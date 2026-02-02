ETV Bharat / bharat

श्रीनगर : किशोरी के अपहरण व यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को 14 साल जेल की सजा

February 2, 2026

श्रीनगर: श्रीनगर की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 14 साल जेल की सजा सुनाई है.

पुलिस के मुताबिक यह सजा एम.आर. गंज पुलिस स्टेशन में आईपीसी के सेक्शन 363 (किडनैपिंग की सज़ा) और 376 (रेप की सज़ा) के साथ-साथ पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के तहत सुनाई गई.

यह मामला 11 अप्रैल, 2021 का है, जब एक किशोरी के अपहरण और यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी. जांचकर्ताओं ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. पुलिस के बयान में कहा गया, "श्रीनगर पुलिस ने पूरी जांच की, पीड़ित को बरामद किया, गवाहों के बयान दर्ज किए, सबूत इकट्ठा किए और उचित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार मेडिकल और फोरेंसिक जांच सुनिश्चित की."

जांच पूरी करने के बाद, पुलिस ने श्रीनगर में पॉक्सो मामलों के लिए तय फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. विस्तृत परीक्षण के बाद, कोर्ट ने आरोपी को बिना किसी शक के दोषी पाया.

इसी क्रम में 30 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 साल की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. श्रीनगर पुलिस ने कहा कि यह सजा बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों को गंभीरता और तेजी से निदान के उनके प्रतिबद्धता को दिखाती है.

बयान में कहा गया, “श्रीनगर पुलिस महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति अपनी जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी दोहराती है और पीड़ितों को तुरंत और पेशेवर जांच के जरिए न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.”

