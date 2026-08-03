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2036 ओलंपिक संकल्प के साथ कांवड़ यात्रा पर निकालेंगी खेल मंत्री रेखा आर्या, खिलाड़ियों को भी बुलाया

उन्होंने कहा कि यह केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा आयोजन नहीं होगा, बल्कि खेल, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रतीक बनेगा. रेखा आर्या ने बताया कि कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी से होगा. इसके बाद श्रद्धालु और सहभागी पैदल यात्रा करते हुए ऋषिकेश के पावन वीरभद्र मंदिर पहुंचेंगे, जहां भगवान शिव का गंगाजल से जलाभिषेक किया जाएगा.

इस दौरान गंगाजल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा और भारत को खेल महाशक्ति बनाने व वर्ष 2036 के ओलंपिक की मेजबानी मिलने की कामना की जाएगी. खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खेलों के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी ताकत बनाने और वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने का लक्ष्य रखा है. इसी राष्ट्रीय संकल्प को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से यह यात्रा आयोजित की जा रही है.

उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने भारत को वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी दिलाने के संकल्प के साथ विशेष कांवड़ यात्रा निकालने की घोषणा की है. उन्होंने रविवार को देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि 10 अगस्त को हरिद्वार के हर की पौड़ी से ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर तक करीब 22 किलोमीटर लंबी पैदल कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी.

देहरादून : उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या 10 अगस्त को हरकी पौड़ी हरिद्वार से ऋषिकेश तक 22 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा निकालेंगी. इस यात्रा का उद्देश्य भारत को वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिलने का संकल्प लेना है.

उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड हमेशा से राष्ट्रीय संकल्पों और आध्यात्मिक ऊर्जा की भूमि रही है. ऐसे में इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश के लिए सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड खेल प्रतिभाओं की भूमि है और यहां के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. ऐसे में यदि देवभूमि से वर्ष 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए सामूहिक संकल्प लिया जाता है तो यह देशभर के खिलाड़ियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा.

उन्होंने विश्वास जताया कि इस यात्रा से खेलों के प्रति युवाओं का उत्साह बढ़ेगा और भारत के खेल भविष्य को लेकर सकारात्मक माहौल तैयार होगा. खेल मंत्री ने बताया कि इस विशेष कांवड़ यात्रा में संत समाज की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी. श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के संरक्षक एवं अंतरराष्ट्रीय महामंत्री महंत हरि गिरि महाराज तथा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज यात्रा के विभिन्न चरणों में शामिल होकर अपना आशीर्वाद देंगे.

इसके अलावा प्रदेश और देश के खिलाड़ी, खेल प्रेमी, युवा, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिक भी यात्रा का हिस्सा बनेंगे. रेखा आर्या ने कहा कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी भारत के लिए केवल एक खेल आयोजन नहीं होगी, बल्कि यह देश की बढ़ती वैश्विक क्षमता, खेल अवसंरचना और युवाओं की प्रतिभा का प्रतीक बनेगी.

उन्होंने कहा कि यदि भारत को ओलंपिक की मेजबानी मिलती है तो इससे खेल संस्कृति को नई दिशा मिलेगी और खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित करने का अवसर भी मिलेगा. उन्होंने प्रदेश के युवाओं, खिलाड़ियों, खेल संघों, खेल प्रेमियों, संत समाज और आम नागरिकों से अपील की कि वे 10 अगस्त को हर की पौड़ी से ऋषिकेश तक आयोजित होने वाली इस कांवड़ यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों. उन्होंने कहा कि सामूहिक संकल्प, आस्था और जनभागीदारी के माध्यम से भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लक्ष्य को नई ऊर्जा मिलेगी. साथ ही वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने की दिशा में देश की दावेदारी और मजबूत होगी.

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