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असम वायु सेना विमान हादसा, उत्तराखंड के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह शहीद, डेढ़ साल पहले हुई थी शादी

असम में हुए विमान हादसे में उत्तराखंड के लाल प्रशांत सिंह ने भी बलिदान दे दिया. उन्होंने करीब आठ साल तक देश सेवा की. स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह की शहदात ने न सिर्फ देश से एक सैनिक को छीना है. बल्कि एक परिवार से उसका इकलौता सहारा भी छीन लिया है.

विकासनगर: असम के जोरहाट एयर फोर्स स्टेशन पर 13 जून को इंडियन एयर फोर्स का एक एएन-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. इस हादसे में भारतीय वायु सेना के 5 जवान शहीद हो गए. इसमें एक जवान उत्तराखंड का भी है. देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह का भी इस हादसे में निधन हुआ. इस सूचना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है.

असम के जोरहाट एयरबेस पर भारतीय वायु सेना के कार्गो विमान हादसे में सेलाकुई निवासी प्रशांत सिंह के बलिदान की खबर ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया. राजावाला रोड स्थित श्रीरामपुरम कॉलोनी के 32 वर्षीय प्रशांत अपने माता पिता के इकलोते बेटे थे. करीब डेढ़ साल पहले ही उनका विवाह हुआ था. बलिदान की सूचना मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. माता पिता असम के जोरहाट के लिए रवाना हो चुके हैं. जबकि क्षेत्र में शोक और संवेदनाओं का महौल बना हुआ है.

सेलाकुई के श्रीरामपुरम कॉलोनी निवासी प्रशांत सिंह ने करीब आठ वर्षों तक देश सेवा की. परिवार के अनुसार, यह उनकी दूसरी पोस्टिंग थी. इससे पहले 23 नवंबर 2024 को उनका विवाह हुआ था और परिवार उनके भविष्य के सपने संजोए हुआ था. लेकिन विमान हादसे ने परिवार की खुशियों को छीन लिया. प्रशांत के पिता उमेश सिंह सेना से सेवानिवृत्त है. जबकि माता बृजेश देवी गृहिणी हैं. परिवार में एक बड़ी बहन हैं, जिनका विवाह हो चुका है. बलिदान की खबर से परिजनों में ही नहीं, क्षेत्र में भी शोक की लहर दौड़ गई है.

सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित चौधरी समेत जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि, देश ने अपना एक वीर सपूत खो दिया. जिसकी सेवा और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा.

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