क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगरः अनुबंध खत्म होने से पहले ही 70 से ज्यादा लेक्चरर सेवामुक्त, डूबी 10 दिन की सैलरी
शिक्षकों का आरोप है कि उन्हें सैलरी से वंचित करने के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया. इसको लेकर उनमें आक्रोश है.
Published : July 29, 2026 at 8:31 PM IST
श्रीनगरः क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान 70 से अधिक लेक्चरर को सेवा से हटा दिया है. यह कार्रवाई 31 जुलाई को उनके शैक्षणिक सत्र का अनुबंध खत्म होने से ठीक 11 दिन पहले की गई है. इस फैसले से न केवल वे इन दिनों के अपने कानूनी हक की सैलरी से वंचित हो गए हैं, बल्कि जम्मू-कश्मीर सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के 'एकेडमिक अरेंजमेंट' संबंधी 2024 के दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन हुआ है.
शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए नियुक्त किए गए इन लेक्चरर को 4 अप्रैल की तारीख वाला सेवामुक्ति का आदेश उस समय दिया गया, जब सरकार द्वारा कश्मीर घाटी के कॉलेजों में 21 जुलाई से 3 अगस्त तक 14 दिनों की गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा करने में सिर्फ एक दिन बचा था. उनका शैक्षणिक अनुबंध समाप्त होने में 11 दिन बाकी थे.
इस कदम के कारण क्लस्टर यूनिवर्सिटी से संबद्ध पांच कॉलेजों में कार्यरत 70 से अधिक लेक्चरर को 10 दिनों के वेतन का नुकसान हुआ है. इसके साथ ही, इस कार्रवाई ने कॉलेजों में फैकल्टी को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत रखने के लिए बने उच्च शिक्षा विभाग के 2024 के नियमों का भी खुला उल्लंघन किया है.
क्लस्टर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा विश्वविद्यालय के सभी संबद्ध कॉलेजों को जारी आदेश में कहा गया है, "शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत को देखते हुए, शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर द्वारा आईजी/पीजी (IG/PG) पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए एकेडमिक अरेंजमेंट के आधार पर रखे गए लेक्चरर को 20 जुलाई 2026 से सेवामुक्त किया जाता है."
ये लेक्चरर श्रीनगर के पांच घटक कॉलेजों- श्री प्रताप कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज, अब्दुल अहद आज़ाद डिग्री कॉलेज (बेमिना), गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन, और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन (जिसे बी.एड कॉलेज के नाम से जाना जाता है) में अपनी सेवाएं दे रहे थे.
लेक्चरर का कहना है कि यह सेवामुक्ति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मार्च 2024 में जारी 'एकेडमिक अरेंजमेंट' और गेस्ट फैकल्टी के रूप में फैकल्टी की नियुक्ति संबंधी दिशानिर्देशों का सीधा उल्लंघन है.
इन दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन्हें 1 मार्च 2024 को सरकारी आदेश संख्या: 137-JK(HE) ऑफ 2024 के तहत जारी किया गया था, सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों, स्वायत्त कॉलेजों, जीसीईटी और जम्मू व श्रीनगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के घटक कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर/टीचिंग असिस्टेंट, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर (PTI), लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन को अधिकतम केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए रखा जाता है क्योंकि कॉलेजों में पर्याप्त नियमित स्टाफ की कमी है.
दिशानिर्देशों में लिखा है, "एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत फैकल्टी की नियुक्ति विंटर जोन कॉलेजों में सर्दियों की छुट्टियों को और समर जोन कॉलेजों में गर्मियों की छुट्टियों को छोड़कर, एक शैक्षणिक सत्र के लिए होगी. हालांकि, विंटर ज़ोन में गर्मियों की छुट्टियां और समर ज़ोन में सर्दियों की छुट्टियां शामिल की जाएंगी." इसमें आगे यह भी रूपरेखा दी गई है कि इन दिशानिर्देशों के तहत की गई नियुक्ति बिना किसी नोटिस के शैक्षणिक सत्र के अंतिम दिन स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी.
क्लस्टर यूनिवर्सिटी (CUK) के रजिस्ट्रार, प्रोफेसर सैयद विलायत हुसैन रिजवी ने ईटीवी भारत को बताया कि सरकार ने 31 जुलाई से 11 दिन पहले ही गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी थी और विश्वविद्यालय ने "सत्र को समाप्त मान लिया." उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार, यदि शैक्षणिक सत्र गर्मियों की छुट्टियों के बीच में आता है, तो उनका अनुबंध जारी रहता है.
उन्होंने बताया, "सरकार ने सत्र के बिल्कुल आखिरी समय में गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की, इसलिए हमने नियमों के तहत सत्र को समाप्त मान लिया." विश्वविद्यालय के पांच संबद्ध कॉलेजों में कार्यरत कई लेक्चरर ने इस सेवामुक्ति नोटिस पर हैरानी और नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि इस तरह अचानक हटाने से वे अपने 10 दिनों के उस वेतन से वंचित हो गए हैं, जो अनुबंध के अनुसार उन्हें मिलना था क्योंकि उनका अनुबंध 31 जुलाई को समाप्त होना था.
लेक्चरर ने बताया कि जम्मू डिवीजन के असिस्टेंट प्रोफेसरों को गर्मियों की छुट्टियों का वेतन नहीं दिया जाता है, जबकि कश्मीर के असिस्टेंट प्रोफेसरों को गर्मियों की छुट्टियों का वेतन दिया जाता है, लेकिन सर्दियों की छुट्टियों के दौरान वेतन नहीं मिलता है.
इन लेक्चरर के एक समूह ने कहा, "हमारी नियुक्ति पिछले साल अगस्त में हुई थी, इसलिए हमारा अनुबंध 31 जुलाई को खत्म होना था. अचानक की गई यह सेवामुक्ति केवल हमें इन 11 दिनों के हमारे कानूनी हक के वेतन से वंचित करने के लिए है." इस बीच, विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक और शोध पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के वास्ते लेक्चरर की नियुक्ति की प्रक्रिया इसी साल मई में शुरू कर दी है.
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