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SRCC शताब्दी समारोह: PM मोदी ने 2013 के भाषण से आज के भारत तक का बताया सफर, विपक्ष को बताया 'नाराज फूफा'

प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया 2013 का ऐतिहासिक भाषण, बोले- 'उस लहर का प्रभाव आज भी बरकरार'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2026 at 9:00 PM IST

7 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छात्रों से सीधा संवाद किया और अपने 2013 के चर्चित SRCC संबोधन की यादें साझा कीं. छात्रों के बीच अपने पुराने भाषण का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि 13-14 साल बाद भी उस संबोधन की चर्चा होती है. लोगों ने उसे दोबारा सुना और पढ़ा है और नई पीढ़ी ने भी उसे देखा होगा. उन्होंने कहा कि उस समय उनके भाषण की एक लहर बनी थी, जिसका प्रभाव आज भी बरकरार है.

प्रधानमंत्री ने छात्रों को 2013 के दौर की देश की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि उस समय देश कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा था. महंगाई करीब 10 फीसदी थी, औद्योगिक क्षेत्र सुस्ती की चपेट में था. विश्व बैंक ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान भी कम किया था. पीएम ने कहा कि उस समय भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थीं. हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप, हैदराबाद में बम धमाके और सीमा पर भारतीय सैनिकों की मौत जैसी घटनाएं सुर्खियों में थीं. दुनिया भारत को ‘Fragile Five’ देशों में गिन रही थी और देश में ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ की चर्चा हो रही थी.

आज अपने काम का रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूं-PM

पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि 2013 में इसी मंच से उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी थी और आज वह उसी मंच पर अपने काम का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं. उन्होंने कहा कि उस समय देश के सामने परिस्थितियां आसान नहीं थीं और बदलाव की जरूरत थी. उन्होंने कहा कि 2013 के संबोधन में उन्होंने ‘Made in India’ की बात की थी. उस समय कई लोगों को यह विचार संभव नहीं लगता था, लेकिन आज दुनिया में ‘Made in India’ की ब्रांड वैल्यू दिखाई दे रही है.

‘दिमागी नक्सल’ का भी किया जिक्र

प्रधानमंत्री ने अपने हालिया लाल किले के संबोधन में इस्तेमाल किए गए ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का भी जिक्र किया. उन्होंने इसे होम्योपैथिक गोली से जोड़ते हुए कहा कि जब उन्होंने यह बात कही तो ऐसे लोगों की पहचान सामने आने लगी. उन्होंने कहा कि अब जनता भी उन लोगों का असली रंग देख रही है, जो इस तरह की ‘बीमारी’ को बढ़ावा दे रहे हैं.

सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज नहीं टिकेगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग उनके बयानों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि वह ‘माई-बाप’ संस्कृति के समर्थकों के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं. पीएम मोदी ने कहा कि उनमें अपने काम का हिसाब देने का साहस है. उन्होंने कहा, ‘मैं जानता हूं, सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं सकेगी.’

P2G2 से सुशासन तक की बात

प्रधानमंत्री ने छात्रों को 2013 के अपने संबोधन में दिए गए P2G2 मंत्र की भी याद दिलाई. उन्होंने बताया कि P2G2 का अर्थ ‘Pro-People Good Governance’ यानी जन-केंद्रित सुशासन है. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक देश में ऐसी शासन व्यवस्था रही, जिसमें आग लगने के बाद ही जागने और सूखा पड़ने के बाद कुआं खोदने जैसी स्थिति थी. 2013 में उन्होंने इस सोच को बदलने की बात कही थी और 2014 के बाद उनकी सरकार ने इसे व्यवहार में उतारने का प्रयास किया.

गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध हुआ

पीएम मोदी ने जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग भी थे जो आम लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के प्रयासों का विरोध करते थे. प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग चाहते थे कि गरीब और आम नागरिक हमेशा किसी न किसी के सहारे पर निर्भर रहें. उन्होंने इसे ‘माई-बाप’ संस्कृति से जोड़ते हुए कहा कि उनकी सरकार ने आम लोगों को व्यवस्था से जोड़ने और उन्हें सीधे लाभ पहुंचाने पर जोर दिया.

कोरोना से लेकर रूस-यूक्रेन युद्ध तक का जिक्र

छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले वर्षों में भारत के सामने आई वैश्विक चुनौतियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन पर दबाव तथा पश्चिम एशिया के संकट का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि हर संकट के समय कुछ लोगों को लगता था कि अब भारत नहीं बचेगा और मोदी संकट में फंस गया है. पीएम ने कहा कि देश की जनता के आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि भारत को असफल देखने की इच्छा रखने वालों की उम्मीदें पूरी नहीं हुईं.

SRCC के Alumni OG हैं

प्रधानमंत्री ने SRCC के पूर्व छात्रों की उपलब्धियों की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि SRCC के alumni ‘OG’ हैं, जिन्होंने कॉलेज का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है.पीएम मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को भी याद किया. उन्होंने कहा कि जेटली SRCC में पढ़े थे और अक्सर कॉलेज से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख किया करते थे.

अर्थव्यवस्था से आगे कला और न्यायपालिका तक पहुंच

प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC की पहचान केवल अर्थव्यवस्था और कारोबार के क्षेत्र तक सीमित नहीं है. इस संस्थान से कलाकार, नेता, वकील और न्यायपालिका से जुड़े लोग भी निकले हैं, जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई. उन्होंने कहा कि SRCC के पूर्व छात्रों ने जिस क्षेत्र में कदम रखा, वहां अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रभाव छोड़ा.

छात्रों के बीच पुराने भाषण की याद, नए भारत की तस्वीर

SRCC के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन खास तौर पर 2013 के उनके भाषण के इर्द-गिर्द रहा. उन्होंने छात्रों के सामने उस समय के भारत की चुनौतियों और पिछले वर्षों में हुए बदलावों की तुलना रखी. साथ ही ‘Made in India’, सुशासन, बैंकिंग व्यवस्था से लोगों को जोड़ने और वैश्विक संकटों के बीच भारत की स्थिति का उल्लेख करते हुए युवाओं को देश की आगे की यात्रा से जोड़ने का संदेश दिया.

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