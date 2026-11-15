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श्री रामोजी राव जयंती: तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गूंजा सम्मान, श्रद्धांजलि सभाओं और बाइक रैलियों का आयोजन

श्रद्धांजलि मार्च को हरी झंडी दिखाने के दौरान रामोजी समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, चेरुकुरी किरण और मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी शैलजा किरण ( ETV Bharat )

हैदराबाद: रामोजी ग्रुप के फाउंडर श्री रामोजी राव की जयंती के मौके पर रविवार को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यादगार कार्यक्रम आयोजित किए गए. पद्म विभूषण से सम्मानित भारतीय मीडिया जगत की जानी-मानी हस्‍ती श्री रामोजी राव का जन्म 16 नवंबर 1936 को हुआ था. रविवार सुबह हैदराबाद में उनकी विरासत को याद करते हुए एक ‘ट्रिब्यूट वॉक’ का आयोजन किया गया.

रामोजी समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, चेरुकुरी किरण, मार्गदर्शी चिट फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) चेरुकुरी शैलजा किरण और रामोजी ग्रुप के कई कर्मचारियों ने जलविहार से शुरू होकर तीन किलोमीटर तक चली वॉकथॉन में हिस्सा लिया. इस मौके पर चेरुकुरी शैलजा किरण ने कहा कि यह वॉकथॉन रामोजी राव को एक बड़ी श्रद्धांजलि है.

गुंटूर में आयोजित बाइक रैली हिंदू कॉलेज के पास मार्गदर्शक ऑफिस से शुरू हुई और कलेक्ट्रेट, कंकरगुंटा फ्लाईओवर, पट्टाभिपुरम, हनुमय्या कंपनी और वृंदावन गार्डन से होकर गुजरी. रामोजी ग्रुप के अलग-अलग ऑर्गनाइजेशन के बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने यादगार इवेंट में हिस्सा लिया.

रामोजी ग्रुप के फाउंडर श्री रामोजी राव की जयंती के मौके पर बाइक रैली निकाली गई. (ETV Bharat)

तिरुपति में रैली मार्गदर्शी ऑफिस से शुरू हुई और टूडा (TUDA) ऑफिस जंक्शन, श्रीनिवासम, ममीदिकयाला मंडी, अन्नामय्या जंक्शन, एमआर (MR) पल्ली जंक्शन और बालाजी कॉलोनी से होकर गुजरी. काकीनाडा में रैली मार्गदर्शी ऑफिस से सर्पवरम जंक्शन तक गई जो मेन रोड जगन्नाथपुरम और देवालयम स्ट्रीट से गुजरी.

मेन सड़कों से गुजरने के बाद रैली ऑफिस वापस आ गई. रैली में शामिल स्टाफ ने टी-शर्ट पहनी हुई थी और श्री रामोजी राव की विरासत को दिखाते हुए प्लेकार्ड लिए हुए थे. आंध्र प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बाइक रैली निकाली गई, जिनमें तिरुपति, काकीनाडा और गुंटूर शामिल हैं.

भद्राद्री कोठागुडेम जिले के कोठागुडेम शहर में मार्गदर्शी के कर्मचारियों ने एक बाइक रैली का आयोजन किया. मार्गदर्शी चिट फंड ऑफिस से शुरू होकर रैली शहर के बस स्टैंड सेंटर, विजयनगर कॉलोनी, रेलवे स्टेशन और येलंडू चौराहे से होते हुए आखिर में पलवांचा शहर पहुंची.

तेलंगाना के अलग-अलग जिलों में भी इसी तरह के यादगार इवेंट हुए. सूर्यपेट और निजामाबाद में हुई बाइक रैली में ईनाडू और मार्गदर्शी के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया.

रामोजी ग्रुप के फाउंडर श्री रामोजी राव की जयंती के मौके पर ‘ट्रिब्यूट वॉक’ का आयोजन किया गया (ETV Bharat)

पद्म विभूषण से सम्मानित श्री रामोजी राव ने अपना जीवन मीडिया, उद्यम और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने अपनी यात्रा एक साधारण परिवार से शुरू की और देश में एक बड़ी हस्ती बन गए, जो भारत के मीडिया जगत में एक मार्गदर्शक थे.

