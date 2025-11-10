श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 14 मछुआरों को किया गिरफ्तार, स्टालिन ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर जतायी चिंता
मछुआरा संघ श्रीलंकाई नौसेना पर भारतीय मछुआरों पर हमला करने, उनकी नावों को नुकसान पहुंचाने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाते रहे हैं.
नागपट्टिनम (तमिलनाडु): भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा पर तनाव बढ़ाने वाली एक और घटना में, श्रीलंकाई नौसेना ने नेदुनथीवु (डेल्फ़्ट द्वीप) के पास मछली पकड़ते समय तमिलनाडु और पुडुचेरी के 14 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया. उन पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने का आरोप लगाया गया.
रिपोर्टों के अनुसार, मछुआरे नियमित मछली पकड़ने के काम में लगे हुए थे. तभी श्रीलंकाई नौसेना के जवानों ने नेदुनथीवु के पास उनकी नावों को घेर लिया. इसके बाद नौसेना ने एक मछली पकड़ने वाली नाव को ज़ब्त कर लिया. सभी 14 मछुआरों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए कांकेसंथुरई नौसैनिक अड्डे ले गए.
इस गिरफ़्तारी से तमिलनाडु के तटीय इलाके में रहनेवाले मछुआरों की चिंता बढ़ा दी. इससे पहले 3 नवंबर को, श्रीलंकाई नौसेना ने नागपट्टिनम और रामनाथपुरम ज़िलों से 35 मछुआरों को गिरफ़्तार किया था. उनकी चार नावें जब्त कर ली थीं. इन घटनाओं से मछुआरा परिवारों के सामने आजीविका को लेकर गहरा संकट पैदा हो गया.
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर पत्र लिखकर इस घटना पर चिंता जतायी. उन्होंने सरकार से राजनयिक पहल करते हुए सभी मछुआरों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है. साथ ही इन मछुआरों की जब्त की गयी नावों को भी सुरक्षित वापस करने की मांग की है.
"यह अत्यंत चिंता का विषय है कि श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा भारतीय मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को हिरासत में लिए जाने की घटनाएं लगातार हो रही हैं. 2024 में पकड़े गए कई मछुआरे अभी भी हिरासत में हैं और तमिलनाडु के कुल 128 मछुआरे और 248 मछली पकड़ने वाली नौकाएं अभी भी श्रीलंकाई हिरासत में हैं."- एम के स्टालिन, मुख्यमंत्री, तमिलनाडु
स्टालिन ने पत्र में लिखा है कि मछुआरों की लगातार गिरफ़्तारी और उनकी नावों की ज़ब्ती ने उनके परिवारों को भारी कठिनाई में डाल दिया है. मछली पकड़ने पर निर्भर तटीय समुदायों को परेशानी में डाल दिया है.
मछुआरा संघ लंबे समय से श्रीलंकाई नौसेना पर भारतीय मछुआरों पर हमला करने, उनकी नावों को नुकसान पहुंचाने और उनके मछली पकड़ने के उपकरण जब्त करने सहित उत्पीड़न और अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाते रहे हैं. बार-बार होने वाली इन घटनाओं ने तमिलनाडु के तटीय समुदायों की आजीविका को खतरे में डाल दिया है. केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों से स्थायी समाधान की मांग फिर से उठ खड़ी हुई है.
लगातार हो रही गिरफ्तारियों के बारे में पूछे जाने पर, नौसेना प्रभारी अधिकारी (तमिलनाडु और पुडुचेरी) कमोडोर सुव्रत मैगन ने 7 नवंबर को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में टिप्पणी करते हुए कहा था:
"कई बार, हमारे भारतीय मछुआरे समुद्री सीमा पार कर जाते हैं, और श्रीलंकाई नौसेना अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती है. हम स्थानीय मछुआरा समुदायों के साथ जागरूकता पैदा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. भारतीय नौसेना मछुआरों की सुरक्षा के लिए नियमित रूप से गश्त कर रही है."
इन आश्वासनों के बावजूद, मछुआरों के परिवार चिंतित हैं क्योंकि गिरफ्तारियां और हिरासतें लगातार जारी हैं. वे अपनी सुरक्षा की रक्षा करने और आजीविका के अधिकार को बहाल करने के लिए मजबूत द्विपक्षीय उपायों की मांग कर रहे हैं.
