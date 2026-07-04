कश्मीर जाने वालों को राहत, श्रीनगर एयरपोर्ट को हर हफ्ते बंद करने का प्लान कैंसिल
श्रीनगर एयरपोर्ट उत्तर भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है. यह कश्मीर के लिए मुख्य एयर गेटवे के तौर पर काम करता है.
Published : July 4, 2026 at 2:44 PM IST
श्रीनगर: हवाई यात्रियों और पर्यटन सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए, श्रीनगर एयरपोर्ट ने शनिवार को रनवे रखरखाव के लिए सोमवार और मंगलवार को फ्लाइट ऑपरेशन रोकने का अपना पुराना प्रस्ताव वापस ले लिया है. इससे यह पुष्टि हो गई है कि, बाकी साल भी सभी दिन विमान सेवा जारी रहेगी.
शेख उल-आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने घोषणा की कि पहले का प्रस्तावित नोटिस टू एयरमेन (NOTAM), जिसमें हर हफ्ते दो दिन पूरा रनवे बंद करने का प्लान था, वापस ले लिया गया है. इसलिए, एयरपोर्ट का ऑपरेशन पूरी तरह से बंद नहीं होगा.
एक्स पर शेयर किए गए एक ऑपरेशनल अपडेट में, एयरपोर्ट ने कहा कि फ्लाइट सेवा हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ऑपरेशनल और वॉच आवर्स के साथ जारी रहेंगी. इसमें यह भी कहा गया है कि रात में रनवे का मेंटेनेंस अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा, जिससे दिन में फ्लाइट ऑपरेशन में रुकावट डाले बिना ज़रूरी आधारभूत संरचना का काम आगे बढ़ सके.
एयरपोर्ट ने कहा, "यात्रियों को सलाह दी जाती है कि इस साल श्रीनगर एयरपोर्ट पर एयरफील्ड पूरी तरह बंद नहीं होगा. एयरपोर्ट का ऑपरेशन सभी दिन जारी रहेगा, ऑपरेशनल, वॉच आवर्स सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगे. रनवे मेंटेनेंस के लिए रात में बंद रहना अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा."
एयरपोर्ट ने यह भी कहा कि एयरलाइंस नोटिफाइड ऑपरेशनल टाइमिंग के हिसाब से अपने शेड्यूल में बदलाव करती रहेंगी. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी-अपनी एयरलाइंस से अपनी फ्लाइट्स का स्टेटस चेक कर लें और अपडेट के लिए सिर्फ आधिकारिक स्रोत पर ही भरोसा करें.
यह फैसला यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान जब कश्मीर में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती है. इससे पहले, रनवे बंद करने की घोषणा से एयरलाइंस, टूर ऑपरेटर्स और यात्रियों के बीच चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश से कनेक्टिविटी सीमित होने की आशंका थी.
श्रीनगर एयरपोर्ट उत्तर भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है. यह कश्मीर के लिए मुख्य एयर गेटवे के तौर पर काम करता है. एयरपोर्ट ऑपरेशनल सेफ्टी और आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए रनवे को मजबूत करने और मेंटेनेंस का काम अलग-अलग फेज में कर रहा है.
2 जून को, एयरपोर्ट ने एक प्रपोज्ड NOTAM जारी किया था जिसमें बताया गया था कि इंडियन एयर फोर्स के मेंटेनेंस को आसान बनाने के लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2026 तक हर सोमवार और मंगलवार को रनवे बंद रहेगा. प्रस्ताव में रनवे के बड़े काम के लिए 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक फ्लाइट ऑपरेशन को पूरी तरह से निलंबित करने का भी प्लान था.
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