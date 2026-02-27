ETV Bharat / bharat

'इंसानी दुख को नजरअंदाज नहीं कर सकते', कोर्ट ने विचारधीन कैदी को मां के अंतिम संस्कार में जाने की दी इजाजत

अभियोजन पक्ष ने आवेदन का विरोध किया एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने तर्क दिया कि लोन एक हाई रिस्क अंडरट्रायल था और उसे श्रीनगर से कुपवाड़ा ले जाने के लिए भारी सुरक्षा की जरूरत होगी और पुलिस पर दबाव पड़ेगा और जब तक इंतजाम होता, तब तक अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हो चुकी होंगी.

उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि लोन त्रेहगाम के स्थायी निवासी हैं और समुदाय में उनकी गहरी जड़ें हैं. बचाव पक्ष ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह सख्त पुलिस सुरक्षा में ले जाने के लिए तैयार हैं और लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करेंगे.

आवेदन में कहा गया था कि धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार, अपने माता-पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होना बेटे का कर्तव्य है. लोन ने कोर्ट में एक प्रोविजनल डेथ सर्टिफिकेट जमा किया और दलील दी कि उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने का मौका न देने से उन्हें बहुत दुख होगा.

लोन ने अपनी मां नसीमा के अंतिम संस्कार और धार्मिक रस्मों में शामिल होने और उन्हें करने की इजाजत मांगने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिनकी 20 फरवरी, 2026 को अचानक हृदय गति रुकने के कारण मौत हो गई थी.

यह आदेश कुपवाड़ा जिले के त्रेहगाम के रहने वाले गुलाम कादिर लोन के बेटे आरोपी मुमताज अहमद लोन की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए दिया गया. यह अर्जी पुलिस स्टेशन बटमालू बनाम मुमताज अहमद लोन और अन्य के जरिए यूटी ऑफ जम्मू और कश्मीर टाइटल वाले मामले में आई थी, जो FIR नंबर 128/2023 के जरिए दर्ज किया गया था.

कोर्ट ने कहा कि कानून अपने माता-पिता के गम में डूबे बेटे के इंसानी दुख को नजरअंदाज नहीं कर सकता. यह आदेश मंजीत राय, एडिशनल सेशन जज टाडा/पोटा और एनआईए एक्ट के तहत नामित स्पेशल जज ने दिया.

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की एक अदालत ने जेल में बंद एक अंडरट्रायल कैदी (विचाराधीन कैदी) को भारी पुलिस सुरक्षा में कुछ समय के लिए हिरासत से बाहर जाने की इजाजत दी है ताकि वह कुपवाड़ा में अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन कानून को नुकसान की इंसानी सच्चाई पर भी ध्यान देना चाहिए. कोर्ट ने कहा, "हालांकि कोर्ट अभियोजन पक्ष द्वारा बताई गई सुरक्षा की चिंताओं और लॉजिस्टिक चुनौतियों को ध्यान में रखता है, लेकिन कोर्ट आवेदक द्वारा उठाए गए इंसानी और हमदर्दी वाले आधारों को नजरअंदाज नहीं कर सकता.

कोर्ट ने कहा कि, किसी की मां की मौत एक ऐसा नुकसान है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, और अंतिम संस्कार करने की इच्छा धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक सोच से गहराई से जुड़ी होती है. कोर्ट ने भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का भी जिक्र किया, जो सम्मान के साथ जीने और निजी आजादी के अधिकार की गारंटी देता है. जिसमें हिरासत में लिए गए लोगों के लिए भी धार्मिक रीति-रिवाजों का पालन करने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का अधिकार शामिल है.

सुप्रीम कोर्ट के तय सिद्धांतों का हवाला देते हुए, जज ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग-अलग फैसलों में इस बात पर जोर दिया है कि, जेल में रहने के बावजूद कैदी इंसान बने रहना बंद नहीं करते और अपराध के लिए जेल में होने के बावजूद, कैदियों के पास अभी भी बुनियादी मानवीय अधिकार बने रहते हैं.

कोर्ट ने आगे कहा कि इस्लामी परंपरा में, मौत के बाद की रस्में कई दिनों तक चलती हैं और बेटे की मौजूदगी का गहरा धार्मिक और भावनात्मक महत्व होता है. इस मौके से मना करने पर आवेदक को ऐसी मानसिक तकलीफ होगी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती.

मानवीय सोच और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने अर्जी मंज़ूर कर ली लेकिन कड़े सुरक्षा उपाय भी लगाए. इसने सेंट्रल जेल श्रीनगर के सुपरिटेंडेंट को लोन को चार घंटे के लिए उसके गांव में रस्मों में शामिल होने के लिए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. आरोपी को जेल से त्रेहगाम ले जाया जाएगा और भारी पुलिस सुरक्षा में वापस लाया जाएगा.

कुपवाड़ा के एसएसपी को सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम करने और जरूरत पड़ने पर और पुलिसवालों को तैनात करने का निर्देश दिया गया है. यात्रा के दौरान, लोन पुलिस कस्टडी में रहेगा और उसे आजादी से घूमने-फिरने की इजाजत नहीं होगी. वह सिर्फ अपने परिवार के करीबी लोगों से कड़ी निगरानी में मिल सकता हैं और किसी भी सभा को संबोधित नहीं कर सकता या मीडिया से बात भी नहीं कर सकता है. कोर्ट ने जेल अधिकारियों को आदेश को लागू करने के लिए श्रीनगर और कुपवाड़ा में पुलिस के साथ समन्वय करने और यात्रा के तीन दिन के अंदर कोर्ट को एक रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें: लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे के 'सरनेम' पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, क्या है मामला?