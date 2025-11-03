ETV Bharat / bharat

श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 35 मछुआरों को किया गिरफ्तार, नाव भी की जब्त

श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार किया ( फाइल फोटो )

चेन्नई: श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 35 और मछुआरों, एक देशी नाव और तीन मशीनी नावों को कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) पार करके सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार किए गए मछुआरों में चार मछुआरे जो पहले तमिलनाडु और पुडुचेरी बंदरगाहों से श्रीलंकाई समुद्र में मछली पकड़ने के लिए रवाना हुए थे,उनको कल गिरफ्तार किया गया और उनकी देशी नाव जब्त कर ली गई थी.

इसके बाद तीन मशीनी नावों पर सवार 31 मछुआरों को भी इसी तरह के आरोपों में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से दो में 10-10 लोग और एक में 11 लोग सवार थे.साथ ही तीनों मशीनी नावों को भी जब्त कर लिया गया.

कांकेसंथुराई नौसेना शिविर ले जाया गया

गिरफ्तारी के बाद इन 35 मछुआरों को कांकेसंथुराई नौसेना शिविर ले जाया गया और जांच के बाद जाफना मत्स्य विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा. श्रीलंकाई नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा.