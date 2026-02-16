ETV Bharat / bharat

श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 25 मछुआरों को गिरफ्तार किया, दो मोटर बोट जब्त

भारतीय मछुआरों को देश की सीमा पारकर मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंका की नेवी ने पकड़ लिया है.

Sri Lankan Navy arrests 25 Indian fishermen
श्रीलंकाई नौसेना ने 25 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 16, 2026 at 4:52 PM IST

नागपट्टिनम (तमिलनाडु) : श्रीलंकाई नेवी ने कराईकल के 25 मछुआरों को गिरफ्तार किया है जो समुद्र के बीच में मछली पकड़ रहे थे. उन पर आरोप है कि उन्होंने बॉर्डर पार किया था.

बताया जाता है कि 14 फरवरी को मछुआरे अरुमुगम, नल्लथम्बी, एलंगोवन, सूर्यनेसन, तमिलसेल्वन, अय्यप्पन, रुद्रन, आसाइथम्बी, कृष्णराज, मइलादुथुराई के कार्तिकराजा, अक्कराइपेट्टई के प्रवीण, दीपनराज, दयालन और समंथनपेट्टई के कबीलन और मुगिलन नाव में मछली पकड़ने गए थे.

एक अन्य नाव में कराईकल से पी. मोहन, के. चिन्नैयान, टी. अरुण, के. रत्ना वडिवेलु, के. मुखिलन, ए. थारन, पी. पुट्टावन, नांबियार नगर से वी. अंबालावनन और थिरुमुल्लाइवासल से जी. सबरीनाथन भी 14 फरवरी को कराईकल मछली पकड़ने के बंदरगाह से समुद्र में गए.

मछुआरों को श्रीलंका के श्रीलंका के कांकेसंथुराई पोर्ट ले जाया गया
मछुआरे आधी रात को कोडियाकराई के दक्षिण-पूर्व में मछली पकड़ रहे थे. उसी समय, श्रीलंकाई नेवी वहां पहुंची, सभी 25 मछुआरों को इस आधार पर गिरफ्तार कर लिया कि वे बॉर्डर पार करके मछली पकड़ रहे थे. साथ ही मछुआरों की दो मोटर बोट भी जब्त कर लीं गईं और उन्हें श्रीलंका के कांकेसंथुराई पोर्ट पर ले जाया गया.

अन्य मछुआरों ने मांग की है कि केंद्र और राज्य सरकारें गिरफ्तार मछुआरों और उनकी नावों को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करें.

टीवीके नेता विजय ने की गिरफ्तार की निंदा
वहीं टीवीके नेता विजय ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा कराईकल के मछुआरों की गिरफ्तारी की निंदा की है.

अपने सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, “श्रीलंकाई नेवी ने पुडुचेरी के कराईकल जिले के कासक्कुडिमेडु और क्लिंजलमेडु गांवों से 25 मछुआरों को बॉर्डर पार मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया है. उन्होंने उनकी नावें भी जब्त कर ली हैं. यह घिनौना काम चौंकाने वाला और दर्दनाक है. केंद्र सरकार को गिरफ्तार किए गए 25 मछुआरों को रिहा करने और उनकी नावें वापस करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए."

3 फरवरी को रिहा मछुआरे अभी तक नहीं लौटे
बता दें कि वहीं, 3 फरवरी को श्रीलंका की कोर्ट से रिहा होने के बाद भी तमिलनाडु के 9 मछुआरे अभी तक अपने घर नहीं लौट पाए हैं. उनके रिश्तेदारों ने बताया है कि वे श्रीलंका में परेशान हैं.

इसके अलावा, तमिलनाडु के तीन मछुआरे श्रीलंकाई कोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना न भर पाने के कारण जेल में बंद हैं. मछुआरों ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार ने मछुआरों के साथ ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

