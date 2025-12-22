ETV Bharat / bharat

बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को 12 साल जेल की सजा, पीड़ित को 7 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के रहने वाले दोषी नजीर अहमद दोयी ने अगस्त 2018 में बच्चे के साथ अपराध को अंजाम दिया था.

Srinagar POCSO Court Sentences Convict to 12 Years Rigorous Imprisonment for Un-Natural Offence
श्रीनगर: शहर में पॉक्सो मामलों की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साढ़े पांच साल के लड़के के साथ कुकर्म करने के दोषी व्यक्ति को 12 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए न्यूनतम कानूनी सजा देने से न्याय का मकसद पूरा होगा.

श्रीनगर में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज उमी कुलसुम (Umi Kulsoom) ने हरवान थाने में दर्ज FIR नंबर 45/2018 से जुड़े मामले में सजा सुनाते हुए कहा कि "भारत में आपराधिक कानून कभी भी पूरी तरह से बदला लेने वाला नहीं रहा है."

कोर्ट ने कहा, "घटना के समय पीड़ित की उम्र करीब पांच साल थी. ट्रायल के दौरान पीड़ित ने कहा कि उसे घटना याद नहीं है. जानकारी आम शब्दों में थी, जैसे "गलत" और "बतमीजी", बिना किसी ग्राफिक या डिटेल में बताए."

दोषी नजीर अहमद दोयी श्रीनगर के हरवान का रहने वाला है. उसे पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5(m), 5(n) के साथ सेक्शन 6 और रणबीर पीनल कोड (RPC) के सेक्शन 377 के तहत गंभीर यौन हमला करने का दोषी पाया गया. दोषी को सजा सुनाते हुए, कोर्ट ने कहा कि उसने अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों की दलीलों के साथ-साथ आपराधिक न्याय के बड़े उद्देश्य पर भी ध्यान से सोचा है. जज ने कहा, "सजा सुनाते समय कोर्ट को केस का बैकग्राउंड, दोषी का पिछला रिकॉर्ड, अपराध की प्रकृति और सजा के सुधार, रोकने और सजा देने वाले पहलुओं जैसे कई कारकों पर ध्यान देना होता है."

बचाव पक्ष ने कोर्ट से पॉक्सो एक्ट के तहत तय कम से कम सजा तक सीमित रखने की अपील की थी, और दलील दी थी कि यह अपराध अगस्त 2018 का है और बाद में शुरू की गई बढ़ी हुई सजाओं को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा, "...दोषी कोई बड़ा अपराधी नहीं है. वह गरीब सामाजिक-आर्थिक बैकग्राउंड से है और रोजाना मेहनत करके गुजारा करता है. सबसे जरूरी बात: वह अपने परिवार का अकेला कमाने वाला है. उसके चार छोटे बच्चे हैं. उसकी पत्नी और बच्चे पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं."

लेकिन, अभियोजन पक्ष ने कड़ी सजा की मांग की और जोर दिया कि पीड़ित की उम्र 12 साल से कम थी और बच्चे पर अपराध का असर जिंदगी भर रहेगा. कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए कड़ी सजा देने के लिए बनाया गया था और कानून में तय कम से कम सजा को कोर्ट के फैसले से कम नहीं किया जा सकता.

दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि कानूनी तौर पर दी गई कम से कम सजा काफी होगी. कोर्ट ने दोयी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(m), 5(n) और धारा 6 के तहत अपराध के लिए 12 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई. उसे RPC के सेक्शन 377 के तहत 10 साल की साधारण कैद की भी सजा सुनाई गई, और कोर्ट ने कहा कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. POCSO एक्ट के तहत ज्यादा सजा को देखते हुए सेक्शन 377 के लिए कोई अलग सजा नहीं दी गई.

