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IIC में 'मीडिया में कार्टूनिस्टों की भूमिका' पर विशेष संवाद, अघोषित सेंसरशिप और संपादकीय स्पेस की कमी पर जताई चिंता

दिल्ली में "मीडिया में कार्टूनिस्टों की भूमिका" विषय पर संवाद का आयोजन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में शुक्रवार शाम 'द मीडिया फाउंडेशन' और 'इंडिया इंटरनेशनल सेंटर' के संयुक्त तत्वावधान में "मीडिया में कार्टूनिस्टों की भूमिका" विषय पर एक विशेष मीडिया संवाद का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार आर. श्रीनिवासन ने किया, जिसमें देश के जाने-माने कार्टूनिस्टों ने वर्तमान दौर में व्यंग्य कला की चुनौतियों, सेंसरशिप और घटते संपादकीय स्थान पर बेबाकी से अपनी बात रखी.

वरिष्ठ कार्टूनिस्ट ने आपातकाल के दौर के सेंसर किए गए कार्टूनों को याद करते हुए कहा कि घोषित और अघोषित सेंसरशिप के बावजूद भारतीय जनमानस में कार्टूनों के प्रति गहरा लगाव हमेशा बना रहा है. उन्होंने वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि कार्टून शून्य में नहीं बन सकते. इसके लिए ठोस रिपोर्टिंग और संपादकीय समझ जरूरी है. आज फेक न्यूज़ की भरमार के कारण सही खबर की पहचान करने में ही पत्रकारों और कार्टूनिस्टों का आधा समय बर्बाद हो जाता है.