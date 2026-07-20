खेल से बदलेगा बस्तर, 2036 ओलंपिक में टॉप 10 में पहुंचेगा इंडिया, छत्तीसगढ़िया खिलाड़ी का नाम कमेंट्री में लेना मेरा सपना: जसवंत क्लॉडियस
छत्तीसगढ़ ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बड़े हैं, इन्हें ईमानदारी से आगे ले जाने की जरूरत है. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 20, 2026 at 11:16 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 11:23 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं. जरूरत बस इसे और विकसित करने की है. जो भी संरचना छत्तीसगढ़ में खड़ी की जा रही है वह आने वाले समय में नए मापदंड बनाएगा. इसके लिए बदलाव और सुधार की जरूरत है. छत्तीसगढ़ में खेल की संभावनाओं और नक्सलवाद खत्म होने के बाद बदल रहे हालात पर अंतरराष्ट्रीय कमेंटेटर जसवंत क्लॉडियस ने ईटीवी भारत से बातचीत की. अंतरराष्ट्रीय कमेंटेटर जसवंत क्लॉडियस ने ईटीवी भारत से कहा कि प्रदेश में खेल के जरिए बड़ा बदलाव लाया जा सकता है. बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बड़े हैं, लेकिन इन्हें ईमानदारी से आगे ले जाने की जरूरत है.
सवाल: छत्तीसगढ़ में खेलों को लेकर आपने क्या देखा? वर्तमान में छत्तीसगढ़ कहां खड़ा है और यहां के खिलाड़ियों की क्या स्थिति आप देखते है?
जवाब: छत्तीसगढ़ बनने के बाद यहां कई खेल फेडरेशन बने, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है यह बड़ा सवाल हमारे सामने है. छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले जो खेल संघ सक्रिय थे, खासकर क्रिकेट और वॉलीबॉल के, उनकी स्थिति काफी बेहतर थी. हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं, वो बिल्कुल नहीं मिल पाईं हैं. हमने खेल के मामले में बहुत देर से शुरुआत की है. वह चाहे खिलाड़ियों को सम्मान देना हो या फिर उनका चयन करना हो. हम आज की बात करें तो बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और नेटबॉल में छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत अच्छी है. बाकी खेलों में भी हमारे खिलाड़ी उभर रहे हैं. खेल के क्षेत्र में अब हमारी गति बढ़ी है, लोग खेल से जुड़ रहे हैं और उसके महत्व को समझ भी रहे हैं. कुश्ती हो या एथलेटिक्स, हर क्षेत्र में हम बेहतर कर रहे हैं और लगातार प्रयास जारी है. खेल और खिलाड़ियों को भी सम्मान मिल रहे हैं.
सवाल: माओवाद के दौर में गांव, ब्लॉक, जिले और लोगों की सोच तक बंधक थी. उस बंधन से बाहर निकलकर खिलाड़ियों का सामने आना मुश्किल था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं ?
जवाब: आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो वहां की आबादी करीब 32 फ़ीसदी है. मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में बहुत संभावना है. क्योंकि यह जो ट्राइबल्स हैं यह नदी नाले पार करके सभी जगह पहुंचते हैं, इनमें बहुत ताकत है. यहां संभावनाएं भी बहुत हैं जरूरत उन्हें सामने लाने की है. अगर बस्तर की बात किया जाए तो वहां बहुत संभावनाएं हैं, बस उनका चयन ठीक ढंग से किया जाए, ये देखा जाए कि कौन किस खेल के लायक है कौन नहीं है. उसकी उचित ढंग से जांच करना और उसके बाद उनको आगे बढ़ाना अगर यह किया जाए तो छत्तीसगढ़ में बस्तर से ही तीरंदाजी, साइकलिंग, एथलेटिक्स यह कुछ ऐसे खेल हैं, जहां बहुत सारे खिलाड़ी निकल सकते हैं.
