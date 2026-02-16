ETV Bharat / bharat

श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 25 मछुआरों को गिरफ्तार किया, दो मोटर बोट जब्त

श्रीलंकाई नौसेना ने 25 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया ( ETV Bharat )

नागपट्टिनम (तमिलनाडु) : श्रीलंकाई नेवी ने कराईकल के 25 मछुआरों को गिरफ्तार किया है जो समुद्र के बीच में मछली पकड़ रहे थे. उन पर आरोप है कि उन्होंने बॉर्डर पार किया था. बताया जाता है कि 14 फरवरी को मछुआरे अरुमुगम, नल्लथम्बी, एलंगोवन, सूर्यनेसन, तमिलसेल्वन, अय्यप्पन, रुद्रन, आसाइथम्बी, कृष्णराज, मइलादुथुराई के कार्तिकराजा, अक्कराइपेट्टई के प्रवीण, दीपनराज, दयालन और समंथनपेट्टई के कबीलन और मुगिलन नाव में मछली पकड़ने गए थे. एक अन्य नाव में कराईकल से पी. मोहन, के. चिन्नैयान, टी. अरुण, के. रत्ना वडिवेलु, के. मुखिलन, ए. थारन, पी. पुट्टावन, नांबियार नगर से वी. अंबालावनन और थिरुमुल्लाइवासल से जी. सबरीनाथन भी 14 फरवरी को कराईकल मछली पकड़ने के बंदरगाह से समुद्र में गए. मछुआरों को श्रीलंका के श्रीलंका के कांकेसंथुराई पोर्ट ले जाया गया

मछुआरे आधी रात को कोडियाकराई के दक्षिण-पूर्व में मछली पकड़ रहे थे. उसी समय, श्रीलंकाई नेवी वहां पहुंची, सभी 25 मछुआरों को इस आधार पर गिरफ्तार कर लिया कि वे बॉर्डर पार करके मछली पकड़ रहे थे. साथ ही मछुआरों की दो मोटर बोट भी जब्त कर लीं गईं और उन्हें श्रीलंका के कांकेसंथुराई पोर्ट पर ले जाया गया. अन्य मछुआरों ने मांग की है कि केंद्र और राज्य सरकारें गिरफ्तार मछुआरों और उनकी नावों को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करें.