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समन मिलने के बाद भी गायब रहना महंगा पड़ा, कोर्ट ने वादी के पक्ष में सुनाया फैसला

श्रीनगरः शहर की एक व्यापारिक फर्म द्वारा दायर वसूली के मुकदमे पर स्थानीय अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने कुपवाड़ा के एक निवासी को 70,000 रुपये, 7% वार्षिक ब्याज और अदालती खर्च के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया है. यह मामला एक चेक बाउंस होने से जुड़ा था, जिसमें समन मिलने के बावजूद आरोपी व्यक्ति अदालत में पेश नहीं हुआ था.

श्रीनगर के तीसरे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिनेश गुप्ता ने 'मैसर्स सुल्तान ट्रेडिंग कंपनी' के मालिक फिरदौस अहमद डार के पक्ष में फैसला सुनाया. यह मामला कुपवाड़ा निवासी नासिर अहमद मलिक के खिलाफ था. अपने फैसले के मुख्य बिंदु पर जोर देते हुए न्यायाधीश गुप्ता ने 'ऑर्डर 37' की कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया और कहा, "ऐसी स्थिति में याचिका में लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया हुआ माना जाएगा और वादी डिक्री (फैसला) पाने का हकदार होगा."

अदालत ने मुख्य राशि के साथ कम ब्याज दर पर भुगतान का आदेश (डिग्री) पारित किया. वादी ने 18% वार्षिक ब्याज की मांग की थी, वहीं अदालत ने इसे घटाकर मुकदमे की तारीख से वसूली तक 7% वार्षिक ब्याज और अदालती खर्च देने का आदेश दिया.

अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब प्रतिवादी (आरोपी) ने श्रीनगर के व्यापारी से फर्निशिंग का सामान खरीदा था. हिसाब-किताब के बाद उस पर 70,000 रुपये बकाया थे. इस बकाया राशि को चुकाने के लिए उसने 29 नवंबर, 2025 की तारीख का एक चेक दिया था, जो कुपवाड़ा की जेएंडके बैंक की क्रालपोरा शाखा का था. जब वादी ने बैंक में चेक जमा किया, तो वह “सीमा से अधिक राशि” की टिप्पणी के साथ बाउंस (अस्वीकृत) हो गया.