तैराकी में एक बहुत बड़ी संभावना है. अगर तैराकी की बात किया जाए तो इसमें 147 पदक यहां के खिलाड़ियों ने अलग-अलग प्रतिस्पर्धाओं में जीते हैं. अगर आप हॉकी की बात करें तो हॉकी में पुरुष और महिला टीम ने मिलकर 6 पदक जीते हैं. अगर अलग-अलग इवेंट्स को देखें तो सिर्फ एक्वेटिक्स में 55 इवेंट होते हैं, मतलब 165 पदक और एथलेटिक्स में 147 पदक होते हैं. तो मैं ये कहता हूं कि संभावना इसी में है. जो बच्चे पढ़ने आते हैं या जिम जाते हैं, उनमें जो प्रतिभा है, अगर उसे खेल से जोड़ दिया जाए तो बस्तर में खेल के जरिए बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है. बस्तर के युवा इसके लिए तैयार भी हैं. साइकिलिंग में भी कई पदक खिलाड़ियों के नाम हैं. सही ट्रेनिंग मिले तो हमारे बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं. इसी तरह पैदल चलने वाले, निशानेबाज और तीरंदाज, ऐसे टैलेंट को चुनकर तैयार करने की जरूरत है.
सवाल: व्यवस्थाओं को और व्यवस्थित कर दिया जाए तो प्रतिभाओं के चयन में कितनी आसानी होगी ?
जवाब: जो बच्चे विषम परिस्थितियों में रहते हैं अगर उन्हें तैयार किया जाए, उनको एकेडमी तक भेजा जाए और उनको अपने केंद्रीय संस्थानों के माध्यम से तैयार किया जाए, तो निश्चित तौर पर एक बेहतर परिणाम हमें मिलेगा. राज्य सरकार को इसके लिए बेहतर काम करना होगा. इसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया अपना काम खिलाड़ियों को गढ़ने में करे. खिलाड़ियों को सही कोच मिले और उनको प्रशिक्षण दिया जाए तो निश्चित तौर पर बड़े परिणाम आएंगे. हमारे खिलाड़ियों का भोजन क्या होना चाहिए, उनके प्रशिक्षण का आधार क्या होना चाहिए ये हमें तय करना होगा. अगर ये सुविधाएं उनको मिलेंगी तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे. हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी बेलोड्रम नहीं है, ये एक कमी है.
सवाल: इंटरनेशनल कमेंटेटर से यह पूछा जाए कि इसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति की कितनी जरूरत है, इस पर आप क्या कहेंगे ?
जवाब: देखिए बगैर राजनीतिक इच्छाशक्ति के कोई चीज नहीं होगी. चाहे वो छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन की ही बात क्यों न हो. सोचिए 18 - 19 और 19 और 20 के खिलाड़ियों को अभी आप पुरस्कार दे रहे हैं तो उसका क्या होगा. मैंने एक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी से पूछा कि आपका जीवन कैसे रहा है. तो उसने कहा सर मेरी मां दूसरे के घर झाड़ू पोछा लगाने जाती हैं. रेणुका यादव जैसे खिलाड़ी इस तरह का जवाब दे रहे हैं वह इस तरह की परिस्थितियों में आगे बढ़ते हैं यह सभी के लिए सोचने का विषय है. हमारे पास जो खिलाड़ी हैं उनकी पारिवारिक स्थिति को देखना बहुत जरूरी है और वहां से अगर हमारे बच्चे निकल करके आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं ये सोचने वाली बात है. राजनीतिक इच्छाशक्ति बहुत बड़ी बात है और उसमें जो भी करना है वह तुरंत होना चाहिए. जो गरीब हैं उन्हें समय पर सभी चीजें जब नहीं मिलती हैं तो वह हतोत्साहित होने लगता है और परिवार वाले भी अवसर देने से बचने लगते हैं.
सवाल: जो खिलाड़ी इस तरह की परिस्थितियों से निकल कर आते हैं और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाता है उसके परिदृश्य क्या हैं ?
