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सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ने 5 छात्रों के निष्कासन पर अस्थायी रोक लगाई

सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ( ETV Bharat )

कोलकाता: सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) ने पांच स्टूडेंट्स को निकालने के ऑर्डर पर कुछ समय के लिए रोक लगाने का फैसला किया है. यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि इन स्टूडेंट्स को अपनी बात रखने का मौका मिल सके. उनकी बात सुनने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इससे पहले 15 अक्टूबर को इन पांचों स्टूडेंट्स को दो सेमेस्टर के लिए निकालने का ऑर्डर जारी किया गया था. फिलहाल, यह ऑर्डर लागू नहीं होगा. हालांकि, इंस्टीट्यूट ने साफ किया है कि इस फैसले का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि यह अनुशासनहीनता के कामों के खिलाफ उसके रुख में बदलाव है.

सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट अधिकारियों ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक खास मीटिंग के बाद एक प्रेस रिलीज के जरिए इस फैसले की घोषणा की. डायरेक्टर संतोष अजमेरा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कैंपस की मौजूदा स्थिति का रिव्यू किया गया और नॉर्मल एकेडमिक माहौल को फिर से शुरू करने के तरीकों पर चर्चा की गई. इसके बाद जारी की गई प्रेस रिलीज में हिंसा भड़काने, डराने-धमकाने और संस्थान के काम में नियमित रुकावट डालने वाली घटनाओं की कड़ी निंदा की गई. इसके अलावा अधिकारियों ने आरोप लगाया कि स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन में पॉलिटिकल दखल, इंस्टीट्यूशन के अंदरूनी मामलों में बाहरी असर और एकतरफ़ा बातें फैलाने से हालात और मुश्किल हो गए हैं.