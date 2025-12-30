ETV Bharat / bharat

श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार किया

पिछले कुछ महीनों से श्रीलंकाई नेवी द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी एक बार-बार होने वाला मुद्दा बन गया है. खास तौर पर 10 नवंबर को रामेश्वरम से मछली पकड़ने गए 21 मछुआरों को श्रीलंकाई अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद 12 नवंबर को नागापट्टिनम से मछली पकड़ने गए 12 मछुआरों को नेदुनथीवु के पास गिरफ्तार किया गया और उनके तीन ट्रॉलर जब्त कर लिए गए.

इस मामले में बीती रात रामेश्वरम के तीन मछुआरे जो नेदुनथीवु इलाके में मछली पकड़ रहे थे, उन्हें श्रीलंकाई नौसेना ने बॉर्डर पार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. उनकी नाव भी जब्त कर ली गई. इस बीच, तमिलनाडु कोस्ट गार्ड गिरफ्तार मछुआरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है.

रामनाथपुरम: तमिलनाडु के तीन मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया. श्रीलंकाई नौसेना समय-समय पर तमिलनाडु के मछुआरों को समुद्री बॉर्डर पार करके मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार करती है. इस दौरान उनकी नावें भी जब्त कर लेती है.

परसों मंडपम इलाके के तीन मछुआरों को श्रीलंकाई नेवी ने नेदुनथीवु के पास मछली पकड़ते समय गिरफ्तार किया था. उन्हें कांकेसंथुराई नेवल बेस ले जाया गया और देश के फिशरीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सौंप दिया गया. उन सभी को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट के आदेश पर तीनों को 7 जनवरी तक के लिए जेल भेज दिया गया. इस गिरफ्तारी की घटना के बारे में मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्रीय विदेश मंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी. चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, 'तमिलनाडु के मछुआरों को लगातार जेल में रखने से उनकी रोजी-रोटी पर बहुत बुरा असर पड़ा है.

आज, तमिलनाडु के तीन और मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है. इसलिए, ऐसी घटनाओं को रोकने और श्रीलंका में अभी हिरासत में लिए गए सभी मछुआरों की जल्द रिहाई पक्की करने के लिए तुरंत सही कूटनीतिक उठाए जाने चाहिए.'

हालांकि मुख्यमंत्री स्टालिन ने मछुआरों की गिरफ्तारी के बारे में कल एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन आज सुबह श्रीलंकाई नेवी द्वारा तमिलनाडु के तीन और मछुआरों की गिरफ्तारी से सदमा लगा है. इस बीच रामेश्वरम के मछुआरों ने केंद्र और राज्य सरकारों से तमिलनाडु के मछुआरों की लगातार गिरफ्तारी को रोकने की अपील की है.