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अमर सिंह कॉलेज में चिनार के पेड़ कटाई मामला: श्रीनगर नगर निगम ने NGT को क्या बताया

अमर सिंह कॉलेज में चिनार के पेड़ काटे जाने के मामले में श्रीनगर नगर निगम ने NGT को बताया, 5 साल में पेड़ काटने की कोई मंजूरी नहीं मिली.

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अमर सिंह कॉलेज में चिनार के पेड़ कटाई मामला (ETV Bharat)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : April 22, 2026 at 5:36 PM IST

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श्रीनगर: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) ने श्रीनगर नगर निगम (SMC) का जवाब रिकॉर्ड पर लिया है, जिसमें कहा गया है कि अमर सिंह कॉलेज में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर पेड़ काटने से जुड़े एक मामले में पिछले पांच सालों में उसके अधिकार क्षेत्र में पेड़ काटने या हटाने की कोई मंजूरी नहीं दी गई है.

इस मामले की सुनवाई ट्रिब्यूनल की नई दिल्ली में प्रधान पीठ मूल आवेदन संख्या 360/2024 में कर रही है, जिसे 2024 में छपी एक न्यूज रिपोर्ट के आधार पर खुद से शुरू किया गया था.

आदेश के मुताबिक, अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, एक्सपर्ट मेंबर डॉ. ए सेंथिल वेल और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने रिकॉर्ड किया कि, "रेस्पोंडेंट नंबर 6 और 7 के वकील ने बताया कि जवाब 14 अप्रैल को दाखिल कर दिया गया है. कार्यालय को इसे देखने और रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया जाता है." ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) ने मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई, 2026 को तय की है.

केस रजिस्टर किया गया है और न्यूज रिपोर्ट को ही आवेदक माना गया है. रेस्पोंडेंट में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दूसरी प्राधिकरण शामिल हैं, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और स्थानीय निकाय शामिल हैं. एडवोकेट गौतम सिंह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की ओर से पेश हुए, और एडवोकेट शलभ गुप्ता पिछली सुनवाई में रेस्पोंडेंट नंबर 3 की ओर से पेश हुए.

गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही में शामिल हुए. ट्रिब्यूनल के सामने दाखिल किए गए अपने जवाब में, श्रीनगर नगर निगम ने साफ किया कि उसकी ट्री अथॉरिटी ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक किसी भी पेड़ को काटने, गिराने या हटाने की अनुमति नहीं दी है.

कॉर्पोरेशन ने आगे कहा कि, जम्मू और कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 2000 के तहत बनी ट्री अथॉरिटी ने इस दौरान लोगों या सरकारी विभाग से ऐसे किसी भी आग्रह को मंजूरी नहीं दी है. ट्रिब्यूनल को दिए गए हलफनामा पर श्रीनगर नगर निगम कमिश्नर फज लुल हसीब ने शपथ ली, जिन्होंने पुष्टि किया कि दी गई जानकारी आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है और कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है.

नागरिक निकाय ने ट्रिब्यूनल को यह भी बताया कि उसने पेड़ काटने की अनुमति मांगने वाले आवेदन को आगे प्रक्रिया में करने के लिए पहले ही एक एक औपचारिक प्रणाली का प्रस्ताव दिया है. इसमें एक तय प्रारूप और शुल्क संरचना शामिल है, जिसे सरकार को भेज दिया गया है और अभी इस पर विचार किया जा रहा है. श्रीनगर नगर निगम ने ट्रिब्यूनल को बताया कि मंजूरी मिलते ही वह इस सिस्टम को लागू कर देगा.

यह कार्रवाई उन चिंताओं से शुरू हुई है जो तब सामने आईं जब रिपोर्ट आई कि अमर सिंह कॉलेज, जो कश्मीर का दूसरा सबसे पुराना शैक्षिक संस्थान है और 1913 में बना था, के कैंपस में कथित तौर पर 234 पेड़ काटे गए थे. पेड़ों की कटाई की इस रिपोर्ट से लोगों में चिंता बढ़ गई और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के लिए जवाबदेही की मांग उठने लगी.

35 हेक्टेयर जमीन पर फैले अमर सिंह कॉलेज को पहले भी अपने मरम्मत के कामों के लिए तारीफ मिली थी. इस संस्थान को 2020 के UNESCO एशिया-पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन में अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था.

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