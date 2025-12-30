ETV Bharat / bharat

श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार किया

स्टालिन ने विदेश मंत्री को लिखे एक चिट्ठी में कहा, तमिलनाडु के मछुआरों को जेल में रखने से उनकी रोजी-रोटी पर बुरा असर पड़ता है.

sri lankan navy arrested tamil nadu fishermen
फाइल फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 10:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनाथपुरम: तमिलनाडु के तीन मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया. श्रीलंकाई नौसेना समय-समय पर तमिलनाडु के मछुआरों को समुद्री बॉर्डर पार करके मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार करती है. इस दौरान उनकी नावें भी जब्त कर लेती है.

इस मामले में बीती रात रामेश्वरम के तीन मछुआरे जो नेदुनथीवु इलाके में मछली पकड़ रहे थे, उन्हें श्रीलंकाई नौसेना ने बॉर्डर पार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. उनकी नाव भी जब्त कर ली गई. इस बीच, तमिलनाडु कोस्ट गार्ड गिरफ्तार मछुआरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है.

तमिलनाडु के मछुआरों की लगातार गिरफ्तारी

पिछले कुछ महीनों से श्रीलंकाई नेवी द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी एक बार-बार होने वाला मुद्दा बन गया है. खास तौर पर 10 नवंबर को रामेश्वरम से मछली पकड़ने गए 21 मछुआरों को श्रीलंकाई अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद 12 नवंबर को नागापट्टिनम से मछली पकड़ने गए 12 मछुआरों को नेदुनथीवु के पास गिरफ्तार किया गया और उनके तीन ट्रॉलर जब्त कर लिए गए.

परसों मंडपम इलाके के तीन मछुआरों को श्रीलंकाई नेवी ने नेदुनथीवु के पास मछली पकड़ते समय गिरफ्तार किया था. उन्हें कांकेसंथुराई नेवल बेस ले जाया गया और देश के फिशरीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सौंप दिया गया. उन सभी को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट के आदेश पर तीनों को 7 जनवरी तक के लिए जेल भेज दिया गया. इस गिरफ्तारी की घटना के बारे में मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्रीय विदेश मंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी. चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, 'तमिलनाडु के मछुआरों को लगातार जेल में रखने से उनकी रोजी-रोटी पर बहुत बुरा असर पड़ा है.

आज, तमिलनाडु के तीन और मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है. इसलिए, ऐसी घटनाओं को रोकने और श्रीलंका में अभी हिरासत में लिए गए सभी मछुआरों की जल्द रिहाई पक्की करने के लिए तुरंत सही कूटनीतिक उठाए जाने चाहिए.'

हालांकि मुख्यमंत्री स्टालिन ने मछुआरों की गिरफ्तारी के बारे में कल एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन आज सुबह श्रीलंकाई नेवी द्वारा तमिलनाडु के तीन और मछुआरों की गिरफ्तारी से सदमा लगा है. इस बीच रामेश्वरम के मछुआरों ने केंद्र और राज्य सरकारों से तमिलनाडु के मछुआरों की लगातार गिरफ्तारी को रोकने की अपील की है.

ये भी पढ़ें- जयशंकर के श्रीलंका दौरे के बीच 12 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार, CM स्टालिन ने स्थायी समाधान की उठाई मांग

TAGGED:

SRI LANKAN NAVY
TAMIL NADU FISHERMEN
श्रीलंकाई नौसेना
तमिलनाडु मछुआरा गिरफ्तार
SRI LANKAN NAVY ARRESTED FISHERMEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.