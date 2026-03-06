श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के जज ने कर्नाटक HC में ऑनलाइन आर्टिकल हटाने की मांग करते हुए याचिका दायर की
श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएचएम दिलीप नवाज ने कहा कि कुछ न्यूज पोर्टल ने उनके बारे में बदनाम करने वाली रिपोर्ट पब्लिश की थीं.
Published : March 6, 2026 at 9:07 PM IST
मोहम्मद रफीक मुल्ला
बेंगलुरु: श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस, एएचएम दिलीप नवाज ने कर्नाटक हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके बारे में छपे बदनाम करने वाले न्यूज आर्टिकल और उनसे जुड़े यूआरएल हटाने के निर्देश दिए जाएं.
यह याचिका जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई, जिसने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गूगल इंडिया, गूगल इंक., कोलंबो टेलीग्राफ और लंका ई न्यूज को नोटिस जारी किए.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को कोलंबो टेलीग्राफ और लंका ई न्यूज को ईमेल से नोटिस भेजने का भी निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च तक के लिए टाल दी गई है.
अपनी याचिका में जस्टिस नवाज ने कहा कि न्यूज पोर्टल कोलंबो टेलीग्राफ और लंका ई न्यूज, जिन्हें कथित तौर पर श्रीलंका से डिपोर्ट किए गए दो पत्रकार चलाते हैं, ने 2015 और 2020 में उनके बारे में बदनाम करने वाली रिपोर्ट पब्लिश की थीं.
उन्होंने कोर्ट से इंटरनेट से चार न्यूज रिपोर्ट हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया, जिसमें पहले पब्लिश हुई दो और 2020 में लंका ई न्यूज़ का एक आर्टिकल शामिल है. उन्होंने इन रिपोर्ट्स को प्रकाशित करने वाले यूआरएल पर पूरी तरह बैन लगाने की भी मांग की. याचिका के मुताबिक, जस्टिस नवाज ने 2023 में गूगल को लीगल नोटिस भेजकर कंटेंट हटाने की मांग की थी. लेकिन, उन्हें कोई जवाब नहीं मिला.
क्योंकि गूगल का भारतीय हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसलिए उन्होंने राहत के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जस्टिस नवाज ने आगे कहा कि श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज के तौर पर, उनके लिए श्रीलंका की अदालतों में मानहानि का केस शुरू करना नैतिक रूप से गलत होगा.
उन्होंने कहा कि ऐसा करने से हितों का टकराव हो सकता है और यह इस स्थापित कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन होगा कि किसी भी व्यक्ति को अपने मामले में जज की तरह काम नहीं करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि श्रीलंका की अदालतों में जाने से नैतिक चिंताएं बढ़ेंगी और यह न्यायिक मर्यादा के खिलाफ होगा. याचिका में यह भी कहा गया कि विवादित रिपोर्ट तब पब्लिश हुई थीं जब वह श्रीलंका में कोर्ट ऑफ अपील के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे.
जस्टिस नवाज ने आरोप लगाया कि ये रिपोर्ट उनकी प्रतिष्ठा और इज्जत को नुकसान पहुंचाने के गलत इरादे से पब्लिश की गई थीं, जो उस समय के अटॉर्नी जनरल के साथ उनकी कानूनी राय पर आधारित थी.
उन्होंने कहा कि इन आरोपों के आधार पर जो राजनीति से प्रेरित और मामूली केस फाइल किया गया था, उसे बाद में खारिज कर दिया गया. इसके बाद, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर दिया गया. इसके बावजूद, कथित तौर पर बदनाम करने वाली रिपोर्टें ऑनलाइन प्रसारित हो रही हैं और बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही हैं, जिससे उन्हें "मीडिया ट्रायल" का सामना करना पड़ रहा है.
याचिका में दावा किया गया है कि इससे न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा और ईमानदारी को भी नुकसान पहुंचा है. जस्टिस नवाज ने कोर्ट को बताया कि उन्हें भारत के न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, जिसे उन्होंने बिना किसी भेदभाव के और राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना सुलभ बताया.
उन्होंने तर्क दिया कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को भी मिलता है, और इसलिए भारतीय कोर्ट को उनकी याचिका सुनने का अधिकार है.
