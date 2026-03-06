ETV Bharat / bharat

श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के जज ने कर्नाटक HC में ऑनलाइन आर्टिकल हटाने की मांग करते हुए याचिका दायर की

कर्नाटक हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

मोहम्मद रफीक मुल्ला बेंगलुरु: श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस, एएचएम दिलीप नवाज ने कर्नाटक हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनके बारे में छपे बदनाम करने वाले न्यूज आर्टिकल और उनसे जुड़े यूआरएल हटाने के निर्देश दिए जाएं. यह याचिका जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई, जिसने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गूगल इंडिया, गूगल इंक., कोलंबो टेलीग्राफ और लंका ई न्यूज को नोटिस जारी किए. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को कोलंबो टेलीग्राफ और लंका ई न्यूज को ईमेल से नोटिस भेजने का भी निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च तक के लिए टाल दी गई है. अपनी याचिका में जस्टिस नवाज ने कहा कि न्यूज पोर्टल कोलंबो टेलीग्राफ और लंका ई न्यूज, जिन्हें कथित तौर पर श्रीलंका से डिपोर्ट किए गए दो पत्रकार चलाते हैं, ने 2015 और 2020 में उनके बारे में बदनाम करने वाली रिपोर्ट पब्लिश की थीं. उन्होंने कोर्ट से इंटरनेट से चार न्यूज रिपोर्ट हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया, जिसमें पहले पब्लिश हुई दो और 2020 में लंका ई न्यूज़ का एक आर्टिकल शामिल है. उन्होंने इन रिपोर्ट्स को प्रकाशित करने वाले यूआरएल पर पूरी तरह बैन लगाने की भी मांग की. याचिका के मुताबिक, जस्टिस नवाज ने 2023 में गूगल को लीगल नोटिस भेजकर कंटेंट हटाने की मांग की थी. लेकिन, उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. क्योंकि गूगल का भारतीय हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसलिए उन्होंने राहत के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जस्टिस नवाज ने आगे कहा कि श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज के तौर पर, उनके लिए श्रीलंका की अदालतों में मानहानि का केस शुरू करना नैतिक रूप से गलत होगा.