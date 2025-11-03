श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 35 मछुआरों को किया गिरफ्तार, नाव भी की जब्त
श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 35 और मछुआरों गिरफ्तार कर के नौसेना शिविर ले जाया गया है.
Published : November 3, 2025 at 1:17 PM IST
चेन्नई: श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 35 और मछुआरों, एक देशी नाव और तीन मशीनी नावों को कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) पार करके सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
गिरफ्तार किए गए मछुआरों में चार मछुआरे जो पहले तमिलनाडु और पुडुचेरी बंदरगाहों से श्रीलंकाई समुद्र में मछली पकड़ने के लिए रवाना हुए थे,उनको कल गिरफ्तार किया गया और उनकी देशी नाव जब्त कर ली गई थी.
इसके बाद तीन मशीनी नावों पर सवार 31 मछुआरों को भी इसी तरह के आरोपों में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से दो में 10-10 लोग और एक में 11 लोग सवार थे.साथ ही तीनों मशीनी नावों को भी जब्त कर लिया गया.
कांकेसंथुराई नौसेना शिविर ले जाया गया
गिरफ्तारी के बाद इन 35 मछुआरों को कांकेसंथुराई नौसेना शिविर ले जाया गया और जांच के बाद जाफना मत्स्य विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा. श्रीलंकाई नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा.
मछुआरा समुदाय के बीच चिंता
जाफना मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए मछुआरे तमिलनाडु के नागपट्टिनम और कराईकल क्षेत्रों के हो सकते हैं. इस घटना ने तटीय तमिलनाडु के मछुआरा समुदाय के बीच एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. पिछले डेढ़ महीने में श्रीलंकाई नौसेना ने 40 से ज़्यादा मछुआरों को गिरफ्तार किया है.
समुद्री विवाद के समाधान की मांग
मछुआरों के परिवार लगातार हो रही गिरफ्तारियों और श्रीलंका के साथ चल रहे समुद्री विवाद के समाधान की मांग कर रहे हैं. उन्होंने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने और तमिलनाडु के उन मछुआरों को बचाने की मांग की है, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था और जेल में बंद है.
