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बिना दवा असाध्य रोगों का इलाज: आध्यात्मिक हीलर बिपिन चंद्र भट्ट ने बताए मन, जीवनशैली और सकारात्मक ऊर्जा के गहरे रहस्य

उन्होंने कहा, पुराने समय में जब लोग सुबह उठकर घर में झाड़ू-पोछा लगाते थे, तो उससे उनकी कमर व पेट की एक्सरसाइज हो जाती थी. इससे न तो इंसान का पेट खराब होता था और न ही कभी कमर दर्द की शिकायत होती थी. इसी तरह पहले हाथों से चक्की पीसते थे, जिससे पूरा शरीर स्वस्थ रहता था, लेकिन आज लोगों की जीवनशैली पूरी तरह बदल गई है. लोग आलस के चक्कर में पड़ गए हैं. सीधा नियम है- हम जितना अधिक आलसी होंगे और दिखावे की शान-ओ-शौकत में रहेंगे, उतने ही अधिक दुखी व अस्वस्थ रहेंगे.

आज के इस आधुनिक दौर में कम उम्र में ही लोगों के बीमार पड़ने और स्कूली बच्चों की जीवनशैली पर चिंता व्यक्त करते हुए बिपिन चंद्र भट्ट ने अतीत व वर्तमान की तुलना की. उन्होंने कहा, दशकों पहले हमारे उत्तराखंड में लोग 100 साल से भी अधिक की उम्र तक पूरी तरह स्वस्थ और निरोग जीते थे. लेकिन आज की आधुनिक जीवनशैली का दुष्परिणाम देखिए कि महज 20 साल की उम्र में ही युवा व स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चे तरह-तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं. अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक 10 पैसे की भी दवा नहीं खाई है. मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और यह सब सिर्फ आध्यात्मिक हीलिंग और अनुशासित जीवनशैली की बदौलत ही संभव हो सका है.

19वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में 100 देशों के कलाकारों व हस्तियों के बीच सम्मानित होने और देवभूमि का प्रतिनिधित्व करने के अनुभव पर बिपिन चंद्र भट्ट ने कहा कि जिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में हमें आमंत्रित किया गया, वहां 100 देशों की हस्तियां मौजूद थीं. इतने बड़े वैश्विक मंच पर आध्यात्मिक हीलिंग जैसी प्राचीन विधा को महत्व दिया जाना व हमें बुलाया जाना पूरे देश व देवभूमि उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है. वहां उन दिग्गजों के बीच आध्यात्मिक हीलिंग के विषय में बात करना एक अद्भुत अनुभव रहा. मैंने वहां भी यही कहा कि मन की सोच, एकाग्रता व सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं.

कोरोना महामारी के समय अपने अनुभवों को साझा करते हुए बिपिन चंद्र भट्ट ने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी आध्यात्मिक ऊर्जा व प्राकृतिक वातावरण ने चमत्कारिक काम किया. उन्होंने कहा, कोरोना काल के दौरान हमने हीलिंग के जरिए कई लोगों को स्वस्थ किया. स्थिति यह थी कि जब किसी को कोरोना होता था, तो लोग मरीज को तीन से चार दिनों के लिए अलग छोड़ देते थे. ऐसे संकट के समय में हीलिंग के जरिए उन्हें दूर से ऊर्जा दी गई और लोग पूरी तरह ठीक होकर निकले. इसके अतिरिक्त हमारे उत्तराखंड की हवा व जलवायु में इतनी अद्भुत ताकत है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ दिनों तक भोजन न भी करे, तो भी उसे कुछ नहीं होगा. अगर वह केवल वहां का शुद्ध जल पी ले तो उससे ही उसकी कई तरह की बीमारियां स्वतः ठीक हो जाती हैं.

