सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ने 5 छात्रों के निष्कासन पर अस्थायी रोक लगाई
इंस्टीट्यूट ने अक्टूबर में इन पांचों स्टूडेंट्स को दो सेमेस्टर के लिए निकालने का ऑर्डर जारी किया था.
Published : November 20, 2026 at 9:48 AM IST
कोलकाता: सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) ने पांच स्टूडेंट्स को निकालने के ऑर्डर पर कुछ समय के लिए रोक लगाने का फैसला किया है. यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि इन स्टूडेंट्स को अपनी बात रखने का मौका मिल सके. उनकी बात सुनने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इससे पहले 15 अक्टूबर को इन पांचों स्टूडेंट्स को दो सेमेस्टर के लिए निकालने का ऑर्डर जारी किया गया था. फिलहाल, यह ऑर्डर लागू नहीं होगा. हालांकि, इंस्टीट्यूट ने साफ किया है कि इस फैसले का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि यह अनुशासनहीनता के कामों के खिलाफ उसके रुख में बदलाव है.
सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट अधिकारियों ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक खास मीटिंग के बाद एक प्रेस रिलीज के जरिए इस फैसले की घोषणा की. डायरेक्टर संतोष अजमेरा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कैंपस की मौजूदा स्थिति का रिव्यू किया गया और नॉर्मल एकेडमिक माहौल को फिर से शुरू करने के तरीकों पर चर्चा की गई.
इसके बाद जारी की गई प्रेस रिलीज में हिंसा भड़काने, डराने-धमकाने और संस्थान के काम में नियमित रुकावट डालने वाली घटनाओं की कड़ी निंदा की गई. इसके अलावा अधिकारियों ने आरोप लगाया कि स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन में पॉलिटिकल दखल, इंस्टीट्यूशन के अंदरूनी मामलों में बाहरी असर और एकतरफ़ा बातें फैलाने से हालात और मुश्किल हो गए हैं.
इसके अलावा अधिकारियों ने आरोप लगाया कि स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन में पॉलिटिकल दखल, इंस्टिट्यूशन के अंदरूनी मामलों पर बाहरी असर और एकतरफा बातों के फैलने से हालात और मुश्किल हो गए है. सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का कहना है कि इंस्टिट्यूशन की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी और एकेडमिक माहौल बाहरी दबाव या असर से पूरी तरह मुक्त रहना चाहिए.
साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मानना है कि सभी स्टूडेंट्स को अपनी बात कहने का मौका देना जरूरी है. इसलिए पांच स्टूडेंट्स के खिलाफ निकाले जाने के ऑर्डर पर कुछ समय के लिए रोक लगाने का फैसला किया गया, ताकि यह पक्का हो सके कि उन्हें सही तरीके से अपनी बात रखने और सफाई देने का मौका मिले.
अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि सभी को शांति से अपनी बात कहने और अच्छी बातचीत करने का अधिकार है, लेकिन हिंसा भड़काना, डराना-धमकाना या अफरा-तफरी मचाना मंज़ूर नहीं है. बाहरी दखल से इंस्टिट्यूशन के नॉर्मल कामकाज या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी को कमजोर करने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
इसे देखते हुए एसआरएफटीआई अधिकारियों ने सभी स्टेकहोल्डर्स-जिसमें स्टूडेंट्स, फैकल्टी और पेरेंट्स शामिल हैं -से संयम बरतने की अपील की है. साथ ही, उन्होंने कैंपस में नॉर्मल हालात बहाल करने और इंस्टीट्यूशन की परंपराओं और एकेडमिक माहौल को बनाए रखने के बारे में अपनी बात साफ कर दी है.