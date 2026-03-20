श्रीनगर कोर्ट ने बाढ़ प्रभावित परिवार के घर को गिराने पर रोक लगाई
श्रीनगर कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 2015 में दो मंजिला घर को फिर से बनाने के लिए अधिकारियों से अनुमति ली थी.
Published : March 20, 2026 at 9:54 AM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने श्रीनगर नगर निगम (SMC) को जवाहर नगर में एक संयुक्त परिवार द्वारा बनाए गए रिहायशी घर को गिराने से रोक दिया है. अदालत ने फैसला सुनाया कि वर्षों तक बार-बार कहने पर चुप रहने के बाद अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सकते.
18 पन्नों के फैसले में, प्रथम सिविल अधीनस्थ जज और म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट श्रीनगर फिदाह हुसैन नायेक ने नगर निगम को वादियों - गुलाम नबी डार और उनके भतीजे मोहम्मद अयूब डार (दोनों इखराजपोरा, जवाहर नगर के रहने वाले) के बनाए निर्माण में किसी भी तरह का दखल देने से रोक दिया.
वादी ने 2017 में कोर्ट में अर्जी देकर अपने घर को गिराने और अपने कब्जे में दखलंदाजी के खिलाफ सुरक्षा मांगी थी. उन्होंने श्रीनगर नगर निगम के कमिश्नर, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी और संबंधित वार्ड ऑफिसर को प्रतिवादी बनाया था.
यह मामला 2014 की भयानक बाढ़ से जुड़ा है, जिसमें परिवार का घर खराब हो गया था और रहने लायक नहीं रहा. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 2015 में अटारी वाले दो मंजिला घर को फिर से बनाने के लिए अधिकारियों से अनुमति ली थी.
लेकिन, उनके बड़े संयुक्त परिवार की वजह से, उन्होंने बाद में एक और मंजिल बनाने की इजाजत मांगी. जब अधिकारियों से कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने मान लिया कि उनका अनुरोध मान लिया गया है और उन्होंने निर्माण शुरू कर दिया.
उन्होंने अतिरिक्त निर्माण को स्थायी करने के लिए एक अलग आवेदन भी दिया, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले, SMC अधिकारियों ने कथित तौर पर घर तोड़ने की धमकी दी, जिससे कानूनी चुनौती सामने आई.
इस केस में एक अहम मोड़ यह था कि नगर निगम अधिकारियों ने बार-बार मौका देने के बावजूद लिखित बयान फाइल नहीं किया. कोर्ट ने 2018 में उनके जवाब देने के अधिकार को खत्म कर दिया.
जज ने दर्ज किया कि "वादी के मामले के विरोध में बचाव पक्ष ने कोई भी सबूत रिकॉर्ड में नहीं रखा है."
हालांकि बचाव पक्ष ने गवाहों से जिरह की, लेकिन कोर्ट ने पाया कि "उनसे ऐसा कुछ भी नहीं निकलवाया जा सका जो वादी के केस के खिलाफ जाए."
मौखिक और तथ्यात्मक सबूतों के आधार पर, कोर्ट ने माना कि वादी ने शुरू में पूरी तरह से इजाजत के हिसाब से घर बनाया था. कोर्ट ने आगे कहा कि प्रस्तुति देने और अधिकारियों की तरफ से कोई आपत्ति न होने के बाद अतिरिक्त फ्लोर बनाया गया था. जज ने कहा कि निर्माण "प्रतिवादियों की जानकारी में और उनकी सक्रिय मदद से" किया गया था.
जरूरी बात यह है कि कोर्ट ने प्रशासनिक निष्क्रियता की ओर भी इशारा किया, और कहा कि यह झुकाव "याचिकाकर्ताओं ने न केवल प्रतिवादियों की गलती के कारण उठाया है, बल्कि उनकी ओर से कोई कार्रवाई न करने के कारण भी उठाया है."
केस को मंजूरी देते हुए, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा (Perpetual Injunction) का आदेश पास किया. कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रतिवादियों को "वादी द्वारा किए गए निर्माण में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से रोका जाए."
साथ ही, कोर्ट ने श्रीनगर नगर निगम को 60 दिनों के अंदर अतिरिक्त निर्माण को नियमित करने पर आखिरी फैसला लेने का निर्देश दिया.
जज ने कहा कि अधिकारियों को "ऊपर दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए 60 दिनों के अंदर नियमों के तहत" मामले पर फैसला करना होगा, और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह ढांचा मास्टर प्लान का उल्लंघन न करे.
कोर्ट ने वादियों को साइट मैप समेत सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने का भी निर्देश दिया, ताकि अधिकारी आखिरी फैसला ले सकें.
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