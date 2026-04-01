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महाराष्ट्र में भीषण हादसा, ट्रक की पिकअप से भिड़ंत, छह की मौत, सात गंभीर

हादसे में घायल लोगों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया. ( ETV Bharat )

जालना (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र में बुधवार को एक भीषण हादसा हो गया. समृद्धि एक्सप्रेसवे के पास कदवांची इलाके में एक ट्रक की मजदूरों से भरी पिकअप से भिड़ंत हो जाने से छह महिला मजदूरों की मौत हो गई. वहीं सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

बताया जाता है कि नागपुर से मुंबई की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूरों को ले जा रही एक पिकअप गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में छह महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 से 8 घायलों को तुरंत इलाज के लिए जालना सरकारी जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

घायलों का अभी आगे का मेडिकल इलाज चल रहा है. वहीं घटना की जानकारी मिलने पर जालना पुलिस और समृद्धि हाईवे पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची.

उन्होंने बचाव अभियान शुरू किया, और स्थानीय नागरिक भी घायलों को अस्पताल ले जाने में मदद करने के लिए राहत कार्यों में शामिल हुए.