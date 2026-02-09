ECI ने पश्चिम बंगाल एसआईआर में वाट्सएप के इस्तेमाल को सही ठहराया
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान वाट्सएप के प्रयोग को उचित बताया.
By Sumit Saxena
Published : February 9, 2026 at 9:54 PM IST
नई दिल्ली : भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पश्चिम बंगाल में जमीनी अधिकारियों को वाट्सएप के जरिए दिए गए निर्देश “एसआईआर के दायरे से बाहर नहीं हैं”, और यह भी “गलत है कि माइक्रो-ऑब्जर्वर को कानूनी अधिकार दिए गए हैं”.
पिछले हफ़्ते, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने खुद पेश हुईं और उन्होंने राज्य में ईसीआई द्वारा नियुक्त 8,000 से अधिक माइक्रो-ऑब्ज़र्वर की तैनाती का विरोध किया था और उन्हें केंद्र सरकार के अधिकारी कहा था.
राज्य ने एसआईआर प्रक्रिया से उन्हें पूरी तरह हटाने के लिए कहा था, और इसके बजाय सरकार द्वारा पहचाने गए 8,505 ग्रुप बी अधिकारियों के एक पैनल का प्रस्ताव दिया था.
राज्य सरकार आधिकारिक कम्युनिकेशन के लिए वाट्सएप का इस्तेमाल भी खत्म करना चाहती है, और इस बात पर जोर दे रही है कि सभी निर्देश ऑफिशियल लेटरहेड पर सही मेमो नंबर और तारीख के साथ जारी किए जाने चाहिए, और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ईएसआई की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने चाहिए.
बनर्जी ने कहा था कि ईसीआई एक व्हाट्सएप आयोग है, जबकि उन्होंने अनौपचारिक डिजिटल निर्देशों की वैधता और पारदर्शिता दोनों पर सवाल उठाया था.
ईसीआई ने टीएमसी नेता डोला सेन की एसआईआर एक्सरसाइज का विरोध करने वाली अर्जी पर जवाब देते हुए कहा कि जब भी ईसीआई कोई नीतिगत निर्णय लेता है, तो इसे सक्षम अधिकारियों द्वारा लिखित आदेशों के माध्यम से औपचारिक रूप से सूचित किया जाता है.
“हालांकि, एसआईआर को लागू करने के दौरान, अक्सर एसआईआर को लागू करने वाले जमीन पर अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण मांगा जाता है, और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और वाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से स्पष्टीकरण दिए जाते हैं."
ईसीआई के जवाब में कहा गया, "ये तरीके कम्युनिकेशन के तेज साधन हैं." चुनाव आयोग ने कहा कि दिए गए निर्देश और स्पष्टीकरण एसआईआर के दायरे से बाहर नहीं हैं और एसआईआर एक्सरसाइज के संचालन के लिए पूरी तरह से आकस्मिक हैं.
एसआईआर एक्सरसाइज में पश्चिम बंगाल में 294 ईआरओ, 8000+ एईआरओ और 80,681 बीएलओ और 8000+ माइक्रो-ऑब्ज़र्वर शामिल हैं, और चूंकि एक्सरसाइज समयबद्ध कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाना है, इसलिए संचार के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का सहारा लेना आवश्यक है.
ईसीआई के जवाब में कहा गया, "याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई सामग्री पेश नहीं किया है जिससे पता चले कि कोई निर्देश डिजिटल तरीके से जारी किए गए हैं जो एसआईआर के खिलाफ है."
चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा कि यह भी गलत है कि इस तरह के कम्युनिकेशन एंटी-डेमोक्रेटिक हैं या आरपी एक्ट 1950 या संविधान के नियमों के खिलाफ हैं. चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि माइक्रो-ऑब्जर्वर की नियुक्ति चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324(6) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की है और यह कहना गलत है कि माइक्रो-ऑब्जर्वर को वैधानिक शक्तियां दी गई हैं.
ईसीआई ने कहा कि माइक्रो-ऑब्जर्वर निम्नलिखित कार्य करते हैं: - बीएलओ द्वारा डिजिटाइज किए गए गणना फॉर्म में प्रविष्टियों की जांच करना, मतदाता सूची का मृत्यु और जन्म रजिस्टर/डेटा आदि से मिलान करना. इसके अलावा जिन वोटर्स को ईआरओ/एईआरओने नोटिस जारी किए हैं, उनके जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच करें; वोटर्स के दावों और आपत्तियों के साथ जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच करना.
ईसीआई के जवाब में कहा गया, "सुनवाई की कार्रवाई देखना, वोटर रोल तैयार करने/बदलाव करने में होने वाली गड़बड़ियों/गड़बड़ियों को पहचानना. वोटर रोल के अलग-अलग फीचर्स के सांख्यिकीय विश्लेषण में रोल ऑब्जर्वर/स्पेशल रोल ऑब्जर्वर की मदद करना, सीईओ/इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर/स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर द्वारा दिया गया कोई और काम, नतीजे सीईओ/इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर/स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर को जमा करना."
चुनाव आयोग ने कहा कि यह साफ है कि माइक्रो-ऑब्जर्वर की भूमिका मदद करने वाली है, और यह किसी भी तरह से ईआरओ के कानूनी अधिकार को खत्म नहीं करती है. चुनाव आयोग ने कहा कि यह सच है कि माइक्रो-ऑब्जर्वर केंद्र सरकार/पीएसयू के अधिकारी हैं, जो अपने काम के समय सीईओ, पश्चिम बंगाल के नियुक्ति, अनुशासन और नियंत्रण में रहते हैं.
उनके कार्य पूरी तरह से सुविधाजनक हैं, और किसी भी मतदाता की पात्रता की स्वीकृति या अस्वीकृति का अंतिम निर्णय ईआरओ/एईआरओ के पास रहता है. ईसीआई के जवाब में कहा गया इसलिए, सिर्फ इसलिए कि कुछ माइक्रो ऑब्जर्वर को पब्लिक सेक्टर के संगठनों से भी नियुक्त किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनमें 19 दिसंबर 2025 के आदेश के तहत बताए गए काम करने की काबिलियत नहीं है.
ये भी पढ़ें- किसी को भी SIR में बाधा डालने की इजाजत नहीं देंगे: बंगाल में ECI के नोटिस जलाने पर सुप्रीम कोर्ट