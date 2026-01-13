कश्मीर में तीन आरोपी 'भगोड़ा' घोषित, भारत सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने का चला रहा था अभियान
कानूनी समन के बावजूद पेश न होने पर, अदालत ने 30 दिसंबर 2025 को उन्हें भगोड़ा घोषित करने का आदेश जारी किया था.
Published : January 13, 2026 at 7:56 PM IST
श्रीनगर: काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने तीन फरार आरोपियों के खिलाफ 'भगोड़ा' घोषित करने का कानूनी नोटिस जारी किया. इन पर आरोप है कि ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने का अभियान चला रहे थे. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. बार-बार कानूनी समन के बावजूद उनके पेश न होने पर, अदालत ने 30 दिसंबर 2025 को उन्हें भगोड़ा घोषित करने का आदेश जारी किया था.
एक बयान में, CIK के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर में दर्ज FIR नंबर 07/2020 के संबंध में श्रीनगर में स्पेशल NIA कोर्ट के निर्देशों के अनुसार की गई. यह केस इंडियन पीनल कोड की धारा 153-A और 505 और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की धारा 13 के तहत दर्ज किया गया है.
उद्घोषणा (proclamation) में नामित व्यक्तियों के नाम मुबीन अहमद शाह, अजीजुल हसन अशई (टोनी अशई के नाम से भी विख्यात) और रिफत वानी है. अदालत ने उन्हें 31 जनवरी, 2026 को या उससे पहले पेश होने का निर्देश दिया है. यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ CrPC की धारा 83 के तहत संपत्ति की कुर्की सहित अन्य कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जांचकर्ताओं के अनुसार, यह मामला उन "गंभीर अपराधों से संबंधित है जिन्होंने कथित तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा किया." सीआईके (CIK) ने कहा कि जांच में कश्मीर के भीतर और बाहर से सक्रिय अलगाववादी ताकतों के इशारे पर असामाजिक और राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा रची गई एक सोची-समझी साजिश का खुलासा हुआ है.
अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी कथित तौर पर खुद को पत्रकार, फ्रीलांसर और न्यूज पोर्टल संचालक बताते थे, जबकि वास्तव में वे एक गुप्त डिजिटल अभियान चला रहे थे. उन पर फेसबुक, एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके व्यवस्थित रूप से फर्जी, बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई, प्रेरित और संदर्भ से बाहर सामग्री बनाने और फैलाने का आरोप है.
जांचकर्ताओं का दावा है कि इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर हिंसा भड़काना, सामान्य नागरिक जीवन को बाधित करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना और बड़े पैमाने पर अशांति पैदा करना था, ताकि देश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके और भारत संघ के खिलाफ असंतोष पैदा करने की कोशिश की जा सके.
अधिकारियों ने बताया कि मुबीन शाह और अजीजुल अशई ने कथित तौर पर श्रीनगर के एक घनी आबादी वाले इलाके से स्थानीय स्तर पर पहुंच रखने वाली ऑनलाइन सामग्री का प्रबंधन और उसे प्रसारित किया. वहीं, रिफत वानी पर उसी नेटवर्क से जुड़े पोस्ट को फैलाने के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का आरोप है. जांचकर्ताओं का मानना है कि उनकी ये गतिविधियां एक-दूसरे से जुड़ी हुई थीं और एक व्यापक डिजिटल अभियान का हिस्सा थीं.
सीआईके ने अपना रुख दोहराते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग राष्ट्र के खिलाफ एक हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता. एजेंसी ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति या समूह जो पत्रकारिता या ऑनलाइन सक्रियता की आड़ में गैरकानूनी, अलगाववादी या सांप्रदायिक गतिविधियों को छिपाने की कोशिश करेगा, उसे कठोर और कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
