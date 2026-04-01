ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में भीषण हादसा, ट्रक की पिकअप से भिड़ंत, छह की मौत, सात गंभीर

महाराष्ट्र में ट्रक के पिकअप से टकरा जाने से छह महिलाओं की मौत हो गई. वहीं कई लोगों की हालत गंभीर है.

The people injured in the accident were taken to the hospital by ambulance.
हादसे में घायल लोगों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 1, 2026 at 9:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जालना (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र में बुधवार को एक भीषण हादसा हो गया. समृद्धि एक्सप्रेसवे के पास कदवांची इलाके में एक ट्रक की मजदूरों से भरी पिकअप से भिड़ंत हो जाने से छह महिला मजदूरों की मौत हो गई. वहीं सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

बताया जाता है कि नागपुर से मुंबई की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूरों को ले जा रही एक पिकअप गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में छह महिला मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 से 8 घायलों को तुरंत इलाज के लिए जालना सरकारी जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

घायलों का अभी आगे का मेडिकल इलाज चल रहा है. वहीं घटना की जानकारी मिलने पर जालना पुलिस और समृद्धि हाईवे पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची.

उन्होंने बचाव अभियान शुरू किया, और स्थानीय नागरिक भी घायलों को अस्पताल ले जाने में मदद करने के लिए राहत कार्यों में शामिल हुए.

इस बीच, शिवसेना विधायक अर्जुन खोतकर ने जालना सरकारी जनरल हॉस्पिटल का दौरा किया और घायलों का हालचाल पूछा. उन्होंने जिला सिविल सर्जन डॉ. राजेंद्र पाटिल से चर्चा की और घायलों को तुरंत मेडिकल मदद देने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि अगर गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए जरूरत पड़ी तो तुरंत और डॉक्टरों और खून की आपूर्ति का इंतजाम किया जाएगा. इसके अलावा, उन्होंने साफ किया कि वह मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से बात करेंगे ताकि यह पक्का हो सके कि मरने वालों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए. पुलिस अभी इस मामले में आगे की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें- बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मर्डर या कुछ और...?

TAGGED:

TRUCK COLLIDES PICKUP
JALNA ACCIDENT
WORKERS VEHICLE ACCIDENT
जालना महाराष्ट्र
SAMRUDDHI EXPRESSWAY ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.