उन्होंने बताया कि इंसान के शरीर को ठीक करने में सबसे बड़ी भूमिका उसके मन की होती है. सबसे पहला व महत्वपूर्ण हमारा मन है. मन बहुत विशाल है. इसे जीत लेना व किसी बात को स्वीकार कर लेना ही आधी बीमारी खत्म कर देता है. जैसे जब कोई व्यक्ति बाजार से लाकर दवा खाता है, तो उसका मन यह मान लेता है कि उसने दवा खा ली है और अब वह ठीक हो जाएगा. ठीक इसी तरह आध्यात्मिक हीलिंग मरीज के मन को आंतरिक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे उसकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता सक्रिय हो जाती है.

बिपिन चंद्र भट्ट ने आध्यात्मिक हीलिंग की मूल अवधारणा को समझाते हुए कहा, शांत वातावरण में एकांत में बैठकर अपने मन को एकाग्र कर लेना ही वास्तव में हीलिंग है. हमारे वेदों व पुराणों में ऐसी-ऐसी विधाएं और रहस्य दिए गए हैं, जिनसे उन असाध्य रोगों को भी पूरी तरह सही किया जा सकता है, जिन्हें बड़े-बड़े डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं. यह प्रक्रिया इस प्रकार काम करती है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे हजारों कोस दूर भी बैठा है और हमारे पास केवल उसका नाम और फोटो उपलब्ध है, तो हम अपनी साधना के जरिए उसे याद करते हैं. आध्यात्मिक हीलिंग के माध्यम से उस व्यक्ति के भीतर एक दूरस्थ सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जाता है, जिससे वह धीरे-धीरे ठीक होने लगता है.

16 से 18 सितंबर तक नोएडा के फिल्म सिटी में आयोजित 19वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में 100 देशों की हस्तियों के बीच 'एक्सिलेंस इन द फील्ड ऑफ हीलिंग एंड फॉरकास्टिंग अवार्ड' से सम्मानित होने के बाद बिपिन चंद्र भट्ट ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की. इस विस्तृत साक्षात्कार में उन्होंने अध्यात्म, हीलिंग विज्ञान, दैनिक जीवनशैली, स्कूल-कॉलेज के बच्चों की घटती रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोरोना काल के अनुभवों व हिमालयी साधना के रहस्यों पर अपने विचार साझा किए.

नई दिल्ली: आधुनिकता की दौड़, असीमित महत्वाकांक्षाओं व बदलती जीवनशैली के इस दौर में आज हर व्यक्ति किसी न किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी से जूझ रहा है. एलोपैथिक दवाओं के लगातार सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बीच प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, योग व हीलिंग की प्रासंगिकता एक बार फिर तेजी से उभरकर सामने आई है. उत्तराखंड के जागेश्वर धाम के रहने वाले आध्यात्मिक हीलर व भविष्यवक्ता बिपिन चंद्र भट्ट ने बिना किसी दवा के केवल विचार, मन की एकाग्रता व सकारात्मक ऊर्जा के बल पर असाध्य रोगों के सफल उपचार का दावा किया करते हैं.

फिल्म इंडस्ट्री से लेकर आम लोगों तक, हर वर्ग मानसिक तनाव, एंग्जाइटी व डिप्रेशन से जूझने पर उन्होंने कहा, आज दुनिया में लोगों को बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता महसूस होने लगी है. इस अंधी दौड़ में लोग अपने स्वास्थ्य, परिवार व शांति सब कुछ पीछे छोड़कर भागे जा रहे हैं. हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकाले, जिसमें वह आध्यात्म के क्षेत्र में कुछ कर सके. मनुष्य जीवन में तीन चीजें बेहद जरूरी हैं भोजन, भजन और संयम. लोगों को बाजार में जो कुछ भी मिलता है, वे बिना सोचे-समझे खा लेते हैं. ऐसा भोजन शरीर में जाकर पचता नहीं है और बीमारियों की जड़ बनता है. स्वास्थ्य का सबसे बड़ा नियम यह है कि जो सूर्योदय से पहले उठ जाएगा वह व्यक्ति कभी अस्वस्थ नहीं रहेगा. इसके विपरीत, जिसे सूर्य जगाएगा, वह जीवन भर मानसिक तनाव, उलझन और डिप्रेशन में ही घिरा रहेगा.

