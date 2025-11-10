ETV Bharat / bharat

श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 14 मछुआरों को किया गिरफ्तार, स्टालिन ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर जतायी चिंता

नागपट्टिनम (तमिलनाडु): भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा पर तनाव बढ़ाने वाली एक और घटना में, श्रीलंकाई नौसेना ने नेदुनथीवु (डेल्फ़्ट द्वीप) के पास मछली पकड़ते समय तमिलनाडु और पुडुचेरी के 14 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया. उन पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने का आरोप लगाया गया.

रिपोर्टों के अनुसार, मछुआरे नियमित मछली पकड़ने के काम में लगे हुए थे. तभी श्रीलंकाई नौसेना के जवानों ने नेदुनथीवु के पास उनकी नावों को घेर लिया. इसके बाद नौसेना ने एक मछली पकड़ने वाली नाव को ज़ब्त कर लिया. सभी 14 मछुआरों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए कांकेसंथुरई नौसैनिक अड्डे ले गए.

इस गिरफ़्तारी से तमिलनाडु के तटीय इलाके में रहनेवाले मछुआरों की चिंता बढ़ा दी. इससे पहले 3 नवंबर को, श्रीलंकाई नौसेना ने नागपट्टिनम और रामनाथपुरम ज़िलों से 35 मछुआरों को गिरफ़्तार किया था. उनकी चार नावें जब्त कर ली थीं. इन घटनाओं से मछुआरा परिवारों के सामने आजीविका को लेकर गहरा संकट पैदा हो गया.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर पत्र लिखकर इस घटना पर चिंता जतायी. उन्होंने सरकार से राजनयिक पहल करते हुए सभी मछुआरों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है. साथ ही इन मछुआरों की जब्त की गयी नावों को भी सुरक्षित वापस करने की मांग की है.