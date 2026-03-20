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श्रीनगर कोर्ट ने बाढ़ प्रभावित परिवार के घर को गिराने पर रोक लगाई

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने श्रीनगर नगर निगम (SMC) को जवाहर नगर में एक संयुक्त परिवार द्वारा बनाए गए रिहायशी घर को गिराने से रोक दिया है. अदालत ने फैसला सुनाया कि वर्षों तक बार-बार कहने पर चुप रहने के बाद अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सकते.

18 पन्नों के फैसले में, प्रथम सिविल अधीनस्थ जज और म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट श्रीनगर फिदाह हुसैन नायेक ने नगर निगम को वादियों - गुलाम नबी डार और उनके भतीजे मोहम्मद अयूब डार (दोनों इखराजपोरा, जवाहर नगर के रहने वाले) के बनाए निर्माण में किसी भी तरह का दखल देने से रोक दिया.

वादी ने 2017 में कोर्ट में अर्जी देकर अपने घर को गिराने और अपने कब्जे में दखलंदाजी के खिलाफ सुरक्षा मांगी थी. उन्होंने श्रीनगर नगर निगम के कमिश्नर, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी और संबंधित वार्ड ऑफिसर को प्रतिवादी बनाया था.

यह मामला 2014 की भयानक बाढ़ से जुड़ा है, जिसमें परिवार का घर खराब हो गया था और रहने लायक नहीं रहा. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने 2015 में अटारी वाले दो मंजिला घर को फिर से बनाने के लिए अधिकारियों से अनुमति ली थी.

लेकिन, उनके बड़े संयुक्त परिवार की वजह से, उन्होंने बाद में एक और मंजिल बनाने की इजाजत मांगी. जब अधिकारियों से कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने मान लिया कि उनका अनुरोध मान लिया गया है और उन्होंने निर्माण शुरू कर दिया.

उन्होंने अतिरिक्त निर्माण को स्थायी करने के लिए एक अलग आवेदन भी दिया, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले, SMC अधिकारियों ने कथित तौर पर घर तोड़ने की धमकी दी, जिससे कानूनी चुनौती सामने आई.

इस केस में एक अहम मोड़ यह था कि नगर निगम अधिकारियों ने बार-बार मौका देने के बावजूद लिखित बयान फाइल नहीं किया. कोर्ट ने 2018 में उनके जवाब देने के अधिकार को खत्म कर दिया.

जज ने दर्ज किया कि "वादी के मामले के विरोध में बचाव पक्ष ने कोई भी सबूत रिकॉर्ड में नहीं रखा है."