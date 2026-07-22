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श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 9 मछुआरों को गिरफ्तार किया, नाव भी जब्त

रामनाथपुरम: श्रीलंकाई नेवी ने बॉर्डर पार मछली पकड़ने के आरोप में रामेश्वरम से 9 मछुआरों को गिरफ्तार किया है. रामेश्वरम फिशिंग पोर्ट से मछली पकड़ने गए 9 मछुआरों को आज श्रीलंकाई नेवी ने मन्नार की खाड़ी के पास बॉर्डर पार मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया. पुलिस ने उस नाव को भी जब्त कर लिया जिसका वे इस्तेमाल कर रहे थे.

श्रीलंकाई नेवी ने गिरफ्तार किए गए 9 मछुआरों को देश की फिशरीज अथॉरिटीज़ को सौंप दिया. श्रीलंकाई संबंधित अधिकारी तमिलनाडु के मछुआरों से पूछताछ जारी रखे हुए हैं. जांच के बाद उन्हें किलिनोच्ची कोर्ट में पेश किए जाने की उम्मीद है. बीच समुद्र में 9 मछुआरों के गिरफ्तार होने की घटना से रामेश्वरम इलाके में सदमे की स्थिति है.

बता दें कि, दिसंबर 2025 में तमिलनाडु के तीन मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था. श्रीलंकाई नौसेना समय-समय पर तमिलनाडु के मछुआरों को समुद्री बॉर्डर पार करके मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार करती है. इस दौरान उनकी नावें भी जब्त कर लेती है.

इस मामले में दिसंबर की रात रामेश्वरम के तीन मछुआरे जो नेदुनथीवु इलाके में मछली पकड़ रहे थे, उन्हें श्रीलंकाई नौसेना ने बॉर्डर पार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. उनकी नाव भी जब्त कर ली गई.