बिपिन चंद्र भट्ट ने बताया कैसे बिना दवा के ठीक हुए लोग (ETV Bharat)

सही दिनचर्या के साथ सही समय चक्र

बिपिन चंद्र भट्ट ने बताया कि लोगों की दिनचर्या खराब हो चुकी है जो बीमारियों की एक बड़ी वजह है. लोगों को सबसे पहले अपनी दिनचर्या ठीक करनी चाहिए और आध्यात्म का सहारा लेना चाहिए. शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:00 बजे का माना गया है, जिसमें उच्च साधक उठ जाते हैं. इसके बाद देव मुहूर्त लगभग 4:03 बजे के आसपास शुरू होता है. सामान्य व्यक्ति को हर हाल में सुबह 6:00 बजे तक उठ ही जाना चाहिए. जहां तक भोजन का प्रश्न है, भोजन का सही समय शाम को सूर्यास्त के आसपास माना गया है. रात में भारी भोजन करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद पाचन अग्नि मंद होने लग जाती है. अगर लोग रात का खाना बंद कर दें, अपनी दिनचर्या सुधार लें व मन को एकाग्र करना सीख लें, तो वे कई बीमारियों से खुद-ब-खुद दूर हो जाएंगे.

आध्यात्मिक हीलिंग का इतिहास

एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स और हीलिंग के इतिहास पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदियों से आध्यात्मिक हीलिंग की परंपरा चली आ रही है. प्राचीन काल में हमारे ऋषि-मुनि इसी विधा का उपयोग करते थे, क्योंकि तब आधुनिक मेडिकल साइंस या अस्पताल नहीं हुआ करते थे. तब प्रकृति व मनुष्य एक-दूसरे के डॉक्टर हुआ करते थे. पहाड़ों की जड़ी-बूटियां, हवा व जल सब कुछ शुद्ध था. वर्तमान में देश और दुनिया में आध्यात्मिक हीलिंग का उपयोग बहुत कम हो गया है. लोग शांति की तलाश में इधर-उधर दौड़ रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है, वही दुनिया का सबसे धनी इंसान है.

380 वर्ष पुराने गुरु की उच्च साधना

अपनी आध्यात्मिक साधना और हिमालयी रहस्य के बारे में एक बड़ा दावा करते हुए उन्होंने कहा कि साधना के जरिए कुछ विशेष दिव्य ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं. हमारे एक गुरु जी हैं, जिनकी वर्तमान आयु 380 साल है. वे आज भी हिमालय में ही निवास करते हैं. अपने पूरे जीवनकाल में मुझे केवल दो बार ही उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. आध्यात्मिक हीलिंग व उच्च साधना के जरिए वर्षों तक जवान बने रहना या इच्छामृत्यु प्राप्त कर लेना भी संभव है. हालांकि, आज के आम लोगों को यह सब एक भ्रम या झूठ लग सकता है. लेकिन यह वैसा ही है जैसे जिस व्यक्ति ने कभी हवाई जहाज को उड़ते हुए न देखा हो और उससे कहा जाए कि यात्रियों से भरी लोहे की विशाल गाड़ी आसमान में उड़ती है, तो वह उसे भी झूठ ही मानेगा.

'एक्सिलेंस इन द फील्ड ऑफ हीलिंग एंड फॉरकास्टिंग अवार्ड' से सम्मानित हुए थे बिपिन चंद्र भट्ट (ETV Bharat)

हीलिंग सीखना एक कठिन साधना और त्याग

आध्यात्मिक हीलर व भविष्यवक्ता बिपिन चंद्र भट्ट ने कहा कि आध्यात्मिक हीलिंग सीखना एक कठिन तपस्या और त्याग है. मेरे पास लोगों के फोन आते हैं जो गंभीर और असाध्य रोगों से पीड़ित होते हैं. आध्यात्मिक साधकों के पास ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि वे अपने विचारों व सोच के जरिए मरीज में ऊर्जा प्रवाहित करके उसे ठीक कर देते हैं. लेकिन इस ऊर्जा को प्राप्त करना आसान नहीं है, इसके लिए बेहद कठीन साधना करनी पड़ती है. कई-कई दिनों तक बिना भोजन किए रहना पड़ता है. अगर आप नियमित भोजन करेंगे तो वैसी साधना नहीं कर पाएंगे. इसमें तीन दिन से लेकर एक सप्ताह तक केवल जल पीकर रहने जैसी कठोर साधनाएं शामिल हैं. लेकिन ऐसे सच्चे साधक आज सार्वजनिक रूप से दिखते नहीं हैं.