जवाब: कीनिया में तो अपने खिलाड़ियों के लिए उपराष्ट्रपति खुद आए थे. रोल कॉल के लिए वहां जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था. उसमें उपराष्ट्रपति खुद आए थे और उन सभी खिलाड़ियों को उन्होंने अपने होटल में रुकवाया था. अपने खिलाड़ियों को बहुत सम्मान देते हैं. उसे देश के खेल मंत्री का वहां होना तय है. उनके जो राजनेता हैं, उनके जो अभिभावक हैं वह उनके साथ हैं. इस तरह से उनका हौसला बढ़ता है. भारत में इसकी अभी दिक्कत है. पुरस्कार वितरण के लिए अगर 4:00 बजे का समय दिया गया है तो हमारे नेता कोई 5:00 बजे पहुंचते हैं कोई 6:00 बजे पहुंचते हैं. बाकी दूसरे देशों में यह चीज नहीं है. हमारे यहां इसमें सुधार की जरूरत है.
सवाल: देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ मिलते जुलते हैं और खिलाड़ियों के बीच जितने सहज होते हैं, उसे आप कैसे देखते हैं. इसे राजनीतिक सवाल के तौर पर नहीं इस आधार पर उत्तर की जरूरत है कि एक कमेंटेटर इसे कैसे देखता है ?
जवाब: देश के प्रधानमंत्री जो भी खिलाड़ी जिस किसी खेल में जीत कर आ रहा है, उनसे तुरंत मिल रहे हैं. शतरंज की बात हो, हॉकी की बात हो, चाहे जिस रूप में जो खिलाड़ी जीत कर आ रहा है. तुरंत देश के प्रधानमंत्री उसे मिलते हैं. 2014 से अभी तक के सफर को एक स्वर्ण काल के तौर पर हम कह सकते हैं. प्रधानमंत्री ने यह समझने की कोशिश की कि हमारे खिलाड़ियों में क्या कमी है. हमारे प्रधानमंत्री ने समझाने की कोशिश की कि हमारे व्यवस्था में क्या कमी है, जिसके कारण हमारे खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं. प्रधानमंत्री ने यह भी समझने की कोशिश की वैसी कौन-कौन सी खामियां हैं, जो भारत को खेल के क्षेत्र में आगे जाने से रोकती हैं.
इन तमाम चीजों पर उन्होंने बहुत मुखर होकर के काम किया है और उसके परिणाम भी अब दिखने लगे हैं. प्रधानमंत्री ने जो खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है उसमें 1000 खिलाड़ियों को हर साल चुनकर हर खिलाड़ी को 8 साल के लिए ₹50000 महीने के अनुसार पुरस्कृत किया जा रहा है. जो अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात है. इस तरह से जब चीज सामने आती हैं तो बाकी खिलाड़ियों में यह लगता है कि उन्हें आगे आना चाहिए. अभी तक इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने ₹7200 करोड़ आवंटित किए हैं. प्रधानमंत्री ने अपने खिलाड़ियों की भीतर यह लाया है कि आप जीत सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री ने हौसला दिया है. यह हमारे खिलाड़ियों को गुलाम मानसिकता से बाहर निकालने के लिए यह बहुत जरूरी था और आज उसके परिणाम भी दिख रहे हैं. प्रधानमंत्री ने केवल खेल के लिए पैसा नहीं दिया बल्कि योजना दी जो देश को आगे ले जा रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक हम दूसरे पोजीशन पर होंगे या 2036 तक ओलंपिक में हमारी पोजीशन टॉप टेन में होगी. हमारे खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी से लगातार अगर वह प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित तौर पर ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा.
सवाल: छत्तीसगढ़ तीन इंजन की सरकार के साथ चल रही है. छत्तीसगढ़ की सियासत कहां है. छत्तीसगढ़ की राजनीति कहां है. हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सोच रहे हैं, उसका कोई आधार राज्य में दिखता है क्या ?
जवाब: खेल के मामले में छत्तीसगढ़ की सरकार बिल्कुल पटरी पर नहीं है. जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री खेलों के प्रति समर्पित हैं, वैसी सोच छत्तीसगढ़ की राजनीति और राजनेताओं में नहीं है, थोड़ा परिवर्तन जरूर हुआ है. अरुण साव ने कुछ प्रयास करने शुरू किए हैं, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को लेकर राजनीति में कोई संवेदना नहीं रही है.
