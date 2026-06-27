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श्रीगंगानगर: पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई 10 किलो हेरोइन जब्त, महिला समेत 3 तस्कर गिरफ्तार

ड्रोन से भेजी गई हेरोइन और तस्करों को पुलिस ने पकड़ा ( ETV Bharat Sri Ganganagar )

नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन: पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन सीमा संकल्प" के तहत नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसिंहनगर रामेश्वरलाल, वृत्ताधिकारी सूरतगढ़ प्रतीक मील तथा डीएसपी रायसिंहनगर हनुमान सिंह राठौड़ के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई की गई.

श्रीगंगानगर: भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए हो रही नशा तस्करी के खिलाफ श्रीगंगानगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भेजी गई 10 किलो 419 ग्राम 52 मिलीग्राम हेरोइन बरामद की और एक महिला सहित तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान 1.61 लाख रुपये नकद और तस्करी में प्रयुक्त कार भी जब्त की गई है. हेरोइन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 52 करोड़ रुपये आंका गया है.

कार का पीछा कर तस्करों का पकड़ा: एसपी ने बताया कि 26-27 जून की रात मुखबिर की सूचना पर जैतसर थाना पुलिस ने अनूपगढ़-सूरतगढ़ राज्य मार्ग पर नाकाबंदी की गई. इसी दौरान पंजाब नंबर वाली संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने कार का पीछा किया. इस दौरान तस्करों की कार ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. इसके बावजूद पुलिस ने कार को घेरकर पकड़ लिया.

तस्करों को पकड़ने वाली पुलिस टीम (ETV Bharat Sri Ganganagar)

घर से हेरोइन और नकदी बरामद: एसपी ने बताया कि कार की तलाशी में 9 किलो 908 ग्राम हेरोइन और 1.40 लाख रुपये नकद बरामद हुए. इसके बाद पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र सिंह उर्फ बब्बू निवासी लुधियाना, पंजाब और जसविंद्र सिंह उर्फ जस्सी निवासी सलेमपुरा को गिरफ्तार कर लिया और कार जब्त की गई. गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर समेजा कोठी थाना क्षेत्र के सलेमपुरा गांव में नवजोत कौर उर्फ ज्योति के घर छापा मारा गया. वहां से 511 ग्राम 52 मिलीग्राम हेरोइन और 21,200 रुपये नकद बरामद हुए. पुलिस ने महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है.

तस्करों की कार ने पुलिस की कार को मारी टक्कर (ETV Bharat Sri Ganganagar)

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नेटवर्क का पता लगाने में जुटी पुलिस: एसपी यादव ने बताया कि हेरोइन की यह खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत भेजी गई थी. इसके बाद पंजाब और स्थानीय नेटवर्क के जरिए सप्लाई की जानी थी. पुलिस पूरे तस्करी नेटवर्क, सप्लाई चेन और अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है. जैतसर और समेजा कोठी थानों में एनडीपीएस एक्ट व बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज कर जांच चल रही है. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अभियान आगे भी जारी रहेगा.

पुलिस की गिरफ्त में तस्कर (ETV Bharat Sri Ganganagar)

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