श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 9 मछुआरों को गिरफ्तार किया, नाव भी जब्त
समुद्र में 9 मछुआरों के गिरफ्तार होने की घटना से रामेश्वरम इलाके में सदमे की स्थिति है.
Published : July 22, 2026 at 10:46 PM IST
रामनाथपुरम: श्रीलंकाई नेवी ने बॉर्डर पार मछली पकड़ने के आरोप में रामेश्वरम से 9 मछुआरों को गिरफ्तार किया है. रामेश्वरम फिशिंग पोर्ट से मछली पकड़ने गए 9 मछुआरों को आज श्रीलंकाई नेवी ने मन्नार की खाड़ी के पास बॉर्डर पार मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया. पुलिस ने उस नाव को भी जब्त कर लिया जिसका वे इस्तेमाल कर रहे थे.
श्रीलंकाई नेवी ने गिरफ्तार किए गए 9 मछुआरों को देश की फिशरीज अथॉरिटीज़ को सौंप दिया. श्रीलंकाई संबंधित अधिकारी तमिलनाडु के मछुआरों से पूछताछ जारी रखे हुए हैं. जांच के बाद उन्हें किलिनोच्ची कोर्ट में पेश किए जाने की उम्मीद है. बीच समुद्र में 9 मछुआरों के गिरफ्तार होने की घटना से रामेश्वरम इलाके में सदमे की स्थिति है.
बता दें कि, दिसंबर 2025 में तमिलनाडु के तीन मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था. श्रीलंकाई नौसेना समय-समय पर तमिलनाडु के मछुआरों को समुद्री बॉर्डर पार करके मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार करती है. इस दौरान उनकी नावें भी जब्त कर लेती है.
इस मामले में दिसंबर की रात रामेश्वरम के तीन मछुआरे जो नेदुनथीवु इलाके में मछली पकड़ रहे थे, उन्हें श्रीलंकाई नौसेना ने बॉर्डर पार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. उनकी नाव भी जब्त कर ली गई.
तमिलनाडु के मछुआरों की लगातार गिरफ्तारी
पिछले कुछ महीनों से श्रीलंकाई नेवी द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी एक बार-बार होने वाला मुद्दा बन गया है. खास तौर पर 10 नवंबर को रामेश्वरम से मछली पकड़ने गए 21 मछुआरों को श्रीलंकाई अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद 12 नवंबर को नागापट्टिनम से मछली पकड़ने गए 12 मछुआरों को नेदुनथीवु के पास गिरफ्तार किया गया और उनके तीन ट्रॉलर जब्त कर लिए गए.
वहीं मंडपम इलाके के तीन मछुआरों को श्रीलंकाई नेवी ने नेदुनथीवु के पास मछली पकड़ते समय गिरफ्तार किया था. उन्हें कांकेसंथुराई नेवल बेस ले जाया गया और देश के फिशरीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सौंप दिया गया. उन सभी को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट के आदेश पर तीनों को 7 जनवरी तक के लिए जेल भेज दिया गया. ऐसी घटनाओं को रोकने और श्रीलंका में अभी हिरासत में लिए गए सभी मछुआरों की जल्द रिहाई पक्की करने के लिए तुरंत सही कूटनीतिक उठाए जाने चाहिए.
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