बर्फ में मौत की दौड़! स्नो लेपर्ड ने आईबेक्स पर किया हमला, फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया

यह घटना जिला लाहौल-स्पीति की स्पीति घाटी के किब्बर-चिचम क्षेत्र की है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर एक आईबेक्स भोजन की तलाश में घूम रहा होता है. इसी दौरान पीछे से घात लगाए बैठे हिम तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन को पकड़ लिया.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की दुर्गम और बर्फीली स्पीति घाटी से वन्यजीवन से जुड़ा एक रोचक और दुर्लभ दृश्य सामने आया है. भारी बर्फबारी के बीच स्नो लेपर्ड (हिम तेंदुए) द्वारा आईबेक्स का शिकार करने की कोशिश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि इस संघर्ष में स्नो लेपर्ड शिकार करने में सफल नहीं हो पाया, लेकिन यह दृश्य हिमालयी वन्यजीवों के जीवन संघर्ष को साफ तौर पर दर्शाता है.

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि हिम तेंदुआ पूरी ताकत से आईबेक्स को काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन भारी बर्फ और फिसलन भरी ढलानों के कारण वह सफल नहीं हो पाता. करीब 200 मीटर तक आईबेक्स हिम तेंदुए को बर्फ के बीच घसीटता हुआ नीचे की ओर ले जाता है और आखिरकार खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है.

भारी बर्फबारी से बदला वन्यजीवों का व्यवहार

इन दिनों स्पीति घाटी में दो से चार फुट तक बर्फ जमी हुई है. ऐसे हालात में जंगली जानवर पानी और चारे की तलाश में ऊंचाई वाले इलाकों से नीचे की ओर आने को मजबूर हैं. इसी कारण शिकारी और शिकार आमने-सामने आ रहे हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं.

स्पीति घाटी के वनमंडलाधिकारी काजा गोल्डी छाबड़ा ने वीडियो की पुष्टि करते हुए बताया, "यह वीडियो स्पीति के किब्बर-चिचम क्षेत्र का है. सर्दियों में इस तरह के दृश्य असामान्य नहीं हैं. यह वीडियो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन और हिम तेंदुए की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है."

गौरतलब है कि स्पीति घाटी न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बौद्ध संस्कृति के लिए जानी जाती है, बल्कि यह हिम तेंदुए का भी एक महत्वपूर्ण आवास बन चुकी है। यहां आए दिन हिम तेंदुओं की तस्वीरें और वीडियो सामने आते रहते हैं।