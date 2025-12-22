ETV Bharat / bharat

बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को 12 साल जेल की सजा, पीड़ित को 7 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

श्रीनगर: शहर में पॉक्सो मामलों की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साढ़े पांच साल के लड़के के साथ कुकर्म करने के दोषी व्यक्ति को 12 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए न्यूनतम कानूनी सजा देने से न्याय का मकसद पूरा होगा. श्रीनगर में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज उमी कुलसुम (Umi Kulsoom) ने हरवान थाने में दर्ज FIR नंबर 45/2018 से जुड़े मामले में सजा सुनाते हुए कहा कि "भारत में आपराधिक कानून कभी भी पूरी तरह से बदला लेने वाला नहीं रहा है." कोर्ट ने कहा, "घटना के समय पीड़ित की उम्र करीब पांच साल थी. ट्रायल के दौरान पीड़ित ने कहा कि उसे घटना याद नहीं है. जानकारी आम शब्दों में थी, जैसे "गलत" और "बतमीजी", बिना किसी ग्राफिक या डिटेल में बताए." दोषी नजीर अहमद दोयी श्रीनगर के हरवान का रहने वाला है. उसे पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5(m), 5(n) के साथ सेक्शन 6 और रणबीर पीनल कोड (RPC) के सेक्शन 377 के तहत गंभीर यौन हमला करने का दोषी पाया गया. दोषी को सजा सुनाते हुए, कोर्ट ने कहा कि उसने अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों की दलीलों के साथ-साथ आपराधिक न्याय के बड़े उद्देश्य पर भी ध्यान से सोचा है. जज ने कहा, "सजा सुनाते समय कोर्ट को केस का बैकग्राउंड, दोषी का पिछला रिकॉर्ड, अपराध की प्रकृति और सजा के सुधार, रोकने और सजा देने वाले पहलुओं जैसे कई कारकों पर ध्यान देना होता है."