एक आम किसान परिवार में जन्मे, वे (श्री रामोजी राव ) पक्के इरादे के साथ आगे बढ़े और आखिरकार खुद में एक पहचान बन गए. रोज के अखबारों से लेकर साप्ताहिक और महीने की मैगजीन तक, कई भाषाओं वाले टीवी चैनलों से लेकर वेबसाइट तक, श्री रामोजी राव ने समाज को जागरूक करने के लिए कई प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल किया.

सुबह होने से पहले उठकर, वह (श्री रामोजी राव ) मौके के दरवाजे पर खड़े हो गए और ईनाडू के जरिए तेलुगु इन्फॉर्मेशन की दुनिया में क्रांति ला दी. उन्होंने पत्रकारिता में अनगिनत नए बदलाव लाए और जिंदगी भर इसके सबसे ऊँचे स्टैंडर्ड को बनाए रखा. उन्होंने भारतीय मीडिया के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी.

ईनाडू घर-घर में छा गई, सुबह कॉफी के साथ इसे पढ़ना, डिनर के समय ईटीवी न्यूज देखना, ये तेलुगु घरों में आदत बन गई. ईटीवी के 24 घंटे के न्यूज चैनलों ने एक अनोखा स्टाइल बनाए रखा, जो सनसनी से दूर असलियत के करीब रहे. ईटीवी अभिरुचि, ईटीवी हेल्थ, ईटीवी लाइफ, ईटीवी प्लस और सिनेमा जैसे चैनलों ने विविधता लाई. ईटीवी बाल भारत बच्चों तक ज्ञान पहुँचाता है. श्री रामोजी राव ने पूरे भारत में क्षेत्रीय भाषा के चैनल शुरू किए और ईटीवी भारत के जरिए एक मजबूत न्यूज नेटवर्क बनाया.

श्री रामोजी राव की जयंती पर उन्हें याद करते हुए (ETV Bharat graphics)

श्री रामोजी राव ही वो शख्सियत थे जिन्होंने चिट फंड बिजनेस को कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड तक पहुंचाया. 1962 से मार्गदर्शी ने दक्षिण भारत में लाखों लोगों की सेवा की है और यह देश का नंबर 1 चिट फंड है. यहां तक ​​कि जब राजनीतिक ताकतों ने इसे गलत तरीके से निशाना बनाया, तब भी वह डटे रहे. ऐसे समय में जब अफवाहों की वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिर रहे थे, लोगों का मार्गदर्शी और श्री रामोजी राव पर भरोसा चट्टान की तरह मजबूत बना रहा.

फूड इंडस्ट्री में भी उनका योगदान उतना ही जबरदस्त था. प्रिया पिकल्स ने एक पारंपरिक घरेलू प्रोडक्ट को ग्लोबल एक्सपोर्ट ब्रांड बना दिया. विशाखापत्तनम में डॉल्फिन होटल के जरिए हॉस्पिटैलिटी में उनकी एंट्री ने नए कीर्तिमान स्थापित किए. इतने सालों में मॉडर्नाइज हुआ डॉल्फिन इस इलाके के सबसे अच्छे होटलों में से एक बन गया और रामोजी फिल्म सिटी के मेहमानों को भी होस्ट करता था.

श्री रामोजी का ड्रीम प्रोजेक्ट, रामोजी फिल्म सिटी, सिनेमा की बेहतरीन कला का दुनिया भर में एक प्रतीक बन गया है. 'एक स्क्रिप्ट के साथ आओ, फाइनल प्रिंट के साथ जाओ.' यह वादा उन्होंने किया था और आरएफसी (RFC) इसे निभा रहा है. 3,000 से ज्यादा फिल्मों को होस्ट करते हुए इसने दुनिया के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन सेंटर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई.

उन्होंने 1983 में उषाकिरोन मूवीज के साथ फिल्म प्रोडक्शन को एक नई पहचान दी, जिसमें मैसेज देने वाले, अच्छे मनोरंजन पर ध्यान दिया गया. ईटीवी विन (ETV WIN) के लॉन्च के साथ, ग्रुप ने ओटीटी (OTT) में कामयाबी से एंट्री की और ई-एफएम (E-FM) भी चलाता है.