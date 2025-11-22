ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री सत्य साईं शताब्दी समारोह में लिया भाग, बोलीं- 'महा समाधि का दर्शन सौभाग्य की बात'

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सत्य साईं बाबा ने दुनिया भर में प्यार की मिसाल दी. उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को रास्ता दिखाया है.

Sri Sathya Sai Centenary Celebrations
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री सत्य साईं शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 22, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read
पुट्टपर्थी (आंध्र प्रदेश): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार 22 नवंबर को श्री सत्य साईं शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया. उन्होंने साईं कुलवंत हॉल में सत्य साईं बाबा की महा समाधि का दौरा किया. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश उनके साथ थे. इससे पहले, सीएम चंद्रबाबू और लोकेश ने पुट्टपर्थी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत किया.

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सत्य साईं बाबा की महा समाधि के दर्शन करना उनका सौभाग्य है. उन्होंने प्रशांति निलयम में आयोजित शताब्दी समारोह में भाग लिया. साईं कुलवंत हॉल में महा समाधि के दर्शन करने के बाद उन्होंने भाषण दिया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री सत्य साईं शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया. (ETV Bharat)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "सत्य साईं बाबा ने दुनिया भर में प्यार की मिसाल दी. उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को रास्ता दिखाया है. उनके संदेश से प्रेरित होकर, करोड़ों भक्त इंसानियत की सेवा में लगे हुए हैं. सत्य साईं ट्रस्ट के जरिए, कई मेडिकल सर्विस दी गई हैं. मैं ट्रस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं."

इंसानियत की सेवा...

आंध्रा के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सत्य साईं बाबा ने अपने संदेशों से कई लोगों में बदलाव लाया. समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा, "बाबा ने पीने के पानी की कमी न हो, इसके लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए. डोनेशन में मिले पैसे का इस्तेमाल इन प्रोजेक्ट को बनाने में किया गया. कई गांवों में लाखों लोगों को पीने का पानी मिला. कई अस्पताल बनाए गए. सत्य साईं ट्रस्ट में लाखों वॉलंटियर हैं. बाबा का मानना ​​था कि 'इंसानियत की सेवा ही भगवान की सेवा है."

उपराष्ट्रपति भी समारोह में हुए शामिलः

राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण के बाद, CM और मंत्रियों ने उन्हें विदाई दी. बाद में, CM चंद्रबाबू ने वाइस प्रेसिडेंट सी.पी. राधाकृष्णन का स्वागत किया. शाम में, वाइस प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री के साथ श्री सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 44वें कॉन्वोकेशन में शामिल होंगे. वे रात में पुट्टपर्थी में रुकेंगे. रविवार सुबह, वे फिर से शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे.

