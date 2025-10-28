कच्चातिवु विवाद: श्रीलंकाई मंत्री ने कहा, 'मछुआरों की समस्या का हल बातचीत से संभव'
श्रीलंका के बागान और सामुदायिक ढांचा मंत्री सुंदरलिंगम प्रदीप पिछले हफ्ते भारत आए थे. उन्होंने कच्चातिवु पर बहस से बचते हुए इसे संवेदनशील मुद्दा बताया.
Published : October 28, 2025 at 7:24 PM IST
तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): भारत में कच्चातिवु द्वीप का नाम कभी-कभी सुनाई देता है. 2024 चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चातिवु का जिक्र किया था. उन्होंने कहा कि द्वीप सौंपने के नए तथ्य कांग्रेस की लापरवाही दिखाती हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यही बात दोहराई थी. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस निर्जन द्वीप को वापस लेने और मछुआरों की समस्या का स्थायी हल निकालने को कहा था.
लेकिन, श्रीलंका के लिए यह जगह खास महत्व रखता है. श्रीलंका के बागान और सामुदायिक ढांचा मंत्री सुंदरलिंगम प्रदीप पिछले हफ्ते भारत आए थे. ईटीवी भारत के रिपोर्टर से बातचीत में उन्होंने कच्चातिवु पर बहस से बचते हुए इसे संवेदनशील मुद्दा बताया.
श्रीलंकाई मंत्री के मुताबिक, लोगों को समझना चाहिए कि इसे राजनीति से दूर रखना बेहतर है. यह 1974 में भारत-श्रीलंका के द्विपक्षीय समझौते से हमें सौंपा गया था. यह कानूनी हस्तांतरण है और अंतरराष्ट्रीय करार से बंधा है. हमने इसे छीना नहीं. अगर भारत बदलाव चाहता है तो उसकी सरकार को बात शुरू करनी होगी.
उन्होंने कहा, "इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर देखें. चुनाव में नेताओं की बातों की जांच करें." उन्होंने भारत-श्रीलंका के रिश्तों को "नाभि नाल का रिश्ता" बताया और कहा कि ऐसे मुद्दे हमें अलग नहीं करेंगे. श्रीलंका की मुश्किलों में भारत हमेशा पहले मदद करता है. कोई भी समस्या सुलझ सकती है, भारत हमारी विकास की इंजन है.
मछुआरों पर हमले कैसे रुकेः
मंत्री ने कहा, दोनों देशों के मछुआरों की आपसी बातचीत से ही स्थायी हल निकलेगा. यह दोनों की साझा समस्या है. कानून से कुछ नहीं होगा. मछुआरे एक-दूसरे की परेशानी समझें. ऐसे चर्चाओं से निकले फैसलों को सरकारें लागू करें. मछुआरों की तकलीफ को चुनावी मुद्दा न बनाएं, राजनीतिक बातें हालात बिगाड़ेंगी. दोनों देश मजबूत रिश्तों के बल पर स्थायी हल निकाल सकते हैं. श्रीलंका के मत्स्य मंत्री रामलिंगम चंद्रशेखर तमिल हैं और भारतीय मूल के हैं.
जातीय-धार्मिक भेदभाव खत्म हो रहे हैंः
मंत्री ने कहा, सिंहली, तमिल और मुस्लिम एक साथ पूरी एकता से रह रहे हैं. राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) की अगुवाई से बदलाव आया है.
श्रीलंका में सिंहली बौद्ध सबसे बड़ा समूह हैं, फिर हिंदू तमिल, ईसाई और मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं. तमिलों और तमिल-मुस्लिमों को बराबर अधिकार देने पर मंत्री ने कहा, पुरानी सरकारों की भेदभावपूर्ण नीतियां इनके लिए मुश्किलें लाईं. अब की सरकार को तमिलों, खासकर तमिल-मुस्लिमों का समर्थन मिला है, उन्हें बराबर अधिकार और सम्मान मिल रहा है.
पहले मलैयाहा तमिलों (लगभग 10 लाख) को शिक्षा, स्वास्थ्य और जमीन के अधिकार नहीं मिलते थे, सरकारें बदलीं लेकिन उनकी जिंदगी नहीं. अब एनपीपी सरकार ने तमिलों को सम्मान और "कानी अधिकार" दिए हैं. विकास के लिए भारत 10,000 घर बनाने की योजना चला रहा है. हर लाभार्थी को 32 लाख श्रीलंकाई रुपये का घर और 10 पर्च भूमि मिलेगी. मानक माप के अनुसार, 160 पर्च एक एकड़ होते हैं.
तमिल पहचान मिटाने का दौर बीत गयाः
उप मंत्री ने कहा, सरकार गृहयुद्ध शरणार्थियों की मुश्किलें जानती है और पूरा सहयोग करेगी. वे न यहां के नागरिक हैं न वहां के. उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए, शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करेंगे. तमिलनाडु सरकार उनके लिए बहुत कर रही है. उन्हें किसी देश की नागरिकता मिले. इनके बच्चे भारत में पैदा हुए, फिर भी हमारे नागरिक हैं, अच्छी जिंदगी देना हमारी जिम्मेदारी है.
मंत्री ने कहा, तमिल पहचान मिटाने का दौर बीत गया. अब तमिलों को अपनी संस्कृति जीने की आजादी है. मुस्लिमों को अपनी संस्कृति और मूल्यों का पूरा अधिकार है.
