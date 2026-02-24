ETV Bharat / bharat

स्पाइसजेट के विमान का इंजन फेल होने के बाद दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग

राहत की बात यह रही कि विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री तथा क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं.

Published : February 24, 2026 at 11:23 AM IST

नई दिल्ली : स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 121 (दिल्ली–लेह) ने टेकऑफ के कुछ ही समय बाद तकनीकी समस्या के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई. शुरूआती जानकारी के मुताबिक विमान में लगभग 150 यात्री सवार थे. बताया जा रहा है कि ये इमर जेंसी लैंडिंग इंजर नंबर 2 में तकनीकी खराबी के चलते की गई.

विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की DGCA और संबंधित एजेंसियां तकनीकी जांच कर सकती हैं. हालांकि राहत की बात यह रही कि विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री तथा क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं.