सवाल: वह दिन बहुत बड़ा होगा जब अंतरराष्ट्रीय फलक पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी के नाम को लेकर आप कमेंट्री करेंगे करेंगे ?
जवाब: निश्चित तौर पर मैं उसे दिन का इंतजार कर रहा हूं और मेरे लिए बहुत उत्सुकता और भाव करने वाला दिन होगा. जब मैं अपने राज्य के खिलाड़ियों का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लूंगा, उसके लिए मैं कमेंट्री करूंगा, मैं आशावादी हूं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये होगा. क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोगों की भीतर खेल की भावना पैदा की है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बेहतर करने के लिए तैयारी हो रही है. छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं. मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही मैं छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का नाम अपनी कमेंट्री में लूंगा.
देश में हमारे खिलाड़ियों के भीतर बेहतर प्रतियोगिता की भावना पैदा की जा रही है और बहुत जल्द ही वह बहुत बेहतर करेंगे. मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब छत्तीसगढ़ का कोई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रमंडल खेल में एशियाड में ओलंपिक खेलों में जो सबसे प्रतिष्ठित खेल हैं, उनमें सफल होंगे. बस इसमें पूर्व खिलाड़ी हमारे जो हैं उन्हें आगे आकर इनकी मदद करनी चाहिए. मेरे लिए सबसे बेहतर पल वह होगा जब हमारे खिलाड़ी विजेता बनकर तिरंगे के साथ खड़े होंगे और राष्ट्रगान की धुन पर अपनी जीत देश के नाम करेंगे.
सवाल: छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स गेम्स हुए इसे किस तरह से देख रहे हैं ?
जवाब: ट्राइबल गेम्स की शुरुआत इसलिए हुई ताकि बस्तर खेल को खेल के क्षेत्र में आगे लेकर आया जा सके. इसके पीछे का जो भी उद्देश्य हो लेकिन इसमें खिलाड़ियों के चयन को लेकर ईमानदारी दिखाई गई. मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अगर 100 मीटर की दौड़ में कोई एक लड़का किसी ब्लॉक में बहुत बेहतर आया है, उसका कोई रिकॉर्ड बना है तो उसके आधार पर उसका चयन किया गया.
बस्तर ओलंपिक हो चाहे सरगुजा ओलंपिक हो जब यह खेल हुआ तब यह तय करना चाहिए था कि कौन सा खिलाड़ी पैदल चाल में अच्छा है. कौन सा खिलाड़ी कबड्डी में अच्छा है. उसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि उन खिलाड़ियों को आगे ले जाने में मदद मिले. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है किसका रिकॉर्ड बना है कि नहीं बना है. लेकिन अगर नहीं बना है तो यह बात काफी दुखद है. क्योंकि वैसे खिलाड़ियों को आगे ले जाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं होगा. तीन लाख से ज्यादा खिलाड़ी जो भाग ले रहे हैं. लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 3 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया, चयन करने के लिए जरूरी यह है कि उन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन कैसा किया. आपने ओलंपिक कराया लेकिन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड कहां है, यह महत्वपूर्ण है. अपना और अपने परिवार सहित समाज और प्रदेश का नाम ऊंचा करना उद्देश्य होना चाहिए. इस भावना के साथ अगर खिलाड़ी मैदान में समर्पण के साथ प्रदर्शन करता है तो उसे सफलता जरूर मिलेगी.
हवा मैं है सरकार, शराब बिक्री नहीं विकास, 100 दिन बाद भी बस्तर में नहीं दिखा बदलाव, काम में नंबर शून्य से भी नीचे: दीपक बैज
बस्तर का विकास सरकार की प्राथमिकता, लोगों में जगा भरोसा, नक्सलवाद समर्थक कांग्रेस को बोलने का हक नहीं: अरुण साव
लोगों को ही नहीं तंत्र को भी विश्वास नहीं कि नक्सलवाद खत्म हो गया: डॉ लक्ष्मी शंकर निगम
पंडवानी की पंडित को श्रद्धांजलि, हिम्मत की बुनियाद पर हिन्दुस्तान का ताज बनी तीजन