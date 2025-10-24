ETV Bharat / bharat

श्रीनगर-कटरा वंदे भारत ट्रेन 29 अक्टूबर से रियासी स्टेशन पर रुकेगी, यात्रियों को होगा फायदा

जम्मू: जम्मू संभाग में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए ट्रेन संख्या 26401-26402 श्रीनगर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस 29 अक्टूबर से रियासी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी.

इस बारे में अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि ट्रेन प्रायोगिक तौर पर रुकेगी. वर्तमान में, यह वंदे भारत सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन कटरा और श्रीनगर के बीच केवल एक बार बनिहाल में रुकती है.यात्रियों की सुविधा के लिए, वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों दिशाओं में दो मिनट के लिए रियासी में रुकेगी.

रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक, उचित सिंघल ने कहा, "इस नए स्टॉप का उद्देश्य रियासी ज़िले से बढ़ती यात्री मांग को पूरा करना है, जो वैष्णो देवी मंदिर और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, चिनाब ब्रिज के निकट होने के कारण एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है."

वहीं रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट 139 और एनटीईएस से परामर्श लें.