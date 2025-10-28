ETV Bharat / bharat

कच्चातिवु विवाद: श्रीलंकाई मंत्री ने कहा, 'मछुआरों की समस्या का हल बातचीत से संभव'

तिरुनेलवेली (तमिलनाडु): भारत में कच्चातिवु द्वीप का नाम कभी-कभी सुनाई देता है. 2024 चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चातिवु का जिक्र किया था. उन्होंने कहा कि द्वीप सौंपने के नए तथ्य कांग्रेस की लापरवाही दिखाती हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यही बात दोहराई थी. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस निर्जन द्वीप को वापस लेने और मछुआरों की समस्या का स्थायी हल निकालने को कहा था.

लेकिन, श्रीलंका के लिए यह जगह खास महत्व रखता है. श्रीलंका के बागान और सामुदायिक ढांचा मंत्री सुंदरलिंगम प्रदीप पिछले हफ्ते भारत आए थे. ईटीवी भारत के रिपोर्टर से बातचीत में उन्होंने कच्चातिवु पर बहस से बचते हुए इसे संवेदनशील मुद्दा बताया.

श्रीलंकाई मंत्री के मुताबिक, लोगों को समझना चाहिए कि इसे राजनीति से दूर रखना बेहतर है. यह 1974 में भारत-श्रीलंका के द्विपक्षीय समझौते से हमें सौंपा गया था. यह कानूनी हस्तांतरण है और अंतरराष्ट्रीय करार से बंधा है. हमने इसे छीना नहीं. अगर भारत बदलाव चाहता है तो उसकी सरकार को बात शुरू करनी होगी.

उन्होंने कहा, "इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर देखें. चुनाव में नेताओं की बातों की जांच करें." उन्होंने भारत-श्रीलंका के रिश्तों को "नाभि नाल का रिश्ता" बताया और कहा कि ऐसे मुद्दे हमें अलग नहीं करेंगे. श्रीलंका की मुश्किलों में भारत हमेशा पहले मदद करता है. कोई भी समस्या सुलझ सकती है, भारत हमारी विकास की इंजन है.

मछुआरों पर हमले कैसे रुकेः

मंत्री ने कहा, दोनों देशों के मछुआरों की आपसी बातचीत से ही स्थायी हल निकलेगा. यह दोनों की साझा समस्या है. कानून से कुछ नहीं होगा. मछुआरे एक-दूसरे की परेशानी समझें. ऐसे चर्चाओं से निकले फैसलों को सरकारें लागू करें. मछुआरों की तकलीफ को चुनावी मुद्दा न बनाएं, राजनीतिक बातें हालात बिगाड़ेंगी. दोनों देश मजबूत रिश्तों के बल पर स्थायी हल निकाल सकते हैं. श्रीलंका के मत्स्य मंत्री रामलिंगम चंद्रशेखर तमिल हैं और भारतीय मूल के हैं.