उत्तर है औषधीय ऊर्जा की दिशा

दिशाओं के महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, अगर किसी को यह ऊर्जा प्राप्त करनी है तो भारत में उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश सबसे उपयुक्त स्थान हैं, क्योंकि यहां की जलवायु में ही नैसर्गिक शक्ति है. हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि औषधीय ऊर्जा की दिशा उत्तर दिशा है, जबकि साहस व शक्ति की दिशा पूर्व दिशा है. हमारी जीवनशैली जो आज बिल्कुल बिगड़ चुकी है, उसी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं. हमें वापस अपनी पारंपरिक व्यवस्था और अनुशासित जीवनशैली की ओर लौटना होगा.

एम्स के डॉक्टरों को संदेश व युवाओं के लिए मार्गदर्शन

देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एम्स (AIIMS) में बतौर अतिथि आमंत्रित किए जाने पर बिपिन चंद्र भट्ट ने कहा कि वे आधुनिक चिकित्सा व प्राचीन ज्ञान के समन्वय पर जोर देंगे. यद्यपि आधुनिक मेडिकल साइंस की पढ़ाई बीमारियों के तात्कालिक निदान के लिए जरूरी है, लेकिन केवल दवाइयों से पूर्ण स्वास्थ्य संभव नहीं है. चिकित्सा विज्ञान के साथ-साथ योग, आध्यात्मिक तंत्र, सही खान-पान, भोजन के समय और सही नींद (शयन) का ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक है. मैं एम्स चिकित्सकों के समक्ष भी इन्हीं विषयों को रखा, जिससे वे मरीजों के केवल शरीर का ही नहीं, बल्कि उनके मन और जीवनशैली का भी इलाज कर सकें और एक पूरी तरह स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके.

युवाओं को जीवन प्रबंधन की जरूरत

बिपिन चंद्र भट्ट ने कहा कि लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है. दिन और रात मिलाकर कुल 24 घंटे होते हैं. जब हम रात को सोते हैं, वही समय वास्तव में हमारा अपना होता है. आज लोग दिन भर धन कमाने के पीछे भाग रहे हैं, जबकि उन्हें अपने व्यस्त शेड्यूल से कुछ समय खुद के लिए और आध्यात्म के लिए निकालना चाहिए. उत्तराखंड के छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का मेरा अनुभव यही कहता है कि इसके लिए सबसे जरूरी मन की सोच व संस्कार हैं. संस्कार से जीवन में अनुशासन आता है, अनुशासन से सिस्टम बनता है और फिर सही टाइमटेबल तैयार होता है. युवाओं को अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा, योग अपनाना होगा और इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर कुछ समय एकांत में बिताना जरूरी है.

4 पुस्तों से चली आ रही 400 साल पुरानी विरासत

उन्होंने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए बताया, मैं मूल रूप से उत्तराखंड के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम का निवासी हूं. हमारे परिवार की चार पीढ़ियां निरंतर आध्यात्मिक हीलिंग व भविष्यवाणी का कार्य करती आ रही हैं. यह सिलसिला केवल मुझ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मेरा छोटा बेटा संदीप भट्ट अब इस विद्या को सीखकर आगे बढ़ा रहा है. हमारे पास चार पुश्तों से अध्यात्म व हीलिंग पर किए गए कार्यों व विधियों की प्रामाणिक लिखित किताबें और प्राचीन ग्रंथ आज भी सुरक्षित मौजूद हैं. जो भी व्यक्ति निष्ठा के साथ आध्यात्मिक हीलिंग सीखना चाहता है, वह त्याग व पूर्ण समर्पण के भाव के साथ उत्तराखंड आकर मुझसे संपर्क कर सकता है.

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