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ड्रग्स बेचकर कश्मीर में आतंक फैलाने की पाकिस्तानी साजिश! लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 10 आरोपियों पर कसा शिकंजा

NIA अदालत ने राज्य जांच एजेंसी, कश्मीर द्वारा जांचे गए एक बड़े नार्को-टेरर मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं.

NIA
एनआईए. (IANS)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : July 16, 2026 at 7:59 PM IST

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श्रीनगरः एक विशेष एनआईए (NIA) अदालत ने राज्य जांच एजेंसी, कश्मीर द्वारा जांचे गए एक बड़े नार्को-टेरर (नशीले पदार्थों और आतंकवाद) मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. इस फैसले ने पाकिस्तान समर्थित एक ऐसे कथित नेटवर्क के खिलाफ मुकदमे का रास्ता साफ कर दिया है, जिस पर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नशीले पदार्थों की तस्करी से पैसा जुटाने का आरोप है.

SIA के अनुसार, यह मामला अक्टूबर 2022 में पुलिस स्टेशन SIA कश्मीर में दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है. यह FIR उन खुफिया इनपुट्स के बाद दर्ज की गई थी, जिनमें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े पाकिस्तान और पीओके के हैंडलर्स द्वारा रची गई थी.

एजेंसी का आरोप है कि नियंत्रण रेखा (LoC) के पार से जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती थी. इस अवैध कारोबार से होने वाली कमाई का इस्तेमाल कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों को फाइनेंस करने और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के ईकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए किया जाता था.

जांच में कुल 16 आरोपियों की पहचान की गई है. इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम रुबीना नजीर मलिक, इशफाक अहमद मीर, मुदस्सिर अहमद पोसवाल, सफीर अहमद मुगल, मोहम्मद राशिद ठक्कर, मोहम्मद रयाज लोहार, जाविद इकबाल ठक्कर उर्फ राजा ठक्कर, अब्दुल राशिद मीर, अब्दुल राशिद भट और बशारत अली पोसवाल हैं. एजेंसी ने बताया कि कुपवाड़ा जिले के अमरोही अरना का रहने वाला सगीर अहमद पोसवाल अभी भी फरार है.

SIA ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आरोपियों की पहचान तारिक अहमद मलिक उर्फ दिलावर, अलिफ-उद-दिन बदाना, मुश्ताक अहमद नाइक उर्फ उस्मान भाई और फिरदौस अहमद डार उर्फ उमर डार के रूप में की है. इन चारों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है. इस मामले का एक और आरोपी, सोपोर के पांज़ीपोरा का रहने वाला मुश्ताक अहमद मलिक उर्फ राही, जांच के दौरान एक मुठभेड़ में मारा गया था.

SIA के अनुसार, सभी 16 आरोपियों के खिलाफ छह चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं. एजेंसी ने तीन ऐसे घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहे थे. अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, विशेष एनआईए अदालत ने उन 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं जो वर्तमान में अदालत के सामने पेश हैं.

ये आरोप स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), और भारतीय दंड संहिता (IPC) के विभिन्न प्रावधानों के तहत तय किए गए हैं. इन अपराधों में आपराधिक साजिश, आतंकवादी कृत्य, टेरर फाइनेंसिंग (आतंकवाद के लिए पैसा जुटाना), आतंकवादी संगठन की सदस्यता, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, सबूतों को नष्ट करना और जालसाजी शामिल हैं.

आरोप तय होने के बाद, अब सक्षम अदालत के सामने अभियोजन पक्ष के सबूतों और बयानों को दर्ज करने के साथ इस मामले का मुकदमा आगे बढ़ेगा. एसआईए ने कहा कि वह फरार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रख रही है.

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