉसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की दलीलों के साथ-साथ क्रिमिनल जस्टिस के बड़े मकसद पर भी ध्यान से सोचा है. जज ने कहा, "सजा सुनाते समय कोर्ट को केस का बैकग्राउंड, दोषी का पिछला रिकॉर्ड, जुर्म का नेचर और सजा के सुधार, रोकने वाले और सजा देने वाले पहलुओं जैसे कई फैक्टर्स पर गौर करना होता है."

बचाव पक्ष ने कोर्ट से सजा को बदलाव से पहले के POCSO एक्ट के तहत तय कम से कम सजा तक सीमित रखने की अपील की थी, यह तर्क देते हुए कि यह जुर्म अगस्त 2018 का है और बाद में शुरू की गई बढ़ी हुई सजाओं को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा, "दोषी कोई बड़ा अपराधी नहीं है. वह गरीब सामाजिक-आर्थिक बैकग्राउंड से है और रोजाना मेहनत करके गुजारा करता है. सबसे जरूरी बात वह अपने परिवार का अकेला कमाने वाला है। उसके चार नाबालिग बच्चे हैं और उसकी पत्नी और बच्चे पूरी तरह से उस पर निर्भर है."

हालांकि, प्रॉसिक्यूशन ने यह कहते हुए कि पीड़ित की उम्र 12 साल से कम थी और बच्चे पर जुर्म का असर जिदगी भर रहेगा., कड़ी सजा की मांग की. कोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट बच्चों के खिलाफ जुर्म के लिए कड़ी सजा देने के लिए बनाया गया था और कानून द्वारा तय कम से कम सजाओं को अदालत के फैसले से कम नहीं किया जा सकता.

'कम से कम सजा काफी होगी'
दोनों पक्षों पर गौर करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि कानूनी तौर पर दी गई कम से कम सजा काफी होगी. जज ने कहा, "बढ़ाने वाले और कम करने वाले, दोनों हालात को ध्यान में रखते हुए, मुझे लगता है कि मामले में कम करने वाले हालात, बढ़ाने वाले हालात से ज़्यादा हैं और कम से कम सजा देने से न्याय का मकसद पूरा होगा."

इसके मुताबिक दोयी को जुर्म के लिए 12 साल की कड़ी सजा सुनाई गई. उन्हें सेक्शन 377 RPC के तहत 10 साल की साधारण सजा भी सुनाई गई और कोर्ट ने कहा कि दोनों सज़ाएं एक साथ चलेंगी. POCSO एक्ट के तहत ज्यादा सजा को देखते हुए सेक्शन 377 के लिए कोई अलग सजा नहीं दी गई.

कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि जांच और ट्रायल के दौरान दोषी की कस्टडी का समय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 428 के तहत सेट ऑफ किया जाएगा. पीड़ित को बड़ी राहत देते हुए, कोर्ट ने पीड़ित को मुआवज़े के तौर पर सात लाख रुपये भी दिए, यह देखते हुए कि बच्चे को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का ट्रॉमा हुआ है.

जज ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर को मुआवजा तुरंत जारी करने के लिए केस आगे बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा, "मेरी राय में पीड़ित को मुआवजा देने और उसके पुनर्वास के लिए यह काफी है." दोषी को बाकी सजा काटने के लिए सेंट्रल जेल श्रीनगर वापस भेज दिया गया, और सजा के ऑर्डर की कॉपी उसे मुफ़्त में देने और पालन के लिए जेल अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया गया.

जानकारी के मुताबिक 8 अगस्त 2018 को नाबालिग पीड़ित को आरोपी के घर फुसलाकर ले जाया गया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया. छह साल से ज़्यादा चले ट्रायल के दौरान कोर्ट ने सरकारी वकील के गवाहों को यह बताते हुए नोट किया कि कैसे दोषी ने लगभग पांच साल के लड़के के साथ अननैचुरल अपराध किया. पीड़ित के पिता ने कोर्ट में कहा, "नजीर दोयी उनके बेटे को फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके बाद उसकी पैंट खींचकर उसके साथ कमरे में अननैचुरल अपराध किया."

