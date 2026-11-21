IIC में 'मीडिया में कार्टूनिस्टों की भूमिका' पर विशेष संवाद, अघोषित सेंसरशिप और संपादकीय स्पेस की कमी पर जताई चिंता
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'द मीडिया फाउंडेशन' और 'इंडिया इंटरनेशनल सेंटर' के संयुक्त तत्वावधान में "मीडिया में कार्टूनिस्टों की भूमिका" विषय पर संवाद का आयोजन
Published : November 21, 2026 at 10:59 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में शुक्रवार शाम 'द मीडिया फाउंडेशन' और 'इंडिया इंटरनेशनल सेंटर' के संयुक्त तत्वावधान में "मीडिया में कार्टूनिस्टों की भूमिका" विषय पर एक विशेष मीडिया संवाद का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार आर. श्रीनिवासन ने किया, जिसमें देश के जाने-माने कार्टूनिस्टों ने वर्तमान दौर में व्यंग्य कला की चुनौतियों, सेंसरशिप और घटते संपादकीय स्थान पर बेबाकी से अपनी बात रखी.
वरिष्ठ कार्टूनिस्ट ने आपातकाल के दौर के सेंसर किए गए कार्टूनों को याद करते हुए कहा कि घोषित और अघोषित सेंसरशिप के बावजूद भारतीय जनमानस में कार्टूनों के प्रति गहरा लगाव हमेशा बना रहा है. उन्होंने वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि कार्टून शून्य में नहीं बन सकते. इसके लिए ठोस रिपोर्टिंग और संपादकीय समझ जरूरी है. आज फेक न्यूज़ की भरमार के कारण सही खबर की पहचान करने में ही पत्रकारों और कार्टूनिस्टों का आधा समय बर्बाद हो जाता है.
वरिष्ठ कार्टूनिस्ट संदीप अध्वर्यु ने अपने चर्चित कार्टूनों की श्रृंखला के माध्यम से सत्ता और व्यवस्था पर तंज कसने की कला को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि एक कार्टूनिस्ट का काम जटिलताओं को सामने लाना, ताकतवर लोगों के पाखंड को उजागर करना और वंचितों की आवाज बनना है. उन्होंने माना कि समय के साथ व्यंग्य की शैली बदली है, लेकिन हर दमन के विरुद्ध प्रतिरोध हमेशा किसी न किसी रूप में उभरता है.
युवा कार्टूनिस्ट समीम अख्तर शेख ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे बिना शब्दों या कैप्शन के ऐसे कार्टून बनाना पसंद करते हैं, जिन्हें देखते ही आम दर्शक उसका संदेश समझ जाए. उन्होंने पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थितियों, मीडिया के रवैये और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर आधारित अपने चित्रों को प्रस्तुत किया.
वरिष्ठ कार्टूनिस्ट मंजुल ने बदलते डिजिटल दौर में कार्टूनिस्टों के सामने आ रही व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा की. श्रीनिवासन ने रेखांकित किया कि आज की सेंसरशिप अधिक शांत, तकनीक-आधारित और अपारदर्शी है, जहां बिना किसी स्पष्ट आदेश के सामग्री हटा दी जाती है और 'भावनाएं आहत होने' के नाम पर दबाव बनाया जाता है.कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार, कला प्रेमी और युवा छात्र मौजूद रहे, जिन्होंने इस सार्थक चर्चा में उत्साहपूर्वक भाग लिया.
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