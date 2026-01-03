तमिलनाडु के 9 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने किया गिरफ्तार, समुद्री सीमा पार करने का आरोप
दो जनवरी की रात करीब 9 बजे सभी मछुआरे कोडियाकरई से लगभग 30 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में अनलाई द्वीप के पास मछली पकड़ रहे थे.
Published : January 3, 2026 at 2:55 PM IST
मयिलादुथुरई (तमिलनाडु): श्रीलंकाई नौसेना ने एक बार फिर तमिलनाडु के मछुआरों को निशाना बनाया है. मयिलादुथुरई जिले के नौ मछुआरों को कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. वे दो फाइबरग्लास नौकाओं में सवार होकर मछली पकड़ने गए थे, जिन्हें नौसेना ने जब्त कर लिया है. इस घटना से जिले के मछली पकड़ने वाले गांवों में भारी रोष और हड़कंप मच गया है.
किनको किया गिरफ्तार
मयिलादुथुरई जिले के तरंगमबाडी तालुका स्थित पेरुमलपेट्टई मछली पकड़ने वाले गांव के निवासी पोन्नुकुट्टी कल दोपहर कोडियाकरई से अपनी फाइबरग्लास नाव लेकर समुद्र में गए थे. उनके साथ पुदुुपेट्टई गांव के कुमार, रीगन, अंबुराज और पलयार के कौसिगन भी थे.
इसी तरह, चार अन्य मछुआरे- वनगिरी के थंगरासु, मधन, रामलिंगम और अक्कराईपेट्टई के सेलवराज- कल दोपहर 1:00 बजे कोडियाकरई से मछली पकड़ने निकले थे. वे मयिलादुथुरई जिले के वनगिरी गांव के मुबिंथास की फाइबरग्लास नाव का उपयोग कर रहे थे.
कब किया गया गिरफ्तार
दो जनवरी शुक्रवार की रात करीब 9 बजे ये सभी मछुआरे कोडियाकरई से लगभग 30 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में अनलाई द्वीप के पास मछली पकड़ रहे थे. उसी दौरान, इलाके में गश्त कर रही श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्री सीमा पार करने का आरोप लगाते हुए इन नौ मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया. उनकी दोनों नावें भी ज़ब्त कर लीं.
पूछताछ के बाद जेल भेजा
गिरफ्तार किए गए नौ मछुआरों को श्रीलंका के करैनगर बंदरगाह ले जाया गया. जहां श्रीलंकाई मत्स्य पालन अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की. बाद में, तमिलनाडु के इन नौ मछुआरों को अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया.
इलाके में रोष
इस घटना से मयिलादुथुरई जिले में हड़कंप मच गया है. बता दें कि गिरफ्तार किए गए नौ मछुआरे नागपट्टिनम जिले के वेदारण्यम और कोडियाकरई में रहकर मछली पकड़ने का काम कर रहे थे.
