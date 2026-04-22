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अमर सिंह कॉलेज में चिनार के पेड़ कटाई मामला: श्रीनगर नगर निगम ने NGT को क्या बताया

अमर सिंह कॉलेज में चिनार के पेड़ कटाई मामला ( ETV Bharat )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 3 Min Read

श्रीनगर: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) ने श्रीनगर नगर निगम (SMC) का जवाब रिकॉर्ड पर लिया है, जिसमें कहा गया है कि अमर सिंह कॉलेज में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर पेड़ काटने से जुड़े एक मामले में पिछले पांच सालों में उसके अधिकार क्षेत्र में पेड़ काटने या हटाने की कोई मंजूरी नहीं दी गई है. इस मामले की सुनवाई ट्रिब्यूनल की नई दिल्ली में प्रधान पीठ मूल आवेदन संख्या 360/2024 में कर रही है, जिसे 2024 में छपी एक न्यूज रिपोर्ट के आधार पर खुद से शुरू किया गया था. आदेश के मुताबिक, अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, एक्सपर्ट मेंबर डॉ. ए सेंथिल वेल और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने रिकॉर्ड किया कि, "रेस्पोंडेंट नंबर 6 और 7 के वकील ने बताया कि जवाब 14 अप्रैल को दाखिल कर दिया गया है. कार्यालय को इसे देखने और रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया जाता है." ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) ने मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई, 2026 को तय की है. केस रजिस्टर किया गया है और न्यूज रिपोर्ट को ही आवेदक माना गया है. रेस्पोंडेंट में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दूसरी प्राधिकरण शामिल हैं, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और स्थानीय निकाय शामिल हैं. एडवोकेट गौतम सिंह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की ओर से पेश हुए, और एडवोकेट शलभ गुप्ता पिछली सुनवाई में रेस्पोंडेंट नंबर 3 की ओर से पेश हुए. गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही में शामिल हुए. ट्रिब्यूनल के सामने दाखिल किए गए अपने जवाब में, श्रीनगर नगर निगम ने साफ किया कि उसकी ट्री अथॉरिटी ने वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक किसी भी पेड़ को काटने, गिराने या हटाने की अनुमति नहीं